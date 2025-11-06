Comprar iPhone na Black Friday 2025: o que saber e qual preço esperar

Lançado em setembro deste ano, o iPhone 17 chegou ao Brasil com preços a partir de R$ 7.999. O novo iPhone Air parte de R$ 10.499, enquanto as versões Pro podem chegar até R$ 18.499, no caso de um aparelho com 2 TB de armazenamento.

Com a chegada de novembro e a proximidade da Black Friday, cuja data oficial é dia 28, crescem as buscas por promoções e a dúvida sobre o custo-benefício de adquirir um smartphone da Apple.

Atualmente, algumas plataformas como Amazon e Mercado Livre já operam em modo “Esquenta Black Friday”. Com isso, os primeiros descontos começaram a aparecer. As versões base do iPhone 17 já podem ser encontradas por R$ 7.198, cerca de 10% abaixo do preço de lançamento.

O modelo Pro Max de 256 GB, por exemplo, aparece com preço de R$ 11.249, ante os R$ 12.499 oficiais. No entanto, descontos como esse estão, geralmente, atrelados a pagamentos via Pix e uso de cupons.

Durante esse período, o iPhone 17 Pro Max com 1 TB deve ser encontrado com descontos de até R$ 1.500, o que representa aproximadamente 10% do valor sugerido. Além dos marketplaces, vale acompanhar as promoções diretas da Apple e as ofertas de operadoras, que costumam criar pacotes com serviços e acessórios, e bancos.

iPhones anteriores

As gerações anteriores do iPhone devem receber cortes ainda mais significativos. O iPhone 16, com preço atual médio de R$ 4.600 na versão de 128 GB, pode aparecer por cerca de R$ 4.200 durante novembro, tornando-se uma alternativa para quem busca bom desempenho de um aparelho recente, mas sem pagar o valor dos modelos mais novos.

Já o iPhone 15, lançado há mais tempo, é uma opção de entrada para quem quer acessar o ecossistema da marca. Seu modelo de 128 GB já é anunciado por menos de R$ 4.000, com condições melhores também para quem opta pelo pagamento no Pix e usa cupons de desconto.

Nos primeiros dias de novembro, os iPhones 13 e 14, ambos com 128 GB, já foram anunciados por R$ 2.815 e R$ 3.167, respectivamente, em ofertas com pagamentos via Pix. Desse modo, são alternativas ainda mais acessíveis para quem busca um iPhone pela primeira vez ou pretende substituir uma versão anterior.