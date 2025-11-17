Esquenta Black Friday: as ofertas são reais ou é melhor esperar?

Desde que chegou ao Brasil, a Black Friday deixou de ser apenas a sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças, como ocorre nos Estados Unidos, e se consolidou ao longo de todo o mês de novembro, hoje chamado de "Black November".

Assim, com marketplaces como a Amazon já operando em modo “Esquenta Black Friday" e com diversas promoções antecipadas, surge uma dúvida comum entre os consumidores: é vantajoso aproveitar as ofertas nas semanas anteriores à data oficial ou os melhores descontos estarão reservados para a sexta-feira principal?

A resposta, em um cenário de consumo cada vez mais antecipado, é: depende da sua estratégia e do que você está buscando.

O que é o Esquenta Black Friday?

O Esquenta Black Friday é uma estratégia que o varejo utiliza para desafogar a logística do grande volume de vendas, testar a aceitação de ofertas, atrair consumidores antes que a concorrência se torne massiva e até escoar produtos antigos ou parados, liberando espaço para novos estoques de olho no Natal.

Para o consumidor, essa antecipação também oferece benefícios claros:

Evita o esgotamento de estoque:

se você está de olho em um item de alta demanda (como um console de ou um modelo específico de ), comprar antes da sexta-feira pode garantir a aquisição do produto; Mais conveniência: comprando antes da data oficial, você evita enfrentar sobrecarga de acessos em sites, lentidão e possíveis falhas na conclusão da compra. Desse modo, há mais tempo para pesquisar com calma e finalizar o pedido.

É inegável que muitas promoções do Esquenta Black Friday são genuínas. Algumas ofertas realmente vantajosas já começaram a ser divulgadas nas primeiras semanas de novembro, especialmente em eletrodomésticos, dispositivos mais antigos e produtos que as lojas precisam "girar" para dar lugar ao estoque de Natal.

Porém, vale ressaltar que descontos significativos podem surgir antes, durante e até depois da data oficial. Para garantir o melhor negócio, é preciso estar atento a promoções "isca". Algumas lojas aproveitam o Esquenta para oferecer descontos irrelevantes ou em produtos de baixa demanda, apenas para gerar tráfego e dar a impressão de que "as ofertas já começaram".

Produtos de maior desejo, como lançamentos de eletrônicos, frequentemente reservam os melhores preços históricos para o pico da Black Friday.

O segredo está no monitoramento

Para determinar se uma oferta do Esquenta, da Black Friday ou da Black November é real ou se vale a pena esperar, o principal aliado do consumidor são as ferramentas de comparação de preços, que incluem gráficos históricos de preços. Sites como Zoom e Buscapé, por exemplo, são fundamentais para ajudar na decisão de compra.

Para isso:

Monitore com antecedência: antes de tomar qualquer decisão, use comparadores de preço para verificar a média histórica, o preço atual e as variações entre lojas; Analise o histórico de preços: o gráfico de preços é seu melhor amigo. Se a oferta colocar o produto no menor preço registrado nos últimos meses, a compra é vantajosa. Se o preço estiver apenas voltando ao valor praticado antes de uma "maquiagem", é melhor esperar; Configure o alerta de Preço: esses comparadores permitem configurar alertas para notificá-lo quando o preço cair abaixo do valor atual. Se esse preço for atingido durante o Esquenta, aproveite a oportunidade. Caso contrário, aguarde a Black Friday ou uma promoção posterior.

Por fim, não existe uma regra única. O consumidor bem-sucedido na Black Friday é aquele que pesquisa de forma contínua ao longo de todo o mês de novembro (ou até antes e depois dele).

Se o Esquenta apresentar o menor preço histórico para o item desejado, aproveite. Caso contrário, sua paciência pode ser recompensada com uma oferta ainda melhor na sexta-feira oficial – ou até em saldões posteriores ou na virada do ano.