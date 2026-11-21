O iPhone consegue copiar texto de um vídeo pausado sem aplicativo extra. O recurso Texto ao Vivo, presente no iOS desde a versão 16, reconhece letras em qualquer quadro de um vídeo salvo no app Fotos, como o telefone de uma placa ou o link exibido em uma aula gravada, e envia o trecho para o app Notas ou para o WhatsApp.

O processamento acontece no próprio aparelho. O ponto de atenção está na escolha do quadro: um frame tremido pode gerar erros de leitura ou impedir o reconhecimento.

Como copiar texto de um vídeo pausado no iPhone

O passo a passo segue a orientação do suporte oficial da Apple:

Abra o app Fotos e toque no vídeo; Arraste a linha do tempo até o quadro em que o texto aparece e pause; Toque no botão Detectar Texto (ícone de linhas dentro de uma moldura), no canto inferior da tela; Mantenha o dedo pressionado sobre o texto destacado; Toque em Copiar Texto no menu que surge; Abra o app de destino, toque no campo de digitação e escolha Colar.

Para voltar ao vídeo, toque de novo no botão Detectar Texto. Se o ícone não aparecer, o recurso pode estar desligado. Ele fica em Ajustes > Geral > Idioma e Região > Texto ao Vivo.

Como selecionar só parte do texto do vídeo

Em uma lista de compras filmada, por exemplo, nem sempre o objetivo é copiar todos os itens. Ao manter o dedo sobre uma palavra, o iPhone exibe dois pontos de arrasto nas extremidades da seleção. Basta movê-los para cobrir apenas a linha desejada, como "Leite integral", e tocar em Copiar Texto.

O mesmo menu oferece outras opções:

Selecionar Tudo: copia todo o texto reconhecido naquele quadro;

copia todo o texto reconhecido naquele quadro; Traduzir: converte o trecho para outro idioma sem sair do Fotos;

converte o trecho para outro idioma sem sair do Fotos; Buscar na web: pesquisa o termo selecionado no navegador;

pesquisa o termo selecionado no navegador; Compartilhar: envia o texto direto para outro app ou contato.

Com o botão Detectar Texto ativo, o iPhone também mostra ações rápidas na parte inferior da tela, conforme o conteúdo: ligar para um número, abrir um endereço no Mapas, traduzir uma frase ou converter moedas.

Por que o quadro escolhido muda o resultado

O Texto ao Vivo analisa uma imagem estática, e cada quadro de um vídeo tem nitidez diferente. Em um frame capturado durante um movimento da câmera, o desfoque pode fazer o recurso trocar letras ou nem oferecer a seleção.

A diferença costuma aparecer em poucos frames de distância. Se o texto vier com erro, vale arrastar a linha do tempo devagar, quadro a quadro, até encontrar um momento com a câmera parada e letras sem reflexo.

Quais iPhones e idiomas são compatíveis com o Texto ao Vivo?

O reconhecimento de texto em vídeos exige iOS 16 ou posterior e um iPhone com chip A12 Bionic ou superior, o que inclui o iPhone XS, o XR e todos os modelos lançados depois.

O português do Brasil está entre os idiomas compatíveis. A Apple ressalva que o recurso não está disponível em todas as regiões e idiomas, e indica a página de disponibilidade de recursos do iOS para conferir a lista completa.

Texto ao Vivo não é transcrição nem Apple Intelligence

O Texto ao Vivo lê apenas o que aparece escrito na imagem. Uma informação dita em voz alta no vídeo não será reconhecida. Para converter fala em texto, o caminho é outro, como as Legendas ao Vivo, nos ajustes de Acessibilidade.

O recurso também não depende da Apple Intelligence, pacote de IA restrito a modelos a partir do iPhone 15 Pro. O Texto ao Vivo é anterior a ele e funciona em aparelhos sem suporte à IA da Apple. A EXAME detalhou a função vizinha, a inteligência visual da câmera, neste guia sobre o iOS 27.

O que fazer quando o iPhone não reconhece o texto do vídeo

Troque de quadro: avance ou recue a linha do tempo até um frame estável e nítido;

avance ou recue a linha do tempo até um frame estável e nítido; Dê zoom: faça o movimento de pinça sobre o trecho para ampliar letras pequenas antes de tocar em Detectar Texto;

faça o movimento de pinça sobre o trecho para ampliar letras pequenas antes de tocar em Detectar Texto; Confira a origem do vídeo: arquivos recebidos pelo WhatsApp chegam comprimidos e perdem resolução, o que dificulta a leitura;

arquivos recebidos pelo WhatsApp chegam comprimidos e perdem resolução, o que dificulta a leitura; Espere o download do iCloud: com a opção "Otimizar Armazenamento" ativa, o iPhone precisa baixar a versão original do vídeo antes de analisá-lo;

com a opção "Otimizar Armazenamento" ativa, o iPhone precisa baixar a versão original do vídeo antes de analisá-lo; Tire um print: uma captura de tela do quadro pausado vira uma foto comum, e o Texto ao Vivo funciona sobre ela.

Como copiar texto de vídeos do Instagram, YouTube e outros apps

O Texto ao Vivo funciona no Fotos, no Safari e na Visualização Rápida de arquivos. Em players de redes sociais, a seleção de texto nem sempre está disponível, já que depende de cada aplicativo.

Nesses casos, o método mais confiável é pausar o vídeo e fazer uma captura de tela. A imagem vai para o Fotos, e o processo passa a ser o mesmo descrito acima.

Quando o Texto ao Vivo falha em fontes estilizadas ou texto inclinado, o Google Lens, disponível no app Google para iPhone, e o Microsoft Lens fazem a leitura a partir do print. Os dois são gratuitos na App Store.