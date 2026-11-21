Após 16 anos no mercado financeiro, Nathalia Paulino decidiu ir para o outro lado da engrenagem e fundar um negócio próprio. A aposta foi em um salão de beleza, batizado de Maison Aura, que priorizasse a experiência das mulheres.

A primeira unidade foi inaugurada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, com foco no atendimento de mulheres com a vida corrida, que queriam encontrar vários procedimentos em um só lugar.

“Eu e minhas amigas tínhamos uma dor: queríamos fazer diversos procedimentos, mas precisavamos ir a lugares diferentes. Então, decidi criar um espaço que reunisse todos esses serviços, com qualidade e praticidade”, diz a empreendedora.

Com pouco mais de um ano de operação, a empresa abriu a segunda unidade, nos Jardins, e já tem planos de internacionalização. Ao longo de 2025, o negócio alcançou um faturamento mensal de R$ 250 mil. Agora, a meta é chegar a R$ 3 milhões mensais até o fim de 2027.

Como nasceu a Maison Aura

Ao longo dos 16 anos no mercado financeiro, um dos últimos cargos ocupados por Nathalia tinha como foco ajudar empreendedores. “Minha área passou a ser assessorar empreendedores na captação de recursos, ajudando-os a estruturar rodadas de investimento e atrair capital para suas empresas”, diz.

O contato diário com donos de empresas despertou em Nathalia a vontade de fundar o próprio negócio. “A gente dá tanto conselho para os empreendedores sobre o que fazer com a empresa, mas é diferente quando você está sentindo aquela dor. Ninguém sente a dor do dono.”

A ideia surgiu de sua experiência pessoal: ela passava muitas horas no escritório e chegou a levar profissionais de beleza até lá para realizar procedimentos que faziam parte de sua rotina.

A partir daí, percebeu uma dificuldade comum a outras mulheres executivas: encontrar diferentes procedimentos de beleza em um só estabelecimento. Cabelo, manicure, extensão de cílios e bronzeamento nem sempre eram oferecidos no mesmo lugar.

Decidiu, então, abrir uma unidade boutique no Itaim Bibi, bairro onde vivem outras mulheres com uma rotina de trabalho semelhante à sua. Convidou os profissionais que já a atendiam para colaborar com o negócio e divulgou o espaço entre mulheres que trabalhavam nos arredores.

Além de integrar diferentes serviços em um só lugar, a Maison Aura aposta em procedimentos exclusivos e em uma experiência acolhedora. O bronzeamento oferecido pelo estabelecimento, por exemplo, inclui etapas de drenagem, banho de lua e esfoliação antes da aplicação do produto, que pode ser retirado após três horas. A proposta é proporcionar um resultado mais natural e confortável, sem a necessidade de exposição prolongada ao sol.

Como a proposta é permitir que as clientes realizem diferentes procedimentos sem precisar sair do espaço, a Maison Aura também conta com um bistrô, que serve desde snacks e bebidas saudáveis até refeições completas. “Registramos as preferências de cada cliente para que, a cada visita, nossa equipe já saiba do que ela gosta e possa oferecer um atendimento cada vez mais personalizado”, afirma Nathalia.

Por que a empreendedora abriu uma segunda unidade

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo boca a boca e pela divulgação entre mulheres do mercado financeiro. A marca também criou o Squad Aura, grupo de influenciadoras e mulheres influentes em diferentes setores que frequentavam o espaço e ajudavam a divulgar os serviços.

A decisão de abrir a segunda unidade veio após a fundadora perceber o potencial de expansão do negócio em um espaço maior. Surgiu a oportunidade de adquirir um salão já em funcionamento nos Jardins, com capacidade para 60 cadeiras. Em vez de começar uma nova operação do zero, ela assumiu o espaço e fez adaptações gradualmente, mantendo o salão em funcionamento.

“Fomos trocando a roda com o carro andando: adaptando, reformando e mudando o ambiente aos poucos, até deixá-lo com a nossa identidade”, diz Nathalia.

Para manter o acolhimento mesmo em uma estrutura maior, a Maison Aura aposta na padronização de rituais de atendimento e na personalização da experiência. A tecnologia também é utilizada para assumir tarefas operacionais, deixando os profissionais livres para se dedicar ao relacionamento com as clientes.

O desafio com a segunda unidade é manter a saúde financeira da operação. Por se tratar de um espaço amplo, os custos eram elevados quando a Maison Aura assumiu o salão. A fundadora conta que, apesar do faturamento expressivo, as despesas também eram altas, o que exigiu uma gestão mais rigorosa do caixa, com acompanhamento diário das receitas, margens e projeções financeiras.

Desde que assumiu a segunda unidade, a Maison Aura registrou crescimento de 30% na receita. A meta de é chegar a um aumento de 50% até o fim do ano, o que representaria praticamente dobrar o faturamento em relação ao início de sua gestão, sem elevar os custos na mesma proporção.

Como a Maison Aura pretende conquistar espaço internacional

Antes de continuar crescendo com novas unidades em São Paulo, a estratégia é começar a transformar a Maison Aura em uma marca internacional. Para isso, a empreendedora aposta na participação em eventos internacionais, como a Paris Fashion Week, com profissionais disponíveis para atender clientes também nos hotéis.

“Os profissionais brasileiros são incríveis e o Brasil é muito admirado no mundo quando o assunto é beleza. Por isso, queremos internacionalizar o negócio, gerar receita em moeda forte e, ao mesmo tempo, ampliar a autoridade da Maison Aura e dos profissionais que trabalham conosco”, afirma Nathalia.

Segundo ela, a Maison Aura já tem uma agenda de eventos internacionais para 2027. O movimento é uma forma de tornar a marca conhecida no exterior para, futuramente, investir em uma unidade fora do Brasil. A expectativa é que a primeira unidade internacional seja inaugurada na Europa, em 2027. Madri, na Espanha, é a cidade que está sendo mapeada.

Depois de chegar à Europa, a empreendedora pretende explorar o mercado estadunidense. “Nos Estados Unidos, temos possibilidades como Miami e Nova York”, diz Nathalia.