Os brasileiros gastam, em média, R$ 1.416 por ano com assinaturas digitais — cerca de R$ 118 por mês — distribuídos entre streaming de vídeo, música, delivery e varejo, segundo a pesquisa "A Guerra das Assinaturas", da Bango. O problema é que quase um terço desse dinheiro (32%) vai para serviços que o assinante sequer usa. São cobranças de R$ 9,90 ou R$ 19,90 que passam despercebidas na fatura do cartão, mas que, somadas ao longo de doze meses, comprometem bem o orçamento.

O fenômeno não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pesquisa anual da CNET com a YouGov aponta que o americano médio desperdiça cerca de US$ 205 por ano em assinaturas não utilizadas. É por isso que uma auditoria periódica de assinaturas pode ser o melhor caminho para identificar essas cobranças e decidir o que manter e o que cancelar.

Quais apps ajudam a auditar assinaturas?

Existem aplicativos dedicados a catalogar contratos recorrentes, emitir alertas antes das renovações e calcular o impacto anual dos gastos.

Subby (Android e iOS)

Funciona como um rastreador de assinaturas com entrada manual. O usuário registra cada serviço com valor, ciclo de cobrança e data de renovação e o app gera gráficos do gasto acumulado e envia lembretes antes de cada renovação.

Não exige acesso à conta bancária, o que o torna uma opção para quem prefere manter dados financeiros fora de apps de terceiros. A versão gratuita inclui anúncios; a remoção custa US$ 2,99 em compra única.

Bobby (iOS)

O usuário adiciona seus contratos — streaming, academia, aluguel, apps — e a tela inicial exibe a soma exata do que está comprometido no mês. Não se conecta ao banco e opera com uma lógica de lista simples, sem gráficos avançados ou categorias complexas.

Rocket Money (iOS, Android e web)

Se conecta à conta bancária, detecta cobranças recorrentes de forma automatizada e, na versão Premium (US$ 6 a US$ 12/mês), oferece um serviço de concierge que entra em contato com os fornecedores para cancelar assinaturas em nome do usuário.

É a opção mais completa, mas exige compartilhamento de dados bancários e opera com foco no mercado americano — integrações com bancos brasileiros podem ser limitadas.

Apps de controle financeiro servem para auditar assinaturas?

Quem já usa um gerenciador financeiro pode integrá-lo ao processo sem instalar um app novo. A vantagem dos gerenciadores financeiros é que o rastreamento de assinaturas fica dentro do mesmo painel de controle do orçamento doméstico. No entanto, nenhum deles oferece cancelamento automatizado ou alertas específicos de renovação como os apps dedicados.No Brasil, duas opções se destacam: o Mobills e o Organizze.

O Mobills tem uma categoria nativa para despesas recorrentes e assinaturas. O app permite registrar cada serviço de forma manual ou conectar cartões de crédito para importação automática. Relatórios mensais mostram o peso das assinaturas no orçamento geral.

Já o Organizze permite marcar gastos fixos como assinaturas e gera relatórios visuais de saídas mensais. A interface ajuda a identificar, mês a mês, quanto dos gastos totais está comprometido com cobranças recorrentes.

Como fazer uma auditoria manual de assinaturas?

Apps de rastreamento não encontram assinaturas feitas fora das lojas oficiais — portais de notícias, clubes de assinatura físicos, plataformas contratadas pelo site. O pente-fino manual cobre essas lacunas, e fazer uma auditoria manual bem feita não é tão difícil quanto parece:

1. Verifique as lojas de aplicativos

No iPhone, abra Ajustes, toque no seu nome (ID Apple) e selecione Assinaturas. No Android, abra a Google Play Store, toque na foto do perfil, acesse Pagamentos e Assinaturas e depois Assinaturas. Essas telas listam todos os serviços contratados via loja de apps — inclusive períodos de teste que viraram cobrança automática.

2. Revise os extratos dos últimos 90 dias

Baixe as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários dos três meses anteriores. Procure por valores idênticos repetidos ou pelo filtro "recorrente", quando o banco oferecer essa opção. Cobranças pequenas com nomes abreviados (como "GOOGYOUTUBEPR" ou "APLITUNES") costumam passar despercebidas.

3. Faça uma varredura na caixa de e-mail

Na barra de busca do e-mail, pesquise por termos como "assinatura", "renovação", "recibo", "fatura", "billing" ou "obrigado por assinar". Essa busca resgata cadastros feitos em sites que não passam pelas lojas de apps.

4. Confira logins salvos no navegador e no gerenciador de senhas

Abra o cofre de senhas do celular ou do navegador. Se há uma conta salva em um serviço de conteúdo, e-commerce ou app de produtividade, há chance de existir um cartão vinculado a ela com cobrança ativa.

5. Monte uma planilha de controle

Liste cada assinatura encontrada com quatro colunas: nome do serviço, valor mensal, forma de pagamento e data de renovação. A soma final mostra o custo anual real. A partir dela, o usuário decide o que cortar e o que vale renegociar para um plano mais barato.

Com que frequência fazer a auditoria de assinaturas?

A pesquisa da Bango mostra que a média de assinaturas por pessoa no Brasil é de 3,8 — número que tende a crescer com a entrada de novos serviços de IA, fitness e produtividade no mercado. A recomendação de especialistas em finanças pessoais, geralmente, é repetir o processo a cada 90 dias, ou ao menos duas vezes por ano, para capturar períodos de teste esquecidos e reajustes de preço que passam sem aviso.

Programar lembretes no calendário para os dias anteriores à renovação de cada serviço reduz a chance de uma cobrança indesejada se repetir por mais um ciclo. Quem usa um app de rastreamento pode automatizar esses alertas; quem prefere o método manual precisa manter a planilha atualizada a cada nova contratação.