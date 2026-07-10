'Nossa ambição ultrapassa fronteiras': o plano para transformar a Copa dos eSports em negócio global

PARIS* — A chegada da Esports World Cup a Paris colocou França e Arábia Saudita no centro de uma mesma disputa: ampliar participação no mercado global de jogos competitivos. Transferido de Riade devido ao conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, o torneio começou nesta semana na capital francesa com apoio do governo local e a promessa de alcançar novas audiências.

A EXAME viajou a Paris a convite da organização para acompanhar a semana de abertura. Durante o evento, a redação participou de uma coletiva de imprensa que reuniu autoridades do governo francês e líderes da EWC, incluindo o prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, e o Príncipe saudita Faisal bin Bandar bin Sultan.

Na ocasião, Grégoire expressou a meta de consolidar Paris como um polo fundamental para o cenário de games competitivos, apontando a realização da EWC como o marco inicial desse projeto.

"A EWC 2025 trata de unir o mundo dos jogos — títulos icônicos, jogadores de elite e milhões de fãs em torno de uma celebração compartilhada", disse Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation. “Por meio de novas formas de transmissão global, programas originais e narrativas documentais, estamos abrindo portas, criando oportunidades e compartilhando os esports de maneiras novas e empolgantes. Com competições que quebram recordes, este verão é especial — não apenas para os gamers, mas para todos que se juntam a nós.”

Uma plataforma global além das fronteiras

EWC 2026: evento foi aberto pelo CEO da Esports Foundation, Ralf Reichert, o Príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan e a ministra francesa dos esportes, Marina Ferrari (Esports Foundation/Divulgação)

Em discurso no evento, o Príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan explicou que a transição para o ecossistema francês é o resultado de uma visão que superou os limites geográficos de Riade. Para ele, o evento se transformou em algo maior, funcionando como uma "plataforma digital que une pessoas por meio dos games".

"Temos imenso orgulho de receber o mundo novamente em Riad para a Esports World Cup — um evento que demonstra a escala, a ambição e o futuro dos esports e dos jogos. Este é um momento decisivo que moldará os rumos da indústria nos próximos anos. Sediar a EWC reflete nosso compromisso em construir um ecossistema de esports sustentável e de classe mundial. Isso demonstra nossa crença nos jogos como uma força capaz de conectar, inspirar e criar oportunidades, ao mesmo tempo em que promovemos nossos objetivos mais amplos no âmbito da Visão 2030 e da Estratégia Nacional de Jogos e Esports. Os esports não são mais um nicho; são um esporte global e uma força cultural. E a Esports World Cup é o seu palco de maior união. Sentimo-nos honrados em liderar essa transformação a partir do Reino da Arábia Saudita", declarou o Príncipe Faisal, que integra o conselho da Esports Foundation.

Segundo a realeza saudita, a saída da EWC da Arábia Saudita e sua chegada a Paris vai muito além de uma expansão global. É uma tática para ampliar sua audiência, fortalecer todas as suas frentes de negócio e conectar os jogos online às novas gerações.

“A EWC nasceu na Arábia Saudita a partir da convicção ousada de que os esports são uma plataforma definidora para a próxima geração de esportes e entretenimento, merecendo um palco global à altura da paixão de seus jogadores, clubes, publishers e fãs. Hoje, a EWC evoluiu para muito além de um torneio; é uma plataforma global que une pessoas por meio dos jogos. Riade sempre será a casa e a base da Esports World Cup, mas nossa ambição sempre ultrapassou essas fronteiras. Essa ambição nos trouxe a Paris, marcando um novo e empolgante capítulo para a nossa comunidade".

Ralf Reichert, CEO da Esports Foundation, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron (Divulgação)

O príncipe também ressaltou que a realização do evento ocorre com o apoio direto do presidente francês Emmanuel Macron. Em maio, a mudança da sede do torneio foi oficializada, após encontro entre o CEO da Esports Foundation, Ralf Reichert e o chefe de Estado.

"Gostaria de agradecer ao presidente Emmanuel Macron e aos nossos amigos na França pelo apoio e pela parceria para tornar este momento possível. Juntos, estamos demonstrando o poder único dos esports de unir o mundo”.

O impacto no cenário francês

Do lado francês, a chegada do torneio é vista como um motor de crescimento para o setor local. Marina Ferrari, Ministra do Esporte, da Juventude e da Vida Associativa da França, destacou o valor estratégico dessa parceria para o país.

“Sediar a primeira edição internacional da Esports World Cup em Paris é motivo de imenso orgulho para a França. Elogio o compromisso da Esports Foundation e a qualidade da colaboração estabelecida com as autoridades francesas ao longo da preparação deste evento. [...] Esta Copa do Mundo é um testemunho de uma visão de longo prazo para os esports franceses. No outono, apresentaremos nossa estratégia nacional de desenvolvimento dos esports para o período de 2026–2030, visando estruturar o setor, apoiar o surgimento de novos talentos e fortalecer o alcance internacional do nosso ecossistema”, pontuou Ferrari.

Apostas ousadas

Esports World Cup: torneio começou nesta semana, em Paris

A Esports World Cup Foundation ampliará a estratégia de distribuição da Esports World Cup 2025 com uma operação global de transmissão que prevê mais de 7.000 horas de conteúdo ao vivo. O volume de produção será superado apenas pela cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição será exibida em 35 idiomas e chegará a 140 países, por meio de mais de 90 parceiros de transmissão e plataformas de streaming.

Entre os parceiros confirmados estão FOX Sports, nos Estados Unidos, DAZN, com operação em 16 países, Eurosport e NAVER, na Coreia do Sul. Todas as competições também terão transmissão ao vivo pela Twitch, YouTube e TikTok. A iniciativa integra a estratégia da organização para ampliar o alcance das competições de esports e distribuir o conteúdo em diferentes mercados.

Faisal bin Homran, diretor de Produtos da Esports World Cup Foundation, afirmou que a competição busca ampliar as oportunidades para jogadores, organizações e comunidades do setor. Segundo o executivo, o EWC Club Championship, campeonato entre clubes que reúne diferentes modalidades de esports, estabelece um formato que recompensa o desempenho geral das equipes e cria um novo modelo para definir os campeões da competição. "Com o início da EWC 2025, estamos ansiosos para ver novos campeões surgirem e novos legados ganharem forma", afirmou.

Outra novidade da edição de 2025 será o EWC Spotlight, programa produzido em parceria com a agência global de esportes IMG. A atração será exibida ao vivo em todos os fins de semana de finais da competição, diretamente de um estúdio montado em Riad, na Arábia Saudita. A apresentação ficará a cargo de Hugh Woozencroft e Rachel Stringer.

O programa combinará disputas de esports, entrevistas, conteúdo de bastidores e participações de artistas e personalidades. A organização informou que mais de 60 convidados internacionais** participarão da produção ao longo do evento, com foco na integração entre games, esportes e entretenimento.

O primeiro episódio do EWC Spotlight será exibido em 10 de julho, durante a cerimônia de abertura da competição. A programação contará com apresentações de Post Malone, do produtor indicado ao Grammy Alesso e da violoncelista Tina Guo. O evento também marcará a estreia da música "Til My Fingers Bleed", escolhida como a Canção do Ano da Esports World Cup 2025, em uma apresentação que reunirá DINO, integrante do grupo sul-coreano SEVENTEEN, Duckwrth e Telle Smith, vocalista da banda The Word Alive.

A cerimônia também terá shows de drones e fogos de artifício. Durante todo o período da competição, o Festival EWC ocupará a Boulevard City, em Riad, com torneios comunitários, experiências para o público, apresentações musicais e ativações voltadas aos fãs de games.

A edição de 2025 também contará com dois novos Embaixadores Globais. O enxadrista Magnus Carlsen e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo passam a representar oficialmente a Esports World Cup ao longo da competição.

*O jornalista viajou a Paris a convite da Esports Foundation.