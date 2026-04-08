Ex-VP de engenharia da Meta explica 5 formas de se destacar no Vale do Silício

"Se você quer encontrar um mentor, não vá a alguém e diga: 'Oi, eu preciso de um mentor'. Vá oferecer a ajuda a eles". Essa é uma das lições que James Everingham, que por oito anos liderou equipes de engenharia para as redes sociais da Meta, deu para profissionais em início de carreira. Em entrevista ao podcast The Peterman Pod, o executivo que deixou o cargo de vice-presidente de engenharia Instagram para se tornar CEO da Guild.ai passou por 5 ações que auxiliam a guinada profissional no setor.

Com cada vez mais disputa para entrar no mercado de tecnologia, saber deixar a própria marca é essencial. A coragem é o primeiro passo para entender em qual setor em ascensão se deseja entrar, mas Everingham diz que a competição moderna vai além do desempenho profissional.

A primeira é a curiosidade. Para ele, é essencial que os novatos "façam muitas perguntas". É uma "ótima maneira" para fortalecer relacionamentos a partir de iniciativas que soem genuínas, comentou o executivo. Everingham não tem apenas a experiência de conexões da Meta. Enquanto no Vale do Silício, ele também acumulou passagens por empresas como Yahoo e Netscape, que estiveram presentes nos primórdios do desenvolvimento da internet como ferramenta de alcance global.

Siga a estrada brilhante

Outro ponto importante é a procura por alguém disposto a agir como mentor. Isso foi algo que ele ouviu de Lloyd Tabb, cofundador da plataforma Looker, hoje parte do Google. Somando ao conselho da mentoria, ele diz que saber escolher as conexões é essencial. "Vá aonde estão as pessoas inteligentes", disse, ressaltando que a pessoa certa faz a diferença.

Se posicione, mas com cautela

Ainda sobre relacionamentos profissionais e pessoais, ele aconselha que os jovens interessados no caminho da tecnologia evitem queimar pontes com potenciais colegas. Everingham destaca isso enquanto explica que alguns colegas de trabalho na época do Yahoo hoje ocupam cargos de liderança em outras companhias em crescimento no polo tecnológico. Assim, ter optado por embates logo no começo da carreira poderia resultar em encontros negativos mais de 20 anos depois.

Em quinto e último lugar, o executivo destaca a importância de não ter medo de falar e expor as próprias ideias. O receio de soar "idiota" não pode se sobrepor à vontade de propor inovações. "Mesmo que digam algo errado, eles não têm medo", disse, analisando como identifica talentos em contratações mais jovens após ter escalado a parede de cargos corporativos.