Chat temporário do ChatGPT: o que muda na memória e no histórico

Chat temporário do ChatGPT: modo de conversa fica fora do histórico e não cria novas memórias (LightRocket /Getty Images)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08h00.
O chat temporário do ChatGPT não aparece no histórico, não cria memórias e não é usado para treinar modelos enquanto permanece temporário. Desde agosto de 2026, o usuário escolhe antes da primeira mensagem se a conversa pode usar memórias já salvas. A OpenAI pode manter uma cópia por até 30 dias por segurança.
Uma pesquisa do Cetic.br sobre privacidade e proteção de dados mostra que 54% dos brasileiros que usam IA generativa falam sobre sentimentos e emoções com essas plataformas, e 52% compartilham dados de saúde, como sintomas e resultados de exames. Para quem leva esse tipo de assunto ao ChatGPT, o chat temporário é o recurso que mantém a conversa fora do histórico e impede que ela vire memória.
O modo não apaga tudo, porém. A OpenAI pode guardar uma cópia da conversa por até 30 dias, e, desde agosto de 2026, o chat temporário pode consultar memórias já existentes se o usuário escolher a versão personalizada. Saber como histórico, memória e chat temporário se relacionam evita que um dado sensível reapareça em respostas futuras.
É um modo de conversa que não aparece na lista de chats da barra lateral e não pode ser reaberto depois de encerrado, a menos que o usuário decida salvá-lo. Enquanto permanece temporária, a conversa não cria nem atualiza memórias e não é usada para treinar os modelos da empresa, segundo a central de ajuda da OpenAI.
O recurso costuma ser usado para dúvidas pontuais, testes de comandos e consultas sobre saúde ou finanças que o usuário não quer ver listadas depois.
A escolha do modo não pode ser alterada depois que a conversa começa. Para trocar, é preciso abrir um novo chat temporário.
A opção foi adicionada pela OpenAI em 27 de agosto de 2026. Até então, o chat temporário nunca usava o que o assistente já sabia sobre o usuário. O modo não personalizado segue como padrão.
Nos dois casos, nada do que é dito na conversa vira memória nova enquanto ela permanecer temporária. Se o usuário mencionar a profissão ou pedir respostas mais curtas, a preferência não fica registrada para os próximos chats. Restrições definidas pela conta ou pelo workspace da empresa têm prioridade sobre a escolha feita em cada conversa.
Os três controles funcionam de forma independente, o que explica boa parte das dúvidas sobre o que o ChatGPT guarda.
Não. O modo reduz o rastro dentro da conta, mas a OpenAI informa que pode manter uma cópia de cada chat temporário por até 30 dias por razões de segurança. A conversa continua vinculada à conta usada para acessar o ChatGPT.
Mesmo com memória e personalização desligadas, a empresa afirma que pode recorrer a informações limitadas de conversas anteriores em situações raras de alto risco, para que o assistente responda com mais segurança. Esse uso é separado da memória.
GPTs com ações que enviam dados a serviços externos pedem atenção extra. Nesse caso, a informação passa a seguir a política de privacidade de quem a recebe, que pode guardá-la por mais de 30 dias.
A conversa vira um chat comum e passa a aparecer no histórico. Com a memória ativada, ela também pode servir de base para respostas futuras. Arquivos enviados durante o chat podem ser guardados na Biblioteca, conforme o plano e o limite de armazenamento.
O chat salvo também passa a obedecer à configuração de treinamento. Em contas pessoais, a OpenAI pode usar as conversas para melhorar seus modelos quando a opção Melhorar o modelo para todos está ativada, em Configurações > Controles de dados. Nos planos Business, Enterprise e Edu, o conteúdo não é usado para treinamento por padrão.
Nem sempre. Como as memórias salvas ficam separadas do histórico, excluir o chat em que uma informação foi compartilhada não remove a memória criada a partir dele. Para apagar um dado por completo, a OpenAI orienta excluir a memória salva e o chat de origem, além de arquivos e apps conectados que contenham a informação.
O caminho inverso também vale. Desativar a memória não apaga conversas antigas, e, se o recurso for religado depois, o ChatGPT pode criar novas memórias a partir dos chats que continuam no histórico.
O pedido também pode ser feito no próprio chat, com perguntas como "o que você lembra sobre mim?" ou comandos como "esqueça que eu trabalho com marketing". A OpenAI informa que pode manter um registro das memórias excluídas por até 30 dias, para segurança e correção de falhas.
Na mesma tela, desligar Referenciar memórias salvas também desativa Referenciar histórico de chat. Desligar só o histórico apaga o que o ChatGPT havia guardado a partir de conversas antigas, e esses dados saem dos sistemas da empresa em até 30 dias.
Não. Só é possível voltar à conversa se ela for salva antes de o usuário sair.
Não. Enquanto permanece temporária, a conversa fica fora do treinamento, tanto no modo personalizado quanto no não personalizado.
Não. Apagar remove conversas já salvas, enquanto o chat temporário impede que a nova conversa entre na lista.
Não. Com a opção Referenciar histórico de chat ativada, o assistente busca apenas o que considera relevante para a pergunta.