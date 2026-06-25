Agentes de compra com IA: o que são e como funcionam os assistentes que compram por você

Passar horas comparando preços entre lojas para achar um produto mais barato, digitar os dados do cartão e acompanhar o prazo de entrega é um caminho que a maioria das pessoas ainda faz na hora de comprar online. A questão é que, quando se trata de comerciantes ou fornecedores, esse processo se torna diário e, por vezes, ocupa um espaço de tempo na agenda que poderia ser voltado para outras atividades.

Os agentes de compra com IA existem para absorver essa carga. Eles recebem um pedido em linguagem natural, vasculham catálogos, comparam as opções e, quando autorizados, fecham o pagamento sem que o consumidor precise abrir um único site.

A Visa já realizou a primeira transação desse tipo no Brasil, em março de 2026, usando a plataforma Visa Intelligent Commerce em parceria com o Banco do Brasil. A demanda é grande, segundo o levantamento "O Comércio do Amanhã, Hoje", da Visa com o Institute for the Future: 82% dos brasileiros demonstram interesse em assistentes pessoais com IA, índice acima da média global de 76%.

Ainda é cedo para falar em compras 100% autônomas no dia a dia, mas a infraestrutura para isso já está em testes. Além do lado do consumidor, essa novidade também traz mudanças importantes lojas, marketplaces, redes de pagamento e plataformas de anúncios, que logo terão de se adaptar a um intermediário que não navega por banners nem clica em anúncios, mas lê dados para definir qual a melhor opção possível.

O que são agentes de compra com IA?

Um agente de compra com IA, resumidamente, executa essa tarefa do começo ao fim. Ele entende um pedido, pesquisa opções, filtra por critérios como preço, frete, avaliações e prazo de entrega, e pode concluir a transação em nome do usuário.

A diferença para um chatbot convencional está na autonomia. Eles funcionam como atendentes passivos, que respondem dúvidas pontuais e, no máximo, indicam links, mas sem executar etapas do processo sem a intervenção do usuário. Os agentes de compra operam como procuradores digitais e tomam decisões dentro de parâmetros definidos pelo consumidor — faixa de preço, marca preferida, prazo de entrega, tipo de frete — e agem sem precisar de aprovação a cada passo.

Como um agente de IA faz uma compra?

Geralmente, o processo de compra feito por um agente de IA segue quatro fases:

Instrução: o consumidor descreve o que quer em linguagem comum, incluindo restrições como orçamento, marca, tamanho ou urgência; Pesquisa: o agente consulta catálogos de lojas, compara preços, verifica disponibilidade de estoque, analisa avaliações e identifica cupons ou promoções ativas; Seleção: com base nos critérios, o sistema filtra as opções e apresenta a melhor alternativa para aprovação do usuário; Execução: o agente preenche os dados de entrega, aplica o meio de pagamento autorizado e conclui o pedido.

Nem todos os agentes completam todas as etapas, pois ficam limitados à pesquisa e à comparação, e quem fecha a compra é o consumidor. Outros, como o Buy with Pro da Perplexity, permitem que a compra seja concluída dentro da própria interface do assistente, sem redirecionamento para o site da loja.

O nível de autonomia também varia conforme o tipo de compra. Para itens recorrentes — produtos de limpeza, ração, café, suplementos —, o agente pode atuar com mais independência, mas pode parar para pedir a confirmação em compras de alto valor ou escolhas pessoais, como roupas e presentes.

Quais agentes de compra com IA já estão no mercado?

O Buy with Pro, da Perplexity, funciona para assinantes do plano Pro nos Estados Unidos. O consumidor descreve o que procura, recebe cartões com opções de produtos e pode finalizar a compra dentro do app, com pagamento via PayPal e frete grátis em pedidos de lojistas parceiros. A Perplexity integra catálogos da Shopify, Walmart, Best Buy e Target, entre outros.

O ChatGPT, da OpenAI, lançou o recurso Instant Checkout em setembro de 2025, que permitia comprar dentro da conversa. Em março de 2026, a OpenAI recuou dessa estratégia e reposicionou o ChatGPT Shopping como assistente de pesquisa e comparação, em que o usuário é redirecionado ao site da loja para concluir a transação.

A Klarna, conhecida pelo parcelamento sem juros, lançou o Agentic Product Protocol, um catálogo com mais de 100 milhões de produtos em 12 mercados. O sistema se conecta tanto ao Google Universal Commerce Protocol (UCP) quanto ao Stripe, posicionando a Klarna como intermediária de pagamentos para agentes de IA de outras plataformas.

No lado da infraestrutura, a Shopify permite que produtos de seus lojistas sejam descobertos e comprados dentro de conversas com ChatGPT, Gemini e Microsoft Copilot. O tráfego gerado por IA para lojas da Shopify cresceu sete vezes desde janeiro de 2025, e os pedidos atribuídos a essas fontes aumentaram onze vezes no mesmo período.

O que muda para quem vende online?

Para o e-commerce, a chegada dos agentes de compra com IA altera a disputa por atenção. No modelo tradicional, lojas investem em SEO e anúncios pagos para atrair cliques humanos. Com agentes de IA como intermediários, o que determina a visibilidade é a qualidade dos dados de produto, ou seja: descrições completas, preços atualizados em tempo real, estoque sincronizado e informações de frete acessíveis por máquina.

Dados da Adobe Analytics mostram que o tráfego gerado por fontes de IA em sites de varejo nos Estados Unidos cresceu 393% no primeiro trimestre de 2026, com taxa de conversão 42% superior à de canais tradicionais como busca paga e e-mail marketing. Além disso, consumidores que chegam a um site de varejo por meio de uma fonte de IA passam 48% mais tempo na página, navegam por 13% mais páginas e convertem mais do que visitantes vindos de buscas tradicionais.

A Shopify já adaptou o Universal Commerce Protocol (UCP), desenvolvido em parceria com o Google, e agora qualquer agente de IA consegue acessar o catálogo de um lojista e completar transações com subscrições, cupons, preferências de entrega e programas de fidelidade. A empresa também lançou o Agentic Plan, que permite a marcas que não usam Shopify expor seus produtos ao catálogo da plataforma para venda em canais de IA.

Os agentes de compra com IA são seguros?

A segurança é a principal barreira para adoção em larga escala. Autorizar um programa a acessar dados de pagamento, navegar por lojas e fechar compras exige confiança na infraestrutura que protege essas operações.

Os sistemas mais avançados usam tokenização — técnica que substitui os dados reais do cartão por um código temporário para evitar que as informações financeiras fiquem expostas durante a transação. A Visa, por exemplo, aplica tokenização e autenticação multicamada no Visa Intelligent Commerce. O protocolo Trusted Agent Protocol, lançado pela Visa com mais de dez parceiros em outubro de 2025, ajuda lojistas a distinguir agentes legítimos de bots maliciosos.

Há riscos, no entanto, que a infraestrutura ainda não elimina por completo. O principal deles é a possibilidade de o agente interpretar mal uma instrução e comprar o item errado, o que explica a maioria dos sistemas ainda exigir confirmação em duas etapas antes de efetivar pagamentos acima de determinado valor. Outro ponto sensível é a privacidade: quanto mais o agente aprende sobre hábitos de consumo e preferências do usuário, maior a necessidade de consentimento claro sobre o que é coletado e por quanto tempo fica armazenado.

Quando vale a pena usar um agente de IA para compras?

Agentes de compra com IA são mais úteis para quem lida com compras frequentes e de baixo risco — itens de supermercado e reposição de insumos de escritório, por exemplo. Nesses casos, o ganho de tempo é proporcional à repetição da tarefa. Quem monitora preços antes de comprar eletrônicos ou passagens aéreas também se beneficia, já que o agente pode acompanhar oscilações e executar a compra quando o valor atinge um piso definido.

No lado corporativo, por exemplo, setores de compras (procurement) já testam agentes para automatizar pedidos recorrentes de material de escritório e insumos básicos. A IBM aponta, em estudo de junho de 2025, que 67% dos CEOs brasileiros estão adotando agentes de IA em suas operações, acima da média global de 61%.

Para compras com alto grau de subjetividade — roupas e presentes, por exemplo —, o uso mais produtivo é como assistente de pesquisa. O agente filtra opções e organiza informações, mas a decisão final continua sendo do consumidor.