Musk no mundo da educação: escola primária do bilionário tem vagas abertas para professores

Elon Musk parece que não vai apenas se ocupar do novo cargo no governo de Donald Trump — o bilionário foi nomeado para a recém-criada pasta de Eficiência Governamental. O dono da Tesla quer também entrar no mundo da educação.

Segundo reportagem da Bloomberg, alguns nomes leais ao sul-africano, como Jared Birchall (seu gerente financeiro) e Jehn Balajadia (antiga assessora na SpaceX) estão vinculados à escola Ad Astra, do próprio Musk. A instituição montessoriana está localizada no Texas, base dos negócios de Musk. Embora os nomes de Birchall e Balajadia apareçam nas plataformas digitais da escola, não está claro se eles terão papéis de destaque quando ela estiver operando.

No mês passado, a Bloomberg revelou que Musk havia reservado cerca de US$ 100 milhões para criar uma escola primária e secundária focada em tecnologia em Austin, com planos para uma universidade.

Documentos estaduais mostram que as autoridades do Texas emitiram uma licença no mês passado, abrindo caminho para o centro educacional de Musk operar com até 21 alunos. O site do Ad Astra diz que está "atualmente aberto a todas as crianças de 3 a 9 anos". A conta da escola no X inclui vagas de emprego para professor assistente de pré-escola e jardim de infância e um professor assistente para alunos de 6 a 9 anos.

Para administrar a escola, o Ad Astra está fazendo parceria com uma empresa que tem experiência com bilionários: a Xplor Education, que desenvolveu a escola Hala Kahiki Montessori em Lanai, Havaí, a ilha 98% de propriedade do fundador da Oracle, Larry Ellison. A Ad Astra fica em uma rodovia fora de Bastrop, uma comunidade residencial a cerca de 40km Austin e parte de uma região que abriga vários negócios de Musk.

A Educação de Musk

Segundo a Bloomberg, abrir a Ad Astra dá a Musk a chance de mostrar sua visão para a educação e seu apoio ao aprendizado prático e à resolução de problemas que são uma marca registrada de suas empresas. Seus comentários sobre o aprendizado frequentemente se sobrepõem a preocupações culturais populares entre os conservadores e o público do Make America Great Again, muitas vezes focando no que ele vê como jovens sendo "doutrinados" por professores de esquerda. Abaixo, um post que Musk retuitou em sua conta no X.

Big increase in administrative staff at American public schools pic.twitter.com/QDHeWh6kDk — The Rabbit Hole (@TheRabbitHole84) December 5, 2024



Ele já criticou políticas de diversidade, equidade e inclusão, e em agosto postou que "muitas escolas estão ensinando meninos brancos a se odiarem". Ele postou no X no último dia 12: "O Departamento de Educação gastou mais de US$ 1 bilhão promovendo DEI (diversidade, equidade e inclusão nas escolas dos Estados Unidos". O corte de gastos será um dos motes do novo trabalho do bilionário.

"A missão da Ad Astra é promover a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico para a próxima geração", diz o site da escola. Não é a primeira empreitada de Musk no ramo.

Em 2014, Musk abriu uma escola, também chamada Ad Astra, para seus cinco filhos mais velhos e filhos de funcionários da SpaceX no sul da Califórnia.