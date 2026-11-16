Como tirar print de uma página inteira no iPhone sem juntar várias imagens

Print de página inteira no iPhone: recurso Página Completa captura sites longos em um único arquivo
Colaboradora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14h00.
Desde o iOS 13, o iPhone permite tirar print de uma página inteira com o recurso Página Completa, que aparece na tela de edição da captura de tela e registra todo o conteúdo rolável em um único arquivo. Desde o iOS 17, o resultado pode ser salvo como imagem no app Fotos ou como PDF no app Arquivos. A reportagem mostra o passo a passo, compara os dois formatos, lista os apps compatíveis, explica por que a opção pode não aparecer e indica alternativas para conversas e redes sociais.
Para tirar print de uma página inteira no iPhone, basta fazer uma captura de tela comum e, na tela de edição, tocar em Página Completa. O recurso existe desde o iOS 13 e registra todo o conteúdo rolável de um site em um único arquivo, sem precisar emendar vários prints ou baixar aplicativos.
A opção funciona no Safari e em apps da Apple cujo conteúdo passa da altura da tela, como o Mail. Desde o iOS 17, o resultado pode ser salvo como imagem no app Fotos, além do formato PDF no app Arquivos.
O passo a passo é o mesmo em qualquer iPhone com iOS 17 ou posterior. Muda apenas a combinação de botões:
Os dois formatos guardam o mesmo conteúdo, mas atendem a usos diferentes:
Sim. Depois de selecionar Página Completa, toque no botão de recorte e arraste os puxadores para manter apenas o trecho desejado. Na mesma tela, o botão de Marcação permite destacar trechos ou fazer anotações antes de salvar.
O Safari é o exemplo que a própria Apple usa no manual do iPhone. Também há suporte em apps nativos com conteúdo rolável, como Mail, Notas e Pages. Nesses dois últimos, a captura respeita a divisão de páginas do documento.
Em apps de terceiros, a disponibilidade depende do desenvolvedor. Aplicativos de banco e de redes sociais não costumam exibir a aba. O mesmo vale para outros navegadores: se a opção não surgir no Chrome, abrir o link no Safari resolve.
Os motivos mais comuns são:
O Safari tem um caminho próprio para gerar o PDF de uma página inteira, útil quando o print não funciona ou quando o objetivo é arquivar o conteúdo:
Para um PDF sem anúncios e menus laterais, ative o modo de leitura do Safari antes de compartilhar. O recurso aparece no menu da barra de endereço em sites com estrutura de artigo.
Em apps que bloqueiam a captura de página inteira, como conversas de WhatsApp ou feeds de redes sociais, a saída é tirar prints em sequência e usar um aplicativo que faz a emenda. Os mais conhecidos na App Store são o Tailor e o Picsew.
O Tailor identifica prints consecutivos na galeria e os une em uma única imagem vertical. Para funcionar, cada captura precisa repetir um trecho da anterior, que serve de referência para a emenda.
O app pode ser baixado de graça e cobra por recursos extras. O Picsew segue a mesma lógica e permite ajustar os pontos de junção de forma manual.
Os dois pedem acesso à fototeca do iPhone. Em prints com dados pessoais, como conversas ou comprovantes, vale conferir as permissões concedidas em Ajustes, na seção de Privacidade e Segurança.
Não. O recurso Página Completa faz parte do iOS desde a versão 13. Aplicativos só são necessários para emendar prints de apps sem suporte à função.
A versão em imagem vai para o app Fotos e aparece em Recentes. O PDF fica no app Arquivos, na pasta escolhida no momento do salvamento.
Sim. O iPadOS tem a mesma opção Página Completa, com o mesmo passo a passo de edição e salvamento.
Sim. Nos Ajustes do iPhone, em Geral e depois Captura de Tela, é possível desativar a pré-visualização em tela cheia.
O print foi salvo sem trocar a aba Tela por Página Completa, ou o app não oferece a opção. Refaça a captura no Safari e selecione Página Completa antes de salvar.
Glossário
Página Completa
Opção da tela de edição de prints do iPhone que captura todo o conteúdo rolável de uma página, e não só a parte visível na tela.
Face ID
Sistema de reconhecimento facial da Apple usado para desbloquear o iPhone e autorizar pagamentos e compras.
Modo de leitura
Recurso do Safari que exibe apenas o texto e as imagens principais de um artigo, sem anúncios, menus e outros elementos da página.
Fototeca
Conjunto de fotos e vídeos guardados no app Fotos do iPhone.