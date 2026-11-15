Seu WhatsApp ficou aberto em outro computador? Veja como conferir e desconectar

Uma sessão do WhatsApp esquecida em outro computador continua recebendo mensagens até ser encerrada, mesmo com o celular longe dela. O app aceita até quatro dispositivos conectados à mesma conta e só desliga sozinho os que passam 30 dias sem uso.

Para quem saiu do computador do trabalho ou da casa de um parente sem fazer logout, a saída está no próprio celular: a lista de Dispositivos conectados mostra cada sessão ativa e permite derrubá-la à distância.

Encontrar um computador nessa lista não indica, por si só, que a conta foi invadida. Na maior parte dos casos, trata-se de um acesso autorizado pelo próprio usuário que ficou aberto.

O que acontece quando o WhatsApp fica aberto em outro computador?

O WhatsApp Web e o app para computador funcionam como dispositivos vinculados à conta.

Desde a arquitetura de múltiplos dispositivos adotada pela Meta em julho de 2021, cada aparelho conectado tem chave de criptografia própria e guarda sua cópia do histórico de conversas. Ele também opera sem depender do celular estar ligado ou com internet.

Por isso, fechar a aba não basta. Se a opção "Continuar conectado neste navegador" estava marcada na hora de escanear o QR code, o computador segue exibindo as novas mensagens até a sessão ser desconectada.

Como ver os dispositivos conectados ao WhatsApp pelo celular

O controle fica no celular principal, aquele em que o número está registrado. O caminho é o mesmo no Android e no iPhone, com diferença apenas no primeiro menu:

Abra o WhatsApp no celular principal; No Android, toque nos três pontos no canto superior direito; no iPhone, toque em Configurações, na barra inferior; Toque em Dispositivos conectados; Confira a lista, que identifica cada sessão pelo navegador ou sistema e pela última atividade; Toque na sessão que deseja encerrar; Toque em Desconectar e confirme.

O processo vale para cada sessão que o usuário não reconhecer ou não usar mais. Não é preciso estar perto do computador nem na mesma rede Wi-Fi.

Como desconectar o WhatsApp Web direto no computador

Quem ainda tem acesso à máquina pode sair por ela. No WhatsApp Web, o caminho é abrir o menu de três pontos, acima da lista de conversas, e escolher Desconectar. No app para Windows ou Mac, a opção de sair fica nas configurações.

Ao encerrar a sessão pelo computador, ela some da lista de Dispositivos conectados no celular. Em computadores públicos ou fora de alcance, o celular continua sendo o caminho mais seguro.

Uma sessão ativa significa que alguém leu minhas mensagens?

Nem sempre. A lista indica que o navegador ou app mantém autorização para receber dados, e não que alguém está diante da tela. Um computador ligado com o navegador aberto em segundo plano já aparece como sessão ativa.

O painel também tem um limite: ele não informa quem leu as conversas nem se alguém abriu a sessão durante o período em que ela ficou disponível. Ele serve para ver e encerrar acessos, não para auditar o que foi feito neles.

Quais sinais indicam acesso indevido ao WhatsApp?

Uma sessão desconhecida pode ser um notebook antigo ou o computador de outra pessoa da casa. Alguns sinais, porém, pedem atenção:

Aparelho que o usuário não reconhece: navegador ou dispositivo que nunca foi usado para abrir a conta;

navegador ou dispositivo que nunca foi usado para abrir a conta; Mensagens que o dono da conta não enviou: links ou pedidos de dinheiro disparados para contatos;

links ou pedidos de dinheiro disparados para contatos; Mudanças no perfil: foto ou nome alterados sem ação do usuário;

foto ou nome alterados sem ação do usuário; Código de verificação não solicitado: SMS ou ligação com o código de seis dígitos do WhatsApp sem pedido prévio.

Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, a recomendação é revisar a lista de dispositivos com frequência e remover qualquer acesso que não seja reconhecido.

O que fazer se houver suspeita de invasão

Com indício real de acesso indevido, desconectar o dispositivo é só o primeiro passo. A sequência recomendada é:

Desconecte todas as sessões que não reconhecer na lista de Dispositivos conectados; Ative a verificação em duas etapas em Configurações, Conta e Verificação em duas etapas, e cadastre um e-mail de recuperação; Não repasse a ninguém o código de seis dígitos recebido por SMS ou ligação, já que é ele que permite registrar o número em outro aparelho; Avise contatos próximos de que a conta pode ter sido usada para pedir dinheiro ou enviar links.

Se outra pessoa assumiu o controle da conta, a medida indicada é registrar o número de novo no celular. Segundo o WhatsApp, ao concluir o registro com o código de seis dígitos, todos os dispositivos vinculados são desconectados.

Como usar o WhatsApp Web sem deixar a sessão aberta

Em computadores compartilhados, de trabalho, escola, hotel ou lan house, a forma mais simples de evitar a sessão esquecida é desmarcar "Continuar conectado neste navegador" antes de escanear o QR code. Assim, a conta não fica salva naquele navegador depois do uso.

O bloqueio de tela do celular também conta. Em aparelhos com reconhecimento facial ou digital ativado, o WhatsApp pede essa validação antes de vincular um novo computador, o que dificulta que alguém conecte a conta usando o celular do dono sem permissão.

Há ainda duas regras de desconexão automática. Dispositivos vinculados saem da conta após 30 dias sem atividade, e todos são desconectados se o celular principal ficar mais de 14 dias sem usar o WhatsApp.

Para quem usa o app todos os dias, uma sessão esquecida pode continuar ativa por tempo indeterminado, e a revisão da lista passa a ser a principal forma de controle.