Hypar um vídeo no YouTube: o que é, como funciona e quem pode usar o botão de Hype

O botão de Hype do YouTube existe desde agosto de 2025, mas não são todos os usuários que o conhecem ou entendem sua função. O recurso permite que espectadores impulsionem vídeos de canais em crescimento e aumentem as chances de esse conteúdo alcançar novos públicos fora das recomendações habituais.

O recurso foi apresentado no evento Made on YouTube, em setembro de 2024, e passou por uma fase de testes no Brasil, na Turquia e em Taiwan. Ao longo do ano passado, o YouTube expandiu a função para 39 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Índia e Indonésia.

Como funciona o botão de Hype no YouTube?

O botão de Hype aparece logo abaixo do player, ao lado de opções como Remix e Obrigado (Thanks). Para ser elegível, o vídeo precisa ter sido publicado nos últimos sete dias e pertencer a um canal com entre 500 e 500 mil inscritos que participe do Programa de Parcerias do YouTube (YPP).

Cada espectador recebe três hypes gratuitos por semana, que se renovam toda segunda-feira. O usuário pode distribuí-los entre vídeos diferentes ou concentrá-los em um único conteúdo. A ação é anônima e definitiva, ou seja, não há como desfazer um hype depois de confirmá-lo.

Ao receber hypes, o vídeo acumula pontos e pode subir em um ranking semanal com os 100 conteúdos mais hypados do país. O leaderboard fica acessível pelo menu Explorar no aplicativo do YouTube. Vídeos que alcançam o ranking ganham um selo de "hypado" visível em toda a plataforma.

Qual a diferença entre like e Hype no YouTube?

O like indica ao YouTube que o espectador aprovou o conteúdo e influencia as recomendações de forma indireta. Seu impacto na visibilidade se dilui entre bilhões de interações diárias na plataforma.

O Hype, por outro lado, é um mecanismo de impulsionamento com efeito direto. Os pontos acumulados criam uma competição visível no leaderboard, e o sistema aplica um multiplicador que favorece canais menores.

Quanto menos inscritos o canal tiver, mais peso cada hype recebe. Essa mecânica equilibra a disputa e impede que canais próximos ao teto de 500 mil inscritos dominem o ranking.

Como hypar um vídeo no YouTube: passo a passo

Abra o aplicativo do YouTube no celular (Android ou iOS); Encontre um vídeo publicado há menos de sete dias por um canal com entre 500 e 500 mil inscritos; Toque no botão Hype, localizado abaixo do player, ao lado do botão de Obrigado; Confirme a ação. O vídeo passa a acumular pontos no ranking semanal do país.

Após hypar, o espectador pode tocar em Ranking para acompanhar a posição do vídeo no leaderboard. O YouTube também envia notificações quando um vídeo hypado se aproxima do top 100.

O Hype gera receita para o criador?

O YouTube testa em mercados como Brasil e Turquia a opção de comprar hypes extras além dos três gratuitos semanais. Nesse modelo, parte do valor pago pelo espectador é repassada ao criador do vídeo. O recurso pago ainda não está disponível em todos os países onde o Hype opera.

Para os criadores, o YouTube Studio no aplicativo móvel exibe estatísticas de Hype: número de hypes recebidos, pontuação acumulada e posição no ranking. Esses dados aparecem em um card dedicado nas métricas do vídeo e nos resumos semanais de desempenho.

Para que serve o ranking de vídeos hypados?

O leaderboard funciona como uma vitrine de descoberta separada do algoritmo tradicional de recomendação. Ele é nacional — cada país tem seu próprio ranking — e permite filtros por categorias como jogos, música e estilo.

Espectadores de um país podem hypar vídeos de criadores de outro, mas os pontos contam no ranking do país do espectador, o que cria um caminho alternativo de crescimento para canais. Criadores podem contar com o apoio direto da audiência para ganhar exposição, sem que o alcance dependa apenas das recomendações automáticas da plataforma.

Quem aparece no leaderboard recebe um selo visível no feed inicial do YouTube, e os espectadores podem filtrar a página inicial para exibir apenas vídeos com a tag "hypado".

O criador precisa ativar o Hype?

Não, pois recurso é ativado por padrão para todos os canais elegíveis. Se o canal está no Programa de Parcerias e tem entre 500 e 500 mil inscritos, o botão de Hype aparece nos vídeos publicados nos últimos sete dias sem nenhuma configuração manual.

Os criadores que não quiserem participar podem desativar a função em YouTube Studio > Configurações > Canal > Configurações avançadas.