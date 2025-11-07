Celulares bons de até R$ 1.500 e R$ 2.500 para aproveitar na Black Friday

Se nos EUA a Black Friday ocorre logo após o Dia de Ação de Graças, no Brasil as promoções se espalham ao longo de todo o mês de novembro. Marketplaces como Amazon e Mercado Livre já operam em modo “Esquenta Black Friday”, enquanto lojas e apps promovem descontos significativos desde o começo de novembro.

Para quem busca um smartphone intermediário com bom custo-benefício e preço por volta de R$ 1.500, alguns modelos se destacam. Abaixo, listamos dispositivos que vale monitorar ao longo do mês.

Celulares até R$ 1.500

Essa faixa de preço é ideal para quem procura desempenho sólido no dia a dia, câmeras eficientes e boa autonomia de bateria.

Na Samsung, a linha Galaxy A é a mais recomendada. Os modelos Galaxy A35 e A36 oferecem tela Super AMOLED, bom conjunto de câmeras e suporte a atualizações. As versões com 128 GB ou 256 GB podem aparecer entre R$ 1.200 e R$ 1.500 durante as promoções.

Entre os modelos da Motorola, o Edge 50 Fusion e o Edge 60 Fusion se destacam. Ambos têm versões a partir de 256 GB de armazenamento e carregador de 68 W incluso. São boas opções caso apareçam por menos de R$ 1.500.

Para quem procura um modelo mais acessível, o Xiaomi Redmi Note 13 Pro combina câmera de 200 MP, conectividade 5G e tela com alta resolução. Em 7 de novembro, esse smartphone já podia ser encontrado por R$ 1.389.

Celulares até R$ 2.500

Nessa faixa de preço, já podem ser encontrados modelos com câmeras mais avançadas, melhor desempenho para jogos e recursos como resistência à água (IP67 ou IP68) e telas de alta taxa de atualização.

Na Samsung, a linha Galaxy S engloba os dispositivos mais avançados. Se o modelo deste ano, o S25, não deve chegar perto dos R$ 2.500, o S24, lançado no início do ano passado, já está abaixo de R$ 3.000. Assim, ele pode se tornar uma ótima oportunidade caso atinja a faixa dos R$ 2.500 na Black Friday.

No caso dos Motorola, um ótimo modelo para monitorar é o Edge 60 Pro. Ele conta com bateria de 6.000 mAh, carregador de 90 W incluso e 256 GB de armazenamento. Recentemente, foi anunciado por R$ 2.337, o que indica que pode cair ainda mais ao longo de novembro.

Entre os Xiaomis, recomenda-se acompanhar o Poco X7 Pro, lançado no começo deste ano. Esse dispositivo oferece desempenho sólido para jogos e tarefas pesadas, traz bateria de 6.000 mAh e carregamento rápido de 90 W. A versão com 256 GB gira em torno de R$ 1.800, enquanto a de 512 GB está pouco acima de R$ 2.500.

Dicas para comprar com desconto real