Tesla menor e 'acessível' chegará aos EUA em 2025, diz empresa de pesquisa

Um pequeno e mais acessível Model Y, da Tesla, chegará aos EUA em 2025. Pelo menos é isso que aponta a empresa de pesquisa AutoForecast Solutions.

Na conferência de resultados sobre o terceiro trimestre, o CEO Elon Musk disse: "Ainda estamos no caminho certo para entregar nossos modelos acessíveis a partir do primeiro semestre de 2025".

Segundo reportagem da Forbes, relatórios recentes apontam para um Model Q de baixo custo que será lançado no primeiro semestre de 2025 com preço abaixo de US$ 30 mil com incentivo fiscal federal ou US$ 37.500 sem crédito. A Tesla também deve atualizar o Model Y no ano que vem, semelhante à atualização que fez do Model 3 no final do ano passado.

‘Baby Y’

“O ‘Baby Y’, uma variação de menor custo do Model Y, está planejado para começar a ser produzido no final de 2025 junto com uma variação do Model Y”, disse Sam Fiorani, analista da AutoForecast Solutions, à Forbes.

“O crossover de menor preço da Tesla foi projetado para preencher o espaço abaixo do Model Y de US$ 45.000”, disse Fiorani. “Dependendo de quanto custo eles podem obter com isso, o novo modelo pode rivalizar com o Chevrolet Bolt EUV atualizado para os compradores de um carro elétrico de nível básico.”

Atualmente (em meados de dezembro), o Model Y com tração traseira começa em torno de US$ 37.500 com o crédito fiscal federal de US$ 7.500 e cerca de US$ 45.000 sem crédito.