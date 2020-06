Cão-robô da Boston Dynamics já está à venda (e não é nada barato)

Conhecida fabricantes de robôs e sensação no YouTube, a empresa americana Boston Dynamics vai finalmente colocar o robô Spot para venda. Antes reservado apenas para algumas empresas, o quadrupede metálico já pode ser adquirido por qualquer companhia americana ao preço de 74,5 mil dólares.

Para efeito de comparação, o novo robô custa o mesmo que o veículo elétrico Model S, da Tesla, considerado o mais luxuoso da empresa de Elon Musk. Na conversão direta para o real, considerando o dólar comercial, o Spot não sairia por menos de 433 mil reais.

O preço alto se dá por um motivo justo. O Spot é considerado o robô móvel mais inteligente do planeta. Além de ser ágil e movimentar-se quase como um animal de quatro patos, o robô é munido de inteligência artificial, ele pode criar mapas 3D através de imagens capturadas por suas câmeras, monitorar temperaturas e carregar objetos.

Tais funções podem ser úteis para trabalhos que podem envolver desde o reboque de veículos pesados até o auxílio em hospitais para o tratamento de pacientes com coronavírus. A Boston Dynamics também espera que o Spot seja utilizado em esquadrões antibombas. Os primeiros testes nesta função, porém, fracassaram.

Apesar disso, conforme mostra o vídeo abaixo, as funções do Spot ainda são bem limitadas. E o que pode parecer algo tão inovador à primeira vista, se torna entediante após poucos segundos.

Em entrevista ao The Verge, Michael Perry, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Boston Dynamics, afirmou que “muitas das coisas interessantes da perspectiva dos negócios são coisas que as pessoas podem achar entediantes, como a leitura de medidores analógicos industriais.”

Até agora, a Boston Dynamics colocou apenas 150 unidades do Spot e a previsão inicial era produzir 1 mil unidades do robô durante este ano. Esta meta dificilmente será concluída a tempo, principalmente por conta dos impactos econômicos da covid-19. Para dar conta da demanda, a Boston Dynamics vai limitar as vendas para duas unidades por consumidor e as aquisições podem ser feitas no site da empresa.