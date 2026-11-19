Os Estados Unidos devem publicar nesta quinta-feira, 19, a regra que passa a exigir licença para exportar chips avançados de inteligência artificial (IA) ao Brasil.

A exigência não vale para todos. Se o destinatário for subsidiária de uma empresa americana, como as donas da AWS, do Azure e do Google Cloud, basta que o fornecedor dos chips envie relatórios mensais a Washington. Se for uma empresa brasileira, é preciso pedir autorização ao governo americano e esperar a resposta, caso a caso.

A regra foi anunciada na segunda-feira, 16, pelo Bureau of Industry and Security (BIS), órgão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que controla exportações de tecnologia. A norma entra em vigor na data de publicação no Federal Register, o diário oficial americano, e vale também para Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia.

Para a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), que representa cerca de 2.000 empresas de software e tecnologia no país, a regra pode "criar condições desiguais de competição entre empresas brasileiras e subsidiárias de companhias norte-americanas".

Em Brasília, o governo montou uma força-tarefa para medir o impacto da medida.

O que passa a valer?

A regra é uma norma provisória com efeito imediato, o que os americanos chamam de interim final rule. O texto foi disponibilizado para consulta pública prévia no Federal Register na segunda-feira e tem duas partes.

A primeira exige licença para exportar, reexportar ou transferir chips avançados de IA aos cinco países da lista.

O controle vale também para componentes e servidores fabricados em outros países que usem tecnologia americana. Não se trata de uma proibição de venda ao Brasil: cada pedido será avaliado caso a caso.

A segunda parte vale para data centers em qualquer lugar do mundo. Quem oferecer grande capacidade de computação a empresas sediadas na China, ou controladas a partir de lá, precisa de autorização.

O objetivo é fechar a brecha que permitia a empresas chinesas usar chips americanos pela nuvem, alugando capacidade em outros países.

Data centers que já prestam esse tipo de serviço a clientes abrangidos pela regra e querem continuar têm 90 dias, a partir da entrada em vigor, para obter a licença.

A regra também abriu um período de 60 dias para comentários públicos, até 19 de janeiro de 2027, em que empresas e governos podem pedir mudanças.

Por que as big techs americanas ficam com vantagem?

O ponto mais sensível para o mercado brasileiro é a diferença de tratamento entre empresas. A exigência de licença não vale quando o destinatário final tem sede nos Estados Unidos ou pertence a um grupo controlado de lá, como as donas da AWS, do Azure e do Google Cloud.

Nesses casos, basta que o exportador, reexportador ou transferidor dos chips envie relatórios mensais ao BIS com informações como as partes envolvidas, os produtos e as datas de embarque. A obrigação é de quem vende ou transfere os equipamentos, não do comprador.

Provedores de nuvem e operadoras de data center de capital brasileiro, ou de outros países, não têm essa saída. Para cada operação coberta pela regra, precisam pedir autorização individual, analisada pelas autoridades americanas.

Segundo a ABES, empresas que disputam os mesmos clientes passam a enfrentar procedimentos diferentes para comprar equipamentos de IA.

Na avaliação da entidade, a exigência de licença "pode elevar custos, dificultar investimentos em data centers" e afetar a atratividade do país para projetos de infraestrutura de IA e nuvem.

A associação também chama a atenção para quem fica fora do debate comercial. Universidades e centros de pesquisa que precisam de computação avançada podem ser afetados.

E mesmo nas vendas isentas de licença haverá um custo extra de conformidade, com os relatórios mensais que os fornecedores passam a enviar ao governo americano.

Por que o Brasil entrou na lista?

Segundo o governo americano, o Brasil foi incluído pela expansão acelerada do setor de data centers e pela presença de operações de nuvem da Huawei no país.

Washington não acusa o Brasil de desviar chips deliberadamente para a China. Na análise dos pedidos de licença, o BIS considera o regime de controle de exportações do país de destino e o grau de cooperação com os Estados Unidos.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que "não se trata de proibição, mas de necessidade de autorização" e disse ainda não ser possível avaliar o efeito concreto sobre as importações.

A força-tarefa é liderada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A ABES defende que o governo e o setor privado negociem com as autoridades americanas, com foco na cooperação em controle de exportações e na manutenção das cadeias de fornecimento de tecnologia.

Para a entidade, "o Brasil reúne condições para ampliar sua participação no mercado internacional de serviços de data centers", com sua matriz elétrica, disponibilidade de energia, conectividade e políticas de incentivo.

O que muda para os projetos no Brasil?

A medida chega em um momento delicado. O governo prepara as regras do Redata, o regime de incentivos para atrair data centers, e grandes projetos estão em andamento, como o complexo de Pecém, no Ceará, ligado à ByteDance, dona do TikTok, cuja primeira fase ainda está em construção.

Estar na lista não bloqueia nenhum projeto específico. A situação de cada data center depende de três fatores: os equipamentos que pretende usar, quem são os clientes e como a capacidade de computação será utilizada.

Sistemas usados exclusivamente para recomendação comercial, como os que sugerem produtos em lojas virtuais, ficam fora da regra de acesso remoto, desde que as informações exigidas sejam enviadas ao governo americano. A exceção não vale para sistemas de IA generativa, que criam textos, imagens, vídeos ou programas.

Nem a ABES nem o governo estimaram quanto a regra pode encarecer os projetos ou quantos investimentos estão em risco. A resposta depende de um fator que só ficará claro nas próximas semanas: a velocidade com que Washington vai analisar os pedidos de licença.