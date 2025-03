Nvidia lança novas GPUs e sistema operacional para IA; novidades não empolgam e ações caem 2,5%

A Nvidia realizou seu principal evento de novidades nesta terça-feira, 18, e revelou suas novas GPUs e um sistema operacional voltado para inferência de IA durante. A apresentação de Jensen Huang, CEO da empresa, trouxe detalhes sobre as arquiteturas Blackwell Ultra e Vera Rubin, além do software de inferência Nvidia Dynamo. No entanto, o mercado reagiu com ceticismo, e as ações da gigante registraram queda de 2,5% durante a tarde.

Aposta na inferência de IA

A grande novidade em software foi o Nvidia Dynamo, uma plataforma open-source para acelerar inferência em fábricas de inteligência artificial. A tecnologia substitui o Triton Inference Server, prometendo otimizar custos e aumentar a eficiência de modelos de IA.

Os principais avanços incluem:

Dobro de desempenho e receita para modelos Llama na plataforma Nvidia Hopper

Geração de tokens 30x mais rápida por GPU no modelo DeepSeek-R1 em racks GB200 NVL72

Alocação dinâmica de GPUs e melhor gerenciamento de carga de trabalho

Empresas como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Meta já confirmaram a adoção da tecnologia.

GPUs Blackwell Ultra e Vera Rubin: evolução sem impacto no mercado

A Nvidia detalhou suas novas arquiteturas gráficas, começando pela Blackwell Ultra, que chega no segundo semestre de 2025 com avanços em rede, memória e processamento. A empresa também adiantou informações sobre a geração seguinte, Vera Rubin, que promete um "grande, grande, enorme salto" de desempenho.

Apesar do anúncio, investidores esperavam novidades mais disruptivas, o que contribuiu para a queda das ações da empresa.

Reação fria do mercado e desafios futuros

A Nvidia enfrenta um momento delicado: enquanto domina o setor de chips para IA, suas últimas novidades não impressionaram Wall Street.

Analistas apontam que o aumento da concorrência e custos elevados podem pressionar o crescimento da empresa nos próximos meses.