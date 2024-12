Elon Musk se torna primeira pessoa no mundo a ter US$ 400 bilhões em fortuna

Elon Musk, o CEO bilionário da Tesla (TSLA), SpaceX e X (antigo Twitter), bateu um novo recorde nesta quarta-feira, 11, ao se tornar a primeira pessoa a alcançar US$ 400 bilhões em patrimônio líquido, segundo a Bloomberg.

Às 16h, Musk tinha uma fortuna estimada de US$ 384 bilhões. A Bloomberg aponta que a marca histórica foi alcançada após uma série de eventos que elevaram sua fortuna.

O principal catalisador recente foi a venda de ações internas da SpaceX, empresa de exploração espacial de Musk, que gerou cerca de US$ 50 bilhões. O acordo avaliou a SpaceX em cerca de US$ 350 bilhões, tornando-a a startup privada mais valiosa do mundo.

A reviravolta na fortuna de Musk

O patrimônio líquido de Musk havia caído mais de US$ 200 bilhões no final de 2022, mas se recuperou significativamente em 2023, especialmente após a eleição de Donald Trump no mês passado. Musk, que foi um dos principais doadores e defensores políticos de Trump, viu sua fortuna disparar com a valorização de 65% nas ações da Tesla, segundo a Bloomberg.

A expectativa de que o governo Trump facilite a implementação de carros autônomos e elimine incentivos fiscais para veículos elétricos concorrentes da Tesla está por trás do otimismo do mercado. Além disso, Musk foi nomeado co-diretor do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, garantindo influência direta em Washington.

Expansão de outros negócios

O crescimento acelerado não se limitou à Tesla e SpaceX. A startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, viu sua avaliação dobrar desde sua última rodada de captação de recursos, alcançando US$ 50 bilhões. Relatos indicam que a vitória de Trump gerou novo interesse em projetos de IA liderados por Musk.

Com a diversificação de seus negócios e a influência política crescente, Musk continua a consolidar sua posição como o indivíduo mais rico e influente do mundo empresarial.