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Instagram vai ler suas mensagens? Entenda o fim da criptografia ponta a ponta

Fim da criptografia de ponta a ponta permite à Meta acessar conteúdos das DMs a partir de 8 de maio

Instagram: Meta anuncia fim da criptografia ponta a ponta (picture alliance/Getty Images)

Instagram: Meta anuncia fim da criptografia ponta a ponta (picture alliance/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h49.

O Instagram anunciou que deixará de oferecer, após o dia 8 de maio, criptografia ponta a ponta em suas conversas, o que significa que, potencialmente, a Meta poderá acessar o conteúdo das mensagens entre usuários.

A criptografia ponta a ponta é um sistema de segurança que protege as mensagens de forma que apenas o remetente e o destinatário consigam lê-las. Nem mesmo a plataforma consegue acessar o conteúdo. Com o fim desse recurso, a Meta passa a ter a capacidade de ler mensagens.

"Pouquíssimas pessoas estavam optando por ativar mensagens com criptografia de ponta a ponta nas DMs [mensagens diretas], então estamos removendo essa opção do Instagram nos próximos meses", afirmou a Meta em comunicado.

O sistema de proteção de mensagens continuará ativo no Facebook e no WhatsApp.

A mudança ocorre em meio a discussões sobre conteúdos ilegais. Com o fim da criptografia ponta a ponta, a Meta poderá analisar o conteúdo das conversas para identificar e remover essas práticas, além de compartilhar informações com autoridades quando houver solicitações legais.

Para além disso, especialistas em tecnologia e inovação destacam que a empresa poderá usar o conteúdo das mensagens tanto para treinar sistemas de inteligência artificial, como chatbots, quanto para personalizar a publicidade exibida aos usuários do aplicativo.

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