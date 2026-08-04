Real Time Big Data: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial no estado do Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 4. Em um cenário estimulado de primeiro turno, Lula registra 43% das intenções de voto.

Seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pontua com 33%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) registram 2% cada. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) registram 1% cada.

Outros seis pré-candidatos, Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clarinha Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB) somam juntos 1%, enquanto votos em branco e nulos representam 8% e os indecisos são 9%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em uma eventual disputa direta de segundo turno entre os líderes da pesquisa, o presidente mantém a dianteira no reduto paraense. Lula registra 45% da preferência do eleitorado, contra 36% de Flávio Bolsonaro.

Neste recorte mais restrito, o contingente de eleitores que declaram voto em branco ou nulo é de 9%. Aqueles que afirmam não saber em quem votar ou preferem não responder somam 10%.

O levantamento também mediu o potencial de veto aos pré-candidatos no estado. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 48%, seguido de perto por Lula, com 42%. Romeu Zema é rejeitado por 25% e Renan Santos por 23%. Ronaldo Caiado acumula 20% neste índice.

Em relação à gestão do atual executivo federal, 52% dos paraenses aprovam o governo Lula, ante 47% que o desaprovam. Na avaliação qualitativa, 42% consideram a administração ótima ou boa, 22% a classificam como regular e 35% a avaliam como ruim ou péssima.

O peso da renda e do voto feminino

A vantagem de Lula no Pará é alicerçada no eleitorado feminino e nas faixas de menor poder aquisitivo. Entre as mulheres, o petista atinge 47%, contra apenas 28% de Flávio Bolsonaro. Já entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, Lula marca 48%, enquanto o parlamentar do PL fica com 29%.

O cenário é invertido nos estratos de maior renda e apresenta maior equilíbrio demográfico no eleitorado masculino. Entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro lidera com 48%, reduzindo Lula a 27%. Há, no entanto, um empate técnico entre os homens, com ambos os líderes registrando 39% das intenções de voto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 30 de julho e 03 de agosto de 2026. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09650/2026.