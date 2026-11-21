iPhone: recurso Texto ao Vivo copia letras de vídeos pausados no app Fotos (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 10h00.
O iPhone consegue copiar texto de um vídeo pausado sem aplicativo extra, com o recurso Texto ao Vivo, disponível desde o iOS 16. Basta pausar o vídeo no app Fotos, tocar em Detectar Texto e copiar o trecho. O processamento ocorre no aparelho, e a escolha de um quadro nítido evita erros de leitura.
O iPhone consegue copiar texto de um vídeo pausado sem aplicativo extra. O recurso Texto ao Vivo, presente no iOS desde a versão 16, reconhece letras em qualquer quadro de um vídeo salvo no app Fotos, como o telefone de uma placa ou o link exibido em uma aula gravada, e envia o trecho para o app Notas ou para o WhatsApp.
O processamento acontece no próprio aparelho. O ponto de atenção está na escolha do quadro: um frame tremido pode gerar erros de leitura ou impedir o reconhecimento.
O passo a passo segue a orientação do suporte oficial da Apple:
Para voltar ao vídeo, toque de novo no botão Detectar Texto. Se o ícone não aparecer, o recurso pode estar desligado. Ele fica em Ajustes > Geral > Idioma e Região > Texto ao Vivo.
Em uma lista de compras filmada, por exemplo, nem sempre o objetivo é copiar todos os itens. Ao manter o dedo sobre uma palavra, o iPhone exibe dois pontos de arrasto nas extremidades da seleção. Basta movê-los para cobrir apenas a linha desejada, como "Leite integral", e tocar em Copiar Texto.
O mesmo menu oferece outras opções:
Com o botão Detectar Texto ativo, o iPhone também mostra ações rápidas na parte inferior da tela, conforme o conteúdo: ligar para um número, abrir um endereço no Mapas, traduzir uma frase ou converter moedas.
O Texto ao Vivo analisa uma imagem estática, e cada quadro de um vídeo tem nitidez diferente. Em um frame capturado durante um movimento da câmera, o desfoque pode fazer o recurso trocar letras ou nem oferecer a seleção.
A diferença costuma aparecer em poucos frames de distância. Se o texto vier com erro, vale arrastar a linha do tempo devagar, quadro a quadro, até encontrar um momento com a câmera parada e letras sem reflexo.
O reconhecimento de texto em vídeos exige iOS 16 ou posterior e um iPhone com chip A12 Bionic ou superior, o que inclui o iPhone XS, o XR e todos os modelos lançados depois.
O português do Brasil está entre os idiomas compatíveis. A Apple ressalva que o recurso não está disponível em todas as regiões e idiomas, e indica a página de disponibilidade de recursos do iOS para conferir a lista completa.
O Texto ao Vivo lê apenas o que aparece escrito na imagem. Uma informação dita em voz alta no vídeo não será reconhecida. Para converter fala em texto, o caminho é outro, como as Legendas ao Vivo, nos ajustes de Acessibilidade.
O recurso também não depende da Apple Intelligence, pacote de IA restrito a modelos a partir do iPhone 15 Pro. O Texto ao Vivo é anterior a ele e funciona em aparelhos sem suporte à IA da Apple. A EXAME detalhou a função vizinha, a inteligência visual da câmera, neste guia sobre o iOS 27.
O Texto ao Vivo funciona no Fotos, no Safari e na Visualização Rápida de arquivos. Em players de redes sociais, a seleção de texto nem sempre está disponível, já que depende de cada aplicativo.
Nesses casos, o método mais confiável é pausar o vídeo e fazer uma captura de tela. A imagem vai para o Fotos, e o processo passa a ser o mesmo descrito acima.
Quando o Texto ao Vivo falha em fontes estilizadas ou texto inclinado, o Google Lens, disponível no app Google para iPhone, e o Microsoft Lens fazem a leitura a partir do print. Os dois são gratuitos na App Store.
Não. O reconhecimento é feito no próprio aparelho. A conexão só é necessária para ações como Buscar na web ou para baixar do iCloud um vídeo que não está salvo no iPhone.
Sim, desde que a caligrafia seja legível e haja bom contraste com o fundo. Letra cursiva e papel amassado aumentam a chance de erro.
Sim. Com a mesma Conta Apple nos dois aparelhos e Wi-Fi e Bluetooth ligados, a Área de Transferência Universal permite copiar no iPhone e colar no Mac com Command + V.
Pode. O reconhecimento confunde caracteres parecidos, como a letra "O" e o número "0" ou o "I" maiúsculo e o "l" minúsculo. Em códigos Pix, protocolos e endereços, confira caractere por caractere antes de usar.
Sim, se a legenda estiver escrita na imagem. Legendas geradas a partir do áudio que não aparecem gravadas no quadro não são lidas pelo Texto ao Vivo.
Glossário
Texto ao Vivo
Recurso do iOS que reconhece letras em fotos, vídeos pausados e na câmera do iPhone e permite copiar, traduzir ou pesquisar o texto.
Quadro (frame)
Cada imagem estática que compõe um vídeo. Pausar no quadro certo, sem tremor, melhora a leitura do texto.