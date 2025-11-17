Esquenta Black Friday: as ofertas são reais ou é melhor esperar?

Descontos significativos podem surgir antes, durante e até depois da Black Friday (ArtististGNDphotography/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11h19.
Desde que chegou ao Brasil, a Black Friday deixou de ser apenas a sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças, como ocorre nos Estados Unidos, e se consolidou ao longo de todo o mês de novembro, hoje chamado de "Black November".
Assim, com marketplaces como a Amazon já operando em modo “Esquenta Black Friday" e com diversas promoções antecipadas, surge uma dúvida comum entre os consumidores: é vantajoso aproveitar as ofertas nas semanas anteriores à data oficial ou os melhores descontos estarão reservados para a sexta-feira principal?
A resposta, em um cenário de consumo cada vez mais antecipado, é: depende da sua estratégia e do que você está buscando.
O Esquenta Black Friday é uma estratégia que o varejo utiliza para desafogar a logística do grande volume de vendas, testar a aceitação de ofertas, atrair consumidores antes que a concorrência se torne massiva e até escoar produtos antigos ou parados, liberando espaço para novos estoques de olho no Natal.
Para o consumidor, essa antecipação também oferece benefícios claros:
É inegável que muitas promoções do Esquenta Black Friday são genuínas. Algumas ofertas realmente vantajosas já começaram a ser divulgadas nas primeiras semanas de novembro, especialmente em eletrodomésticos, dispositivos mais antigos e produtos que as lojas precisam "girar" para dar lugar ao estoque de Natal.
Porém, vale ressaltar que descontos significativos podem surgir antes, durante e até depois da data oficial. Para garantir o melhor negócio, é preciso estar atento a promoções "isca". Algumas lojas aproveitam o Esquenta para oferecer descontos irrelevantes ou em produtos de baixa demanda, apenas para gerar tráfego e dar a impressão de que "as ofertas já começaram".
Produtos de maior desejo, como lançamentos de eletrônicos, frequentemente reservam os melhores preços históricos para o pico da Black Friday.
Para determinar se uma oferta do Esquenta, da Black Friday ou da Black November é real ou se vale a pena esperar, o principal aliado do consumidor são as ferramentas de comparação de preços, que incluem gráficos históricos de preços. Sites como Zoom e Buscapé, por exemplo, são fundamentais para ajudar na decisão de compra.
Para isso:
Por fim, não existe uma regra única. O consumidor bem-sucedido na Black Friday é aquele que pesquisa de forma contínua ao longo de todo o mês de novembro (ou até antes e depois dele).
Se o Esquenta apresentar o menor preço histórico para o item desejado, aproveite. Caso contrário, sua paciência pode ser recompensada com uma oferta ainda melhor na sexta-feira oficial – ou até em saldões posteriores ou na virada do ano.