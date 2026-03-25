Após sucesso do TikTok Shop, Meta anuncia ferramentas de e-commerce para Instagram e Facebook

O TikTok Shop pode não ser a praia de muitos, mas ao menos deu à Meta uma janela para investir em algo similar nas redes sociais Instagram e Facebook. Agora, vídeos e outros conteúdos de influenciadores sobre produtos de várias categorias poderão ser inclusos no setor de comércio eletrônico das plataformas, gerando comissão para os criadores diretamente do engajamento dos conteúdos em diferentes formatos.

No Facebook, o programa de afiliados será ampliado para incluir a permissão de adicionar links de parceiros inéditos a publicações em texto ou vídeo. Empresas parceiras como Mercado Livre, Temu, eBay e Amazon serão elegíveis na nova fase do projeto. Já na rede social de fotos, a ideia é que criadores pesquisem a disponibilidade de itens dentro do catálogo virtual do Instagram, como ocorre com vídeos de divulgação de produtos no TikTok.

Os links para compras podem ser adicionados durante a publicação do conteúdo: uma ferramenta para adicionar produtos aparecerá na parte de editar os posts. Alguns itens mais populares também devem ser facilmente encontrados pesquisando pelo catálogo da marca nas redes sociais; mas há algumas regras para a nova função. A primeira é que os criadores podem adicionar até 30 links para produtos em um único conteúdo, possibilitando que conteúdos mais longos ou com diversos temas tenham múltiplas oportunidades de retorno.

Além disso, coleções não são válidas como produtos para os vídeos. Isso significa que a divulgação de uma coleção de maquiagem ou livros deve conter links para cada produto individualmente. No Instagram, apenas serão aceitos os produtos que já existirem no universo de e-commerce da Meta para evitar falsificações ou problemas de falta de estoque para criadores e compradores.

Simplicidade para marcas

Embora o grande atrativo seja um retorno financeiro mais rápido para criadores de setores engajados com compra e venda de produtos, grandes marcas também devem ter uma vida mais simples ao pensar em campanhas para redes sociais. Parcerias com influenciadores permitidos a utilizar vídeos que direcionam usuários para compras são mais dinâmicas e menos custosas do que ações publicitárias para internet, que prefere conversas cara a cara.

Se o projeto para ambas as plataformas for tão bem-sucedido quanto o TikTok Shop, empresas de menor porte também devem se beneficiar da ferramenta para crescer seus serviços. "Adicionar produtos aos Reels é apenas o começo. Em breve, você poderá encontrar novas oportunidades de afiliados com a Amazon e a Shopee diretamente no Instagram", disse a companhia em comunicado no site oficial.