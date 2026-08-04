Como criar fórmulas no Excel usando IA e sem decorar sintaxe

Fórmulas no Excel com IA: como descrever o cálculo em português e deixar a inteligência artificial montar a função (Magnific/Reprodução)
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Publicado em 4 de agosto de 2026 às 11h17.
A sintaxe de uma fórmula no Excel é a parte que mais trava quem não trabalha com planilhas todos os dias. Funções como PROCX e SOMASES resolvem problemas comuns, buscar um dado em outra tabela, somar valores com filtros, mas exigem que o usuário saiba a ordem dos argumentos e o separador correto.
Mas agora, com o avanço dos assistentes de inteligência artificial (IA), porém, basta descrever o cálculo em português para receber a fórmula pronta.
O método funciona com o Microsoft Copilot, integrado ao Excel dentro do Microsoft 365, e com assistentes de IA de uso geral, como ChatGPT, Claude e Gemini. Em todos os casos, a lógica é a mesma: o usuário explica o que quer calcular, indica as colunas envolvidas e recebe a fórmula formatada para copiar e colar na célula.
A PROCX (XLOOKUP em inglês) substitui a antiga PROCV e procura um valor em uma coluna para devolver o dado correspondente em outra. A vantagem sobre a PROCV é que ela busca em qualquer direção, para a esquerda ou para a direita, e usa intervalos separados em vez de um índice numérico de coluna. A função está disponível no Excel 365 e no Excel 2021 em diante; versões anteriores, como o Excel 2016 e o 2019, não a suportam.
A sintaxe em português é:
=PROCX(pesquisa_valor; pesquisa_matriz; matriz_retorno; [se_não_encontrada]).
A SOMASES (SUMIFS) soma valores de um intervalo quando múltiplos critérios são verdadeiros. A diferença para a SOMASE (um critério só) é que o intervalo a somar vem como primeiro argumento, não como último.
A sintaxe em português é:
=SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2; critérios2]).
O segredo está em descrever o objetivo do cálculo, não a sintaxe. Um bom pedido inclui quatro informações: o que buscar ou somar, onde estão os dados (colunas ou células), quais filtros aplicar e o que fazer se o valor não for encontrado.
Exemplo para PROCX: "Monte uma fórmula de Excel em português para procurar o código da célula A2 na coluna A da Tabela1 e retornar o preço da coluna D. Se não encontrar, mostre 'Não encontrado'."
A IA devolve algo do tipo:
=PROCX(A2;Tabela1[Código];Tabela1[Preço];"Não encontrado")
Exemplo para SOMASES: "Some os valores da coluna D quando a região na coluna A for 'Sul' e o produto na coluna C for 'Carne'."
A IA deve responder:
=SOMASES(D:D;A:A;"Sul";C:C;"Carne")
O formato funciona para qualquer função condicional. Basta trocar o verbo — "conte" para CONT.SES, "calcule a média" para MÉDIASES, "ache o maior valor" para MÁXIMOSES — e manter a mesma estrutura de pedido.
O Microsoft Copilot opera dentro do próprio Excel e dispensa a alternância entre a planilha e um chat externo. Há duas formas de usá-lo para criar fórmulas:
O Copilot no Excel faz parte do pacote Microsoft 365 Copilot, disponível como complemento para planos empresariais, cerca de R$ 150 ao mês. Para uso pessoal, os planos Microsoft 365 Personal (R$ 51 por mês) e Family (R$ 60 por mês) já incluem o Copilot após a atualização de preços de 2025.
A abordagem de descrever o cálculo e receber a fórmula pronta funciona com qualquer função que siga o padrão de intervalo e critérios. As mais usadas no dia a dia são:
Todas seguem a mesma lógica de construção: intervalo de resultado seguido de pares de intervalo e critério. A IA também monta combinações com SEERRO e ÍNDICE/CORRESP quando o pedido descreve o comportamento esperado para erros ou buscas cruzadas.
A fórmula que a IA entrega é um ponto de partida, não um resultado definitivo. Quatro cuidados reduzem o risco de erro:
O ponto mais importante: ao enviar o pedido para um assistente externo (ChatGPT, Claude, Gemini), anexar uma captura de tela da planilha com as letras das colunas e os números das linhas visíveis melhora a precisão da fórmula devolvida. O Copilot, por operar dentro do arquivo, já tem acesso a essa estrutura.