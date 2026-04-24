iPhone 16 x iPhone 15 Pro: qual vale mais a pena em 2026?

Nem sempre o iPhone mais novo é o que faz mais sentido para o bolso. Com a chegada do iPhone 17 ao mercado em setembro de 2025, tanto o iPhone 16 quanto o iPhone 15 Pro passaram por quedas de preço no Brasil — e os dois disputam a atenção de quem quer um aparelho da Apple potente sem pagar o valor de lançamento.

O detalhe é que cada modelo entrega vantagens em áreas diferentes. Enquanto o 15 Pro aposta em tela fluida e câmera com zoom óptico real, o 16 traz chip mais moderno e botões que a geração anterior não tinha.

1. iPhone 16: o modelo de entrada da linha em 2024

O iPhone 16 chegou ao Brasil em setembro de 2024 com preço inicial de R$ 7.799 na versão de 128 GB. Em abril de 2026, o modelo já aparece em varejistas na faixa de R$ 4.100 a R$ 5.000, a depender da capacidade de armazenamento e da loja.

O aparelho usa o chip A18, fabricado em processo de 3 nm com 8 GB de RAM LPDDR5X. O processador foi projetado com foco em eficiência energética e compatibilidade nativa com a Apple Intelligence — o pacote de funções de inteligência artificial (IA) que a Apple integrou ao iOS 18. A porta USB-C opera no padrão USB 2.0, com velocidade de transferência limitada a 480 Mbps.

A construção é em alumínio aeroespacial com vidro traseiro e certificação IP68. A tela Super Retina XDR OLED mede 6,1 polegadas, alcança 2.000 nits de brilho máximo e opera a 60 Hz fixos — sem tecnologia ProMotion.

No sistema de câmeras, o iPhone 16 traz duas lentes traseiras: a principal de 48 MP (f/1.6) com estabilização óptica e uma ultrawide de 12 MP. Não há lente teleobjetiva dedicada — o zoom de 2x é obtido por recorte do sensor principal. A disposição vertical das lentes permite gravar Fotos Espaciais, recurso pensado para o Apple Vision Pro.

Dois botões físicos novos marcam o iPhone 16: o Botão de Ação, personalizável e herdado da linha Pro anterior, e o Controle de Câmera, sensível ao toque e à pressão, que permite ajustar zoom, exposição e foco sem abrir menus. A conectividade inclui Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, e o carregamento via MagSafe chega a 25 W. A bateria entrega até 22 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple.

2. O que o iPhone 15 Pro entrega?

O iPhone 15 Pro, lançado em setembro de 2023, saiu de linha com a chegada do iPhone 16 Pro, mas ainda pode ser encontrado em lojas brasileiras por valores entre R$ 4.600 e R$ 5.200 na versão de 128 GB.

O diferencial começa pela construção: o corpo é feito em titânio grau 5, mais leve e resistente que o alumínio do iPhone 16. O aparelho pesa 187 g, tem 8,25 mm de espessura e bordas de tela visivelmente mais finas.

A tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas conta com tecnologia ProMotion, que varia a taxa de atualização entre 1 Hz e 120 Hz. Na prática, rolagem de páginas, animações e transições ficam mais suaves do que no iPhone 16. O modelo também traz Tela Sempre Ativa (Always-On Display) e Dynamic Island.

O chip A17 Pro, com 8 GB de RAM LPDDR5 e GPU de 6 núcleos, foi o primeiro processador da Apple em 3 nm. Ele sustenta jogos com Ray Tracing, edição de vídeo pesada e multitarefa sem engasgos. Embora o A18 do iPhone 16 seja mais recente e eficiente em tarefas de IA, o A17 Pro ainda supera boa parte dos concorrentes em desempenho gráfico bruto.

O sistema de câmeras é o ponto de maior distância entre os dois modelos. O iPhone 15 Pro carrega três lentes: principal de 48 MP (f/1.78), ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 3x. O sensor LiDAR melhora o foco em ambientes escuros e viabiliza experiências de realidade aumentada com precisão maior.

A transferência de dados via USB-C 3.0 (USB 3.2 Gen 2) alcança até 10 Gbps. Já a bateria de 3.274 mAh rende até 23 horas de reprodução de vídeo. O carregamento MagSafe fica em 15 W.

3. Quais são as principais diferenças entre o iPhone 16 e o iPhone 15 Pro?

Tela : o iPhone 15 Pro tem ProMotion (120 Hz) e Tela Sempre Ativa. O iPhone 16 opera a 60 Hz fixos e não tem Always-On Display;

: o iPhone 15 Pro tem ProMotion (120 Hz) e Tela Sempre Ativa. O iPhone 16 opera a 60 Hz fixos e não tem Always-On Display; Câmeras : o 15 Pro conta com três lentes, incluindo teleobjetiva com zoom óptico de 3x e sensor LiDAR. O 16 tem duas lentes e depende de zoom digital;

: o 15 Pro conta com três lentes, incluindo teleobjetiva com zoom óptico de 3x e sensor LiDAR. O 16 tem duas lentes e depende de zoom digital; Chip : o A18 do iPhone 16 é mais eficiente em consumo de energia e otimizado para Apple Intelligence. O A17 Pro do 15 Pro tem GPU mais robusta para jogos pesados;

: o A18 do iPhone 16 é mais eficiente em consumo de energia e otimizado para Apple Intelligence. O A17 Pro do 15 Pro tem GPU mais robusta para jogos pesados; Construção : titânio no 15 Pro, alumínio no 16;

: titânio no 15 Pro, alumínio no 16; Botões: o iPhone 16 traz o Controle de Câmera (ausente no 15 Pro) além do Botão de Ação;

o iPhone 16 traz o Controle de Câmera (ausente no 15 Pro) além do Botão de Ação; Transferência de dados: USB 3.0 no 15 Pro (10 Gbps), USB 2.0 no 16 (480 Mbps);

USB 3.0 no 15 Pro (10 Gbps), USB 2.0 no 16 (480 Mbps); MagSafe : carregamento de 25 W no 16, 15 W no 15 Pro;

: carregamento de 25 W no 16, 15 W no 15 Pro; Conectividade : Wi-Fi 7 no 16, Wi-Fi 6E no 15 Pro;

: Wi-Fi 7 no 16, Wi-Fi 6E no 15 Pro; Bateria: até 22 horas (16) contra 23 horas (15 Pro) em reprodução de vídeo, segundo dados da Apple.

4. Qual iPhone vale mais a pena?

A resposta depende do que pesa mais no uso diário. O iPhone 15 Pro faz mais sentido para quem valoriza a fluidez da tela de 120 Hz, precisa de zoom óptico real para fotografar objetos à distância e prefere um acabamento em titânio. É também a melhor opção para quem transfere arquivos grandes com frequência, graças à porta USB 3.0.

O iPhone 16 se encaixa melhor no perfil de quem quer o chip mais atualizado para garantir compatibilidade prolongada com os recursos de Apple Intelligence e atualizações futuras do iOS. Os botões Controle de Câmera e Ação agregam praticidade, e o carregamento MagSafe mais rápido pode fazer diferença na rotina.