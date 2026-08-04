Depois de lançar o óculos 'mais feio do mundo', Snap se recupera em Wall Street

No caminho do Snapchat, estava um óculos inteligente de US$ 2.195 que a internet apelidou de "mais feio do mundo" — mas a Snap conseguiu desviar dele.

Quando os Specs foram apresentados, no mês passado, a ação caiu mais de 5% no dia seguinte, de US$ 5,86 para US$ 4,83. Óculos de realidade aumentada autônomos, em desenvolvimento havia mais de uma década, chegaram com preço que os investidores consideraram alto demais.

Às 9h55, no horário de Brasília, as ações da empresa subiam quase 6% no pré-mercado. O motivo é que os óculos ainda não existem como negócio. Os óculos não foram vendidos, não geraram um dólar de receita e só devem chegar às lojas no fim do ano. O que entrou no balanço foi o custo.

E o custo coube. A companhia reportou receita de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre, alta de 19% em um ano e acima do consenso de US$ 1,54 bilhão compilado pela LSEG. O prejuízo líquido encolheu para US$ 164 milhões, contra US$ 262,6 milhões um ano antes.

O dado mais forte, porém, não está na receita. O Ebitda ajustado saltou para US$ 249,6 milhões, contra US$ 41,3 milhões no mesmo trimestre de 2025. O que sustenta o salto é o outro lado da conta — os custos ajustados cresceram apenas 4%, enquanto o negócio se expandia 19%. É a validação da reestruturação conduzida nos últimos trimestres.

A assinatura cresce nove vezes mais rápido

A publicidade avançou 9%, para US$ 1,28 bilhão. Já a linha de outras receitas — que reúne Snapchat+, armazenamento de memórias e Lens+ — cresceu 85%, para US$ 316 milhões.

Nesse ritmo divergente, a assinatura pode se aproximar da publicidade em receita trimestral dentro de dois a três anos. Seria a conversão de uma plataforma refém do ciclo de verba publicitária em um modelo híbrido, com receita recorrente.

A Copa do Mundo puxou o trimestre, com a retomada dos grandes anunciantes norte-americanos. E as ferramentas de inteligência artificial (IA) ajudaram: a receita com anúncios dinâmicos de produto cresceu 43%, e o custo por compra caiu 18%.

O usuário some justamente onde o dinheiro está

Os usuários ativos diários chegaram a 493 milhões no mundo, alta de 5%. Mas a base norte-americana caiu 7% em um ano, para 92 milhões, e a europeia recuou cerca de 2%.

É onde o dinheiro está. A receita média por usuário na América do Norte subiu 23%, para US$ 10,26 — mais de três vezes a média global, de US$ 3,25. O crescimento vem de regiões que pagam menos.

Na teleconferência, Evan Spiegel, presidente-executivo da companhia, disse que acompanha de perto o ambiente regulatório, incluindo exigências de verificação de idade e segurança online, que podem afetar produtos e engajamento ao longo do tempo.

O que vem pela frente?

Para o terceiro trimestre, a projeção de receita ficou entre US$ 1,7 bilhão e US$ 1,74 bilhão, acima do consenso. A administração projeta lucro líquido sustentado a partir de 2027.

A conta dos óculos, porém, começa a aparecer. A estimativa de gasto com infraestrutura no ano subiu US$ 50 milhões, para a faixa entre US$ 1,65 bilhão e US$ 1,7 bilhão, atribuída a investimento adicional em IA.

Nem todo mundo comprou a tese. A Susquehanna manteve recomendação neutra, com preço-alvo de US$ 6. A ação acumula queda de cerca de 30% em 12 meses e opera perto da mínima da faixa de 52 semanas, que vai de US$ 3,81 a US$ 9,77.