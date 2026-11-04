Chat temporário do ChatGPT: o que muda na memória e no histórico

RESUMO ＋ O chat temporário do ChatGPT não aparece no histórico, não cria memórias e não é usado para treinar modelos enquanto permanece temporário. Desde agosto de 2026, o usuário escolhe antes da primeira mensagem se a conversa pode usar memórias já salvas. A OpenAI pode manter uma cópia por até 30 dias por segurança.

Uma pesquisa do Cetic.br sobre privacidade e proteção de dados mostra que 54% dos brasileiros que usam IA generativa falam sobre sentimentos e emoções com essas plataformas, e 52% compartilham dados de saúde, como sintomas e resultados de exames. Para quem leva esse tipo de assunto ao ChatGPT, o chat temporário é o recurso que mantém a conversa fora do histórico e impede que ela vire memória.

O modo não apaga tudo, porém. A OpenAI pode guardar uma cópia da conversa por até 30 dias, e, desde agosto de 2026, o chat temporário pode consultar memórias já existentes se o usuário escolher a versão personalizada. Saber como histórico, memória e chat temporário se relacionam evita que um dado sensível reapareça em respostas futuras.

O que é o chat temporário do ChatGPT?

É um modo de conversa que não aparece na lista de chats da barra lateral e não pode ser reaberto depois de encerrado, a menos que o usuário decida salvá-lo. Enquanto permanece temporária, a conversa não cria nem atualiza memórias e não é usada para treinar os modelos da empresa, segundo a central de ajuda da OpenAI.

O recurso costuma ser usado para dúvidas pontuais, testes de comandos e consultas sobre saúde ou finanças que o usuário não quer ver listadas depois.

Como abrir um chat temporário no ChatGPT

Abra o ChatGPT no navegador ou no aplicativo e inicie uma nova conversa; Toque ou clique em Chat temporário, no topo da tela; Escolha entre Personalizado e Não personalizado antes de enviar a primeira mensagem; Digite a mensagem e envie.

A escolha do modo não pode ser alterada depois que a conversa começa. Para trocar, é preciso abrir um novo chat temporário.

Qual a diferença entre chat temporário personalizado e não personalizado?

A opção foi adicionada pela OpenAI em 27 de agosto de 2026. Até então, o chat temporário nunca usava o que o assistente já sabia sobre o usuário. O modo não personalizado segue como padrão.

Não personalizado: ignora memórias salvas, instruções personalizadas e plugins. A resposta parte do zero, sem informações prévias sobre quem pergunta;

ignora memórias salvas, instruções personalizadas e plugins. A resposta parte do zero, sem informações prévias sobre quem pergunta; Personalizado: pode consultar memórias existentes, instruções personalizadas e plugins conectados para adaptar a resposta.

Nos dois casos, nada do que é dito na conversa vira memória nova enquanto ela permanecer temporária. Se o usuário mencionar a profissão ou pedir respostas mais curtas, a preferência não fica registrada para os próximos chats. Restrições definidas pela conta ou pelo workspace da empresa têm prioridade sobre a escolha feita em cada conversa.

Histórico, memória e chat temporário: qual a diferença?

Os três controles funcionam de forma independente, o que explica boa parte das dúvidas sobre o que o ChatGPT guarda.

Histórico: é a lista de conversas salvas na barra lateral. Com a opção Referenciar histórico de chat ativada, o ChatGPT consulta conversas antigas, mas busca apenas trechos que considera relevantes para a pergunta;

é a lista de conversas salvas na barra lateral. Com a opção ativada, o ChatGPT consulta conversas antigas, mas busca apenas trechos que considera relevantes para a pergunta; Memória: reúne informações sobre o usuário, como a profissão ou o estilo de escrita preferido, que o assistente guarda por conta própria ou quando recebe um pedido como "lembre-se disso". Fica armazenada separada do histórico;

reúne informações sobre o usuário, como a profissão ou o estilo de escrita preferido, que o assistente guarda por conta própria ou quando recebe um pedido como "lembre-se disso". Fica armazenada separada do histórico; Chat temporário: é uma conversa que não entra no histórico e não gera memória.

O chat temporário do ChatGPT é anônimo?

Não. O modo reduz o rastro dentro da conta, mas a OpenAI informa que pode manter uma cópia de cada chat temporário por até 30 dias por razões de segurança. A conversa continua vinculada à conta usada para acessar o ChatGPT.

Mesmo com memória e personalização desligadas, a empresa afirma que pode recorrer a informações limitadas de conversas anteriores em situações raras de alto risco, para que o assistente responda com mais segurança. Esse uso é separado da memória.

GPTs com ações que enviam dados a serviços externos pedem atenção extra. Nesse caso, a informação passa a seguir a política de privacidade de quem a recebe, que pode guardá-la por mais de 30 dias.

O que acontece ao salvar um chat temporário?

A conversa vira um chat comum e passa a aparecer no histórico. Com a memória ativada, ela também pode servir de base para respostas futuras. Arquivos enviados durante o chat podem ser guardados na Biblioteca, conforme o plano e o limite de armazenamento.

O chat salvo também passa a obedecer à configuração de treinamento. Em contas pessoais, a OpenAI pode usar as conversas para melhorar seus modelos quando a opção Melhorar o modelo para todos está ativada, em Configurações > Controles de dados. Nos planos Business, Enterprise e Edu, o conteúdo não é usado para treinamento por padrão.

Apagar uma conversa apaga a memória do ChatGPT?

Nem sempre. Como as memórias salvas ficam separadas do histórico, excluir o chat em que uma informação foi compartilhada não remove a memória criada a partir dele. Para apagar um dado por completo, a OpenAI orienta excluir a memória salva e o chat de origem, além de arquivos e apps conectados que contenham a informação.

O caminho inverso também vale. Desativar a memória não apaga conversas antigas, e, se o recurso for religado depois, o ChatGPT pode criar novas memórias a partir dos chats que continuam no histórico.

Como ver e apagar as memórias do ChatGPT

Abra Configurações pelo ícone do perfil; Entre em Personalização e selecione Memória; Acesse Gerenciar para ver o resumo da memória e as informações salvas; Para excluir um item, use o menu de três pontos ao lado dele. Para apagar tudo e desligar o recurso, escolha Excluir e desativar memória.

O pedido também pode ser feito no próprio chat, com perguntas como "o que você lembra sobre mim?" ou comandos como "esqueça que eu trabalho com marketing". A OpenAI informa que pode manter um registro das memórias excluídas por até 30 dias, para segurança e correção de falhas.

Na mesma tela, desligar Referenciar memórias salvas também desativa Referenciar histórico de chat. Desligar só o histórico apaga o que o ChatGPT havia guardado a partir de conversas antigas, e esses dados saem dos sistemas da empresa em até 30 dias.

Quando usar chat temporário, memória ou chat comum?

Pesquisa rápida ou assunto sensível: chat temporário não personalizado, que não usa nem cria memórias;

chat temporário não personalizado, que não usa nem cria memórias; Pergunta pontual que se beneficia de preferências já salvas: chat temporário personalizado, que aproveita idioma ou estilo de escrita sem registrar a conversa;

chat temporário personalizado, que aproveita idioma ou estilo de escrita sem registrar a conversa; Projeto contínuo ou rascunho para retomar depois: chat comum, que fica no histórico e pode ser organizado em projetos;

chat comum, que fica no histórico e pode ser organizado em projetos; Conversa que precisa ficar salva sem influenciar respostas futuras: chat comum, com a memória desativada ou a informação removida em Gerenciar.