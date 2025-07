Ações da Tesla desabam após Elon Musk anunciar novo partido político nos EUA

As ações da Tesla (TSLA) caíram 7,13% no pré-mercado nesta segunda-feira, 7, depois que Elon Musk revelou a criação de um novo partido político.

Batizado de America Party, o movimento deve concentrar esforços em poucas cadeiras no Congresso: de duas a três no Senado e entre oito e dez na Câmara. Musk defende que esse grupo seleto poderia influenciar votações decisivas em Washington.

O posicionamento político do empresário reacendeu o desconforto entre investidores. “Musk está priorizando embates partidários num momento estratégico para a Tesla”, afirmou Dan Ives, da Wedbush Securities, segundo o CNBC. “Há um cansaço crescente entre acionistas com essa guinada fora do setor automotivo.”

Musk já havia se aproximado da política ao integrar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), ligado ao governo de Donald Trump, do qual se desligou em maio. A saída foi bem recebida pelo mercado, refletindo positivamente nas ações da montadora.

Agora, ao voltar a se envolver diretamente com disputas eleitorais, o empresário enfrenta novas críticas — inclusive do próprio Trump. O ex-presidente classificou a fundação do novo partido como “absurda” e afirmou que Musk “saiu dos trilhos”.

O cenário se agrava com os números da Tesla. A empresa entregou 14% menos veículos no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, resultado abaixo das expectativas do mercado.

A companhia também encara forte concorrência no segmento de veículos elétricos, sobretudo na China, onde rivais locais avançam sobre a fatia de mercado da Tesla.