SpaceX é avaliada em US$ 350 bilhões após acordo para compra de ações

A SpaceX de Elon Musk foi avaliada em US$ 350 bilhões após um novo acordo para compra de ações de funcionários, tornando a fabricante de foguetes e satélites a startup privada mais valiosa do mundo.

Segundo o Financial Times, a SpaceX e seus investidores comprarão US$ 1,25 bilhão das ações ordinárias existentes da empresa a US$ 185 por ação. Isso marca um salto de 65% no preço desde seu acordo mais recente em setembro, quando os funcionários venderam ações por US$ 112 cada.

A SpaceX comprará cerca de US$ 500 milhões em ações com o restante do capital fornecido por investidores externos. O acordo foi divulgado pela primeira vez pela Bloomberg.

A SpaceX havia proposto precificar suas ações em cerca de US$ 125 em meados de novembro, o que teria avaliado a empresa em mais de US$ 250 bilhões, mas aumentou em impressionantes US$ 100 bilhões em meio ao apetite dos investidores.

Fazendo comparações, o novo valor de mercado significa que a SpaceX ultrapassou a ByteDance, dona do TikTok, que foi avaliada em cerca de US$ 300 bilhões em um programa de recompra de ações no mês passado.

Proximidade com Trump

Musk trabalhou de forma incessante pela eleição de Donald Trump, gastando mais de US$ 250 milhões em sua campanha, e se tornou um um aliado próximo do presidente eleito, aconselhando-o sobre nomeações governamentais estratégicas e também participando de suas ligações com líderes mundiais. Trump também nomeou Musk para co-liderar um novo "departamento de eficiência governamental".

Essa proximidade com a nova administração levou a um "impacto Trump" na fortuna de Musk e nos negócios de suas empresas, pois investidores viram nessa aliança com a nova Casa Branca uma oportunidade para seus investimentos, segundo o FT.

Já a startup de inteligência artificial de Musk, xAI, levantou US$ 6 bilhões no início deste mês, sendo avaliada em US$ 50 bilhões, quase o dobro de seis meses atrás. O preço das ações da Tesla disparou 60% desde a eleição nos EUA no mês passado, dando à fabricante de carros elétricos de Musk uma capitalização recorde de US$ 1,26 trilhão.