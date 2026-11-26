Woman, influencer and phone with ring light for video recording, vlogging or online tutorial at home. Young, female person or vlogger setting up mobile smartphone for advice, tips or content creation (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h43.
O ring light tem quase 42 mil buscas mensais no Google e virou equipamento básico de criadores de conteúdo, profissionais em home office e maquiadores. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada em iluminação fotográfica: a Godox.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Godox aparece em 95% das respostas, com liderança isolada. Canon (78,5%), Aputure (73,8%), Yongnuo (72,8%), Sony (69,8%), Amaran (66%), Neewer (65,8%), Nanlite (63,5%) e Nikon (62,7%) também passam de 50%. É uma das categorias mais concorridas do estudo.
A Godox é descrita como "melhor custo-benefício geral" e "melhor equilíbrio geral", além de ser lembrada por softboxes e modificadores. A Yongnuo é a "boa opção econômica" em flashes. A Neewer é associada a painéis de LED, e a Greika, a tochas de estúdio e kits de iluminação.
Canon, Sony e Nikon aparecem bem mais tarde nas respostas, geralmente como referência de compatibilidade de flashes com câmeras. O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 70,5%, e a página de listagens do marketplace é a fonte mais citada pela IA, com 74% de participação.
Para quem grava vídeo, a iluminação costuma melhorar mais a imagem do que trocar de câmera. Combine com um bom microfone: Fifine e Shure lideram as indicações do ChatGPT nessa categoria. Antes de comprar, veja como identificar preço maquiado. O TikTok Shop, vitrine de muitos criadores, anunciou R$ 100 milhões em cupons na Black Friday.
Qual a melhor marca de ring light na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Godox lidera as indicações do ChatGPT, com 95%.
Ring light ou painel de LED? O ring light é melhor para selfies e maquiagem; o painel, para videochamadas e gravações mais naturais.