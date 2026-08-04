Como criar fórmulas no Excel usando IA e sem decorar sintaxe

A sintaxe de uma fórmula no Excel é a parte que mais trava quem não trabalha com planilhas todos os dias. Funções como PROCX e SOMASES resolvem problemas comuns, buscar um dado em outra tabela, somar valores com filtros, mas exigem que o usuário saiba a ordem dos argumentos e o separador correto.

Mas agora, com o avanço dos assistentes de inteligência artificial (IA), porém, basta descrever o cálculo em português para receber a fórmula pronta.

O método funciona com o Microsoft Copilot, integrado ao Excel dentro do Microsoft 365, e com assistentes de IA de uso geral, como ChatGPT, Claude e Gemini. Em todos os casos, a lógica é a mesma: o usuário explica o que quer calcular, indica as colunas envolvidas e recebe a fórmula formatada para copiar e colar na célula.

O que são PROCX e SOMASES no Excel?

A PROCX (XLOOKUP em inglês) substitui a antiga PROCV e procura um valor em uma coluna para devolver o dado correspondente em outra. A vantagem sobre a PROCV é que ela busca em qualquer direção, para a esquerda ou para a direita, e usa intervalos separados em vez de um índice numérico de coluna. A função está disponível no Excel 365 e no Excel 2021 em diante; versões anteriores, como o Excel 2016 e o 2019, não a suportam.

A sintaxe em português é:

=PROCX(pesquisa_valor; pesquisa_matriz; matriz_retorno; [se_não_encontrada]).

A SOMASES (SUMIFS) soma valores de um intervalo quando múltiplos critérios são verdadeiros. A diferença para a SOMASE (um critério só) é que o intervalo a somar vem como primeiro argumento, não como último.

A sintaxe em português é:

=SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2; critérios2]).

Como pedir uma fórmula para a IA em português?

O segredo está em descrever o objetivo do cálculo, não a sintaxe. Um bom pedido inclui quatro informações: o que buscar ou somar, onde estão os dados (colunas ou células), quais filtros aplicar e o que fazer se o valor não for encontrado.

Exemplo para PROCX: "Monte uma fórmula de Excel em português para procurar o código da célula A2 na coluna A da Tabela1 e retornar o preço da coluna D. Se não encontrar, mostre 'Não encontrado'."

A IA devolve algo do tipo:

=PROCX(A2;Tabela1[Código];Tabela1[Preço];"Não encontrado")

Exemplo para SOMASES: "Some os valores da coluna D quando a região na coluna A for 'Sul' e o produto na coluna C for 'Carne'."

A IA deve responder:

=SOMASES(D:D;A:A;"Sul";C:C;"Carne")

O formato funciona para qualquer função condicional. Basta trocar o verbo — "conte" para CONT.SES, "calcule a média" para MÉDIASES, "ache o maior valor" para MÁXIMOSES — e manter a mesma estrutura de pedido.

Como usar o Copilot para gerar fórmulas no Excel?

O Microsoft Copilot opera dentro do próprio Excel e dispensa a alternância entre a planilha e um chat externo. Há duas formas de usá-lo para criar fórmulas:

Pelo painel lateral: o usuário clica no ícone do Copilot na barra de ferramentas e digita o pedido em linguagem natural. O Copilot interpreta os dados da planilha — cabeçalhos e tabelas formatadas — e sugere a fórmula pronta. Para que o resultado seja preciso, os dados precisam estar formatados como tabela estruturada (atalho Ctrl+T). Planilhas sem cabeçalhos definidos ou com linhas em branco comprometem a resposta. Pela função =COPILOT() na célula: a Microsoft disponibilizou uma função que aceita um pedido em linguagem natural dentro da própria célula. O usuário digita =COPILOT("qual o total de vendas da região Sul") e o Excel processa a consulta via nuvem. Esse recurso exige conexão com a internet e uma assinatura do Microsoft 365 com licença Copilot.

O Copilot no Excel faz parte do pacote Microsoft 365 Copilot, disponível como complemento para planos empresariais, cerca de R$ 150 ao mês. Para uso pessoal, os planos Microsoft 365 Personal (R$ 51 por mês) e Family (R$ 60 por mês) já incluem o Copilot após a atualização de preços de 2025.

Quais funções do Excel podem ser criadas por IA?

A abordagem de descrever o cálculo e receber a fórmula pronta funciona com qualquer função que siga o padrão de intervalo e critérios. As mais usadas no dia a dia são:

PROCX: busca um valor e devolve outro da mesma linha;

busca um valor e devolve outro da mesma linha; SOMASES: soma valores com múltiplos filtros;

soma valores com múltiplos filtros; CONT.SES: conta quantas células atendem a vários critérios ao mesmo tempo;

conta quantas células atendem a vários critérios ao mesmo tempo; MÉDIASES: calcula a média dos valores que passam pelos filtros;

calcula a média dos valores que passam pelos filtros; MÁXIMOSES: retorna o maior valor dentro de um intervalo filtrado;

retorna o maior valor dentro de um intervalo filtrado; MÍNIMOSES: retorna o menor valor dentro de um intervalo filtrado.

Todas seguem a mesma lógica de construção: intervalo de resultado seguido de pares de intervalo e critério. A IA também monta combinações com SEERRO e ÍNDICE/CORRESP quando o pedido descreve o comportamento esperado para erros ou buscas cruzadas.

Como evitar erros ao usar fórmulas geradas por IA?

A fórmula que a IA entrega é um ponto de partida, não um resultado definitivo. Quatro cuidados reduzem o risco de erro:

Confira se o separador de argumentos corresponde ao idioma do seu Excel — o Excel em português usa ponto e vírgula (;), enquanto o Excel em inglês usa vírgula (,);

Peça para a IA incluir o argumento se_não_encontrada na PROCX ou envolver a fórmula com SEERRO, para que a planilha não exiba #N/D quando o dado não existir;

Se for arrastar a fórmula para outras linhas, solicite que a IA trave os intervalos fixos com o cifrão ($);

Teste a fórmula com um valor cujo resultado seja conhecido antes de aplicá-la à base completa.

O ponto mais importante: ao enviar o pedido para um assistente externo (ChatGPT, Claude, Gemini), anexar uma captura de tela da planilha com as letras das colunas e os números das linhas visíveis melhora a precisão da fórmula devolvida. O Copilot, por operar dentro do arquivo, já tem acesso a essa estrutura.