Bvlgari leva três lançamentos em titânio ao Geneva Watch Days 2026

Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter em titânio, com quatro mostradores opalinos e ponteiros no formato assinado pelo relojoeiro independente (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08h00.
De 2 a 4 de setembro, a Bvlgari participa do Geneva Watch Days com três criações que colocam o titânio no centro da sua coleção deste ano. O material, que a marca vem explorando desde 2014, aparece em propostas distintas: uma colaboração com o relojoeiro independente Vianney Halter, um modelo com acabamento que confunde a leitura das horas e a ampliação da linha Bvlgari Titanio, derivada da coleção Aluminium.
Segundo Jonathan Brinbaum, diretor administrativo da Bvlgari Watches, o titânio deixou de ser uma escolha apenas técnica para se tornar uma das linguagens criativas mais recorrentes da manufatura, permitindo repensar proporções e a própria expressão da relojoaria contemporânea.
O destaque do evento é o Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter, primeira vez que um relojoeiro independente desenvolve um projeto a partir do movimento do Octo Finissimo. A peça une o design de Fabrizio Buonamassa Stigliani, diretor executivo de criação de produtos da Bvlgari, ao estilo de Vianney Halter, conhecido por criações inspiradas em aviação, mecânica e ficção científica.
O relógio mantém a caixa característica do Octo Finissimo, com 40,5 mm de diâmetro e 9,70 mm de espessura, e reúne quatro mostradores brancos opalinos, ponteiros azuis no formato assinado por Halter e um ponteiro de segundos vermelho em forma de seta. A caixa é composta por mais de 50 componentes e abriga o novo calibre BVF 200, com 5,49 mm de espessura, micro-rotor e 60 horas de reserva de marcha. O movimento é fabricado nas oficinas da Bvlgari em Saignelégier e Le Sentier.
A peça será oferecida em duas versões limitadas. A primeira, em titânio escovado com pulseira integrada, terá 30 unidades. A segunda, em ouro rosa com pulseira de couro de aligátor marrom, será limitada a 15 exemplares.
Outra novidade é o Octo Finissimo Dazzle, edição limitada a 80 peças que aplica à caixa de titânio de 40 mm um padrão geométrico gravado a laser, inspirado na camuflagem usada por montadoras para disfarçar protótipos de veículos durante testes. O efeito confunde os contornos do relógio, deixando visível praticamente apenas o bezel.
De acordo com Buonamassa Stigliani, a peça abre mão de parte da sua função primária de indicar as horas para se tornar um exercício visual, com um padrão que se estende do mostrador à pulseira. O modelo usa o calibre BVL 138, com micro-rotor, 2,23 mm de espessura e 60 horas de reserva de marcha. É a mais recente de uma série de colaborações artísticas do Octo Finissimo, que já incluiu nomes como Lee Ufan, Mattar Bin Lahej, Kazuyo Sejima e Tadao Ando.
A Bvlgari também amplia a coleção Bvlgari Aluminium com dois modelos batizados Bvlgari Titanio, ambos esculpidos em titânio grau 5. A linha nasceu do Bvlgari Aluminium, lançado em 1998 como releitura do relógio Bvlgari Bvlgari, criado por Gianni Bulgari em 1977.
O Bvlgari Titanio GMT tem caixa de 40 mm e traz a função de segundo fuso horário com indicador dia e noite, combinando titânio jateado e detalhes em borracha preta. É equipado com o calibre B192, de fabricação própria, com 50 horas de reserva de marcha.
Já o Bvlgari Titanio Chronograph tem caixa de 41 mm e retoma os códigos cromáticos preto e branco de 1999, agora em preto e cinza. O modelo é movido pelo calibre B381, cronógrafo automático com 42 horas de reserva de marcha e contadores redesenhados com nova escala taquimétrica.