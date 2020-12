Era das máquinas? Robôs da Boston Dynamics já dançam coreografias complexas

Embora piadas sobre o início da era das máquinas tenham circulado em correntes do WhatsApp neste final de ano, ela ainda não chegou. Mas demonstra avanços.

O novo vídeo da fabricante de robôs Boston Dynamics, publicado nesta terça-feira, 29, no canal da empresa no YouTube, demonstra um pouco das novas capacidades das máquinas.

Na gravação, os icônicos robôs Atlas — o que tem a anatomia bípede-humanoide — aparecem realizando passos elaborados de dança e são seguidos pelo Spot, o robô que se assemelha a um cachorro. O Handle, protótipo com rodas e equilíbrio pendular, termina o show ao som de “Do You Love Me?”, de The Contours.

Fundada em 1992 em cisão do renomado Massachussets Institute of Technology (MIT), a Boston Dynamics foi comprada no início do mês pela fabricante de carros Hyundai, em um negócio avaliado em torno de 1 bilhão de dólares.

Embora ainda sejam protótipos, os robôs fabricados pela empresa começaram a ser vendidos este ano. O Spot pode ser adquirido por empresas por “módicos” 74.500 dólares.

Também em 2020, as máquinas foram usadas por autoridades em Singapura para monitorar parques durante a pandemia de covid-19. O objetivo era o usar o Spot para relembrar às pessoas que usassem o parque Bishan-Ang Mo Kio de se manterem distanciadas umas das outras.