A lixadeira tem quase 43 mil buscas mensais no Google e é uma das ferramentas mais procuradas por quem faz marcenaria, restaura móveis ou prepara paredes para pintura. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Bosch e Makita.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de lixadeira o ChatGPT recomenda?

A Bosch aparece em 97,2% das respostas e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 2,18). A Makita, com 97%, está em empate técnico com ela. DeWalt (93,5%), Black+Decker (89,2%), Stanley (88%) e Vonder (80%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença. A Skil aparece com 30,2%.

A Bosch é lembrada pela "boa variedade de lixadeiras orbitais e roto-orbitais". A Black+Decker é a "boa opção econômica", argumento mais repetido da categoria, e a Stanley, a alternativa intermediária para uso doméstico e semiprofissional.

Lojas de ferramentas aparecem no ranking: Anhanguera Ferramentas (54%), Sodimac (47%) e Loja do Mecânico (35,8%). O site da Anhanguera é a fonte mais citada pela IA, com 75,2% de participação. A IA também menciona a Black Week da Cicampo, de 23 a 28 de novembro.

Qual lixadeira comprar?

Orbital: a mais versátil para uso doméstico, para acabamento em madeira, móveis e pequenas superfícies;

a mais versátil para uso doméstico, para acabamento em madeira, móveis e pequenas superfícies; Roto-orbital (excêntrica): remove material mais rápido e deixa menos marcas. Boa para quem restaura móveis com frequência;

remove material mais rápido e deixa menos marcas. Boa para quem restaura móveis com frequência; De cinta: para desbastar superfícies grandes e irregulares, como portas e tábuas;

para desbastar superfícies grandes e irregulares, como portas e tábuas; Delta (triangular): alcança cantos e espaços estreitos;

alcança cantos e espaços estreitos; Lixadeira de parede (girafa): para lixar massa corrida e gesso em paredes e tetos.

O que avaliar antes de comprar?

Potência entre 200 W e 300 W atende o uso doméstico em orbitais. Coletor de pó ou conexão para aspirador é essencial para trabalhar em ambientes fechados. Verifique também o sistema de fixação da lixa (velcro é mais prático que garra), o controle de velocidade e a vibração, que cansa as mãos em trabalhos longos.

Segundo a Loja do Mecânico, com até R$ 300 é possível comprar lixadeiras para uso doméstico regular. A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de comprar, veja como identificar um desconto falso.

Perguntas frequentes

Qual a melhor lixadeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, Bosch e Makita estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual lixadeira para restaurar móveis? A roto-orbital, que remove material rápido e deixa acabamento uniforme.