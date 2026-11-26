O ring light tem quase 42 mil buscas mensais no Google e virou equipamento básico de criadores de conteúdo, profissionais em home office e maquiadores. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada em iluminação fotográfica: a Godox.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de iluminação o ChatGPT recomenda?

A Godox aparece em 95% das respostas, com liderança isolada. Canon (78,5%), Aputure (73,8%), Yongnuo (72,8%), Sony (69,8%), Amaran (66%), Neewer (65,8%), Nanlite (63,5%) e Nikon (62,7%) também passam de 50%. É uma das categorias mais concorridas do estudo.

A Godox é descrita como "melhor custo-benefício geral" e "melhor equilíbrio geral", além de ser lembrada por softboxes e modificadores. A Yongnuo é a "boa opção econômica" em flashes. A Neewer é associada a painéis de LED, e a Greika, a tochas de estúdio e kits de iluminação.

Canon, Sony e Nikon aparecem bem mais tarde nas respostas, geralmente como referência de compatibilidade de flashes com câmeras. O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 70,5%, e a página de listagens do marketplace é a fonte mais citada pela IA, com 74% de participação.

Ring light, painel de LED ou softbox?

Ring light: luz circular e uniforme no rosto, com reflexo característico nos olhos. Ideal para selfies, maquiagem e vídeos curtos. Modelos de 10 a 12 polegadas atendem a maioria;

luz circular e uniforme no rosto, com reflexo característico nos olhos. Ideal para selfies, maquiagem e vídeos curtos. Modelos de 10 a 12 polegadas atendem a maioria; Painel de LED: mais versátil, com temperatura de cor ajustável. Bom para videochamadas e gravações, especialmente em pares;

mais versátil, com temperatura de cor ajustável. Bom para videochamadas e gravações, especialmente em pares; Softbox ou luz contínua com modificador: luz mais suave e profissional, usada em estúdios, entrevistas e fotos de produto;

luz mais suave e profissional, usada em estúdios, entrevistas e fotos de produto; Flash (speedlite): para fotografia com câmera, oferece potência alta em fração de segundo.

O que avaliar antes de comprar?

Índice de reprodução de cor (CRI ou TLCI): acima de 95 garante tons de pele naturais;

acima de 95 garante tons de pele naturais; Temperatura de cor ajustável: de 3.200 K (quente) a 5.600 K (luz do dia);

de 3.200 K (quente) a 5.600 K (luz do dia); Potência e intensidade regulável;

Alimentação: USB é prático, mas limita a potência; modelos com fonte ou bateria NP-F são mais fortes;

USB é prático, mas limita a potência; modelos com fonte ou bateria NP-F são mais fortes; Tripé e suporte para celular: confira altura máxima e estabilidade.

Para quem grava vídeo, a iluminação costuma melhorar mais a imagem do que trocar de câmera. Combine com um bom microfone: Fifine e Shure lideram as indicações do ChatGPT nessa categoria. Antes de comprar, veja como identificar preço maquiado. O TikTok Shop, vitrine de muitos criadores, anunciou R$ 100 milhões em cupons na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de ring light na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Godox lidera as indicações do ChatGPT, com 95%.

Ring light ou painel de LED? O ring light é melhor para selfies e maquiagem; o painel, para videochamadas e gravações mais naturais.