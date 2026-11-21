Nathalia Paulino, fundadora da Maison Aura: “Montei um espaço para atender mulheres que têm pouco tempo e querem fazer procedimentos de qualidade em um só lugar.” (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09h01.
Após 16 anos no mercado financeiro, Nathalia Paulino decidiu ir para o outro lado da engrenagem e fundar um negócio próprio. A aposta foi em um salão de beleza, batizado de Maison Aura, que priorizasse a experiência das mulheres.
A primeira unidade foi inaugurada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, com foco no atendimento de mulheres com a vida corrida, que queriam encontrar vários procedimentos em um só lugar.
“Eu e minhas amigas tínhamos uma dor: queríamos fazer diversos procedimentos, mas precisavamos ir a lugares diferentes. Então, decidi criar um espaço que reunisse todos esses serviços, com qualidade e praticidade”, diz a empreendedora.
Com pouco mais de um ano de operação, a empresa abriu a segunda unidade, nos Jardins, e já tem planos de internacionalização. Ao longo de 2025, o negócio alcançou um faturamento mensal de R$ 250 mil. Agora, a meta é chegar a R$ 3 milhões mensais até o fim de 2027.
Ao longo dos 16 anos no mercado financeiro, um dos últimos cargos ocupados por Nathalia tinha como foco ajudar empreendedores. “Minha área passou a ser assessorar empreendedores na captação de recursos, ajudando-os a estruturar rodadas de investimento e atrair capital para suas empresas”, diz.
O contato diário com donos de empresas despertou em Nathalia a vontade de fundar o próprio negócio. “A gente dá tanto conselho para os empreendedores sobre o que fazer com a empresa, mas é diferente quando você está sentindo aquela dor. Ninguém sente a dor do dono.”A ideia surgiu de sua experiência pessoal: ela passava muitas horas no escritório e chegou a levar profissionais de beleza até lá para realizar procedimentos que faziam parte de sua rotina.
A partir daí, percebeu uma dificuldade comum a outras mulheres executivas: encontrar diferentes procedimentos de beleza em um só estabelecimento. Cabelo, manicure, extensão de cílios e bronzeamento nem sempre eram oferecidos no mesmo lugar.
Decidiu, então, abrir uma unidade boutique no Itaim Bibi, bairro onde vivem outras mulheres com uma rotina de trabalho semelhante à sua. Convidou os profissionais que já a atendiam para colaborar com o negócio e divulgou o espaço entre mulheres que trabalhavam nos arredores.
Além de integrar diferentes serviços em um só lugar, a Maison Aura aposta em procedimentos exclusivos e em uma experiência acolhedora. O bronzeamento oferecido pelo estabelecimento, por exemplo, inclui etapas de drenagem, banho de lua e esfoliação antes da aplicação do produto, que pode ser retirado após três horas. A proposta é proporcionar um resultado mais natural e confortável, sem a necessidade de exposição prolongada ao sol.
Como a proposta é permitir que as clientes realizem diferentes procedimentos sem precisar sair do espaço, a Maison Aura também conta com um bistrô, que serve desde snacks e bebidas saudáveis até refeições completas. “Registramos as preferências de cada cliente para que, a cada visita, nossa equipe já saiba do que ela gosta e possa oferecer um atendimento cada vez mais personalizado”, afirma Nathalia.
O crescimento foi impulsionado principalmente pelo boca a boca e pela divulgação entre mulheres do mercado financeiro. A marca também criou o Squad Aura, grupo de influenciadoras e mulheres influentes em diferentes setores que frequentavam o espaço e ajudavam a divulgar os serviços.
A decisão de abrir a segunda unidade veio após a fundadora perceber o potencial de expansão do negócio em um espaço maior. Surgiu a oportunidade de adquirir um salão já em funcionamento nos Jardins, com capacidade para 60 cadeiras. Em vez de começar uma nova operação do zero, ela assumiu o espaço e fez adaptações gradualmente, mantendo o salão em funcionamento.
“Fomos trocando a roda com o carro andando: adaptando, reformando e mudando o ambiente aos poucos, até deixá-lo com a nossa identidade”, diz Nathalia.
Para manter o acolhimento mesmo em uma estrutura maior, a Maison Aura aposta na padronização de rituais de atendimento e na personalização da experiência. A tecnologia também é utilizada para assumir tarefas operacionais, deixando os profissionais livres para se dedicar ao relacionamento com as clientes.
O desafio com a segunda unidade é manter a saúde financeira da operação. Por se tratar de um espaço amplo, os custos eram elevados quando a Maison Aura assumiu o salão. A fundadora conta que, apesar do faturamento expressivo, as despesas também eram altas, o que exigiu uma gestão mais rigorosa do caixa, com acompanhamento diário das receitas, margens e projeções financeiras.
Desde que assumiu a segunda unidade, a Maison Aura registrou crescimento de 30% na receita. A meta de é chegar a um aumento de 50% até o fim do ano, o que representaria praticamente dobrar o faturamento em relação ao início de sua gestão, sem elevar os custos na mesma proporção.
Antes de continuar crescendo com novas unidades em São Paulo, a estratégia é começar a transformar a Maison Aura em uma marca internacional. Para isso, a empreendedora aposta na participação em eventos internacionais, como a Paris Fashion Week, com profissionais disponíveis para atender clientes também nos hotéis.
“Os profissionais brasileiros são incríveis e o Brasil é muito admirado no mundo quando o assunto é beleza. Por isso, queremos internacionalizar o negócio, gerar receita em moeda forte e, ao mesmo tempo, ampliar a autoridade da Maison Aura e dos profissionais que trabalham conosco”, afirma Nathalia.
Segundo ela, a Maison Aura já tem uma agenda de eventos internacionais para 2027. O movimento é uma forma de tornar a marca conhecida no exterior para, futuramente, investir em uma unidade fora do Brasil. A expectativa é que a primeira unidade internacional seja inaugurada na Europa, em 2027. Madri, na Espanha, é a cidade que está sendo mapeada.
Depois de chegar à Europa, a empreendedora pretende explorar o mercado estadunidense. “Nos Estados Unidos, temos possibilidades como Miami e Nova York”, diz Nathalia.