Água (Stock Xchng)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h44.
O bebedouro tem quase 43 mil buscas mensais no Google e ganha procura com o calor do fim de ano. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Electrolux e IBBL.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Electrolux aparece em 83% das respostas, e a IBBL, em 80,2%, em empate técnico. A IBBL costuma ser citada antes. Esmaltec (77,2%), Philco (58%) e Consul (55,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Colormaq, EOS, Britânia e Latina também aparecem no top 10.
A Electrolux é associada à campanha que a IA chama de "Black Friday dos 100 anos" e aos modelos eletrônicos e com compressor. A IBBL é lembrada por bebedouros e purificadores, a Esmaltec pelos modelos de mesa e coluna, e a Colormaq pelos purificadores eletrônicos.
O site da Electrolux está entre as fontes mais lidas pela IA. A mais citada é o portal gov.br, com 95% de participação. O Mercado Livre é o único varejista do ranking.
Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:
Purificadores de água de parede ou bancada com refrigeração por compressor costumam custar mais, a partir de R$ 800.
A Electrolux, uma das líderes, lidera o ranking de títulos em todo o estudo da Ranqia. A EXAME também mostrou que o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual o melhor bebedouro na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux e IBBL estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Purificador ou bebedouro de galão? O purificador dispensa a compra de galões e costuma sair mais barato no longo prazo.