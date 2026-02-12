Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como jogo centenário virou estratégia para o Duolingo atrair a geração Z

Brasil já é o quarto em número de alunos globalmente; diretora de marketing do Duolingo no país explica o fenômeno

Duolingo Chess: plataforma anuncia nova funcionalidade nesta quinta-feira (Divulgação/Duolingo)

Duolingo Chess: plataforma anuncia nova funcionalidade nesta quinta-feira (Divulgação/Duolingo)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10h59.

Tudo sobreEducação
Saiba mais

O xadrez vive um crescimento no Brasil impulsionado pela geração Z — pelo menos no Duolingo. O país já ocupa a quarta posição global em número de alunos no curso de xadrez do aplicativo. Segundo a empresa, o movimento reflete uma busca crescente por atividades que equilibram experiências online e offline e que estimulam concentração e raciocínio estratégico.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo Brasil, explica que a demanda era represada. "Desde o lançamento do curso em inglês, notamos que os brasileiros pediam e ansiavam pela chegada do curso de xadrez para falantes de português", diz. No Duolingo, atualmente, um a cada dez usuários ativos estudam xadrez.

O curso é hoje o de crescimento mais rápido da plataforma globalmente, e alcançou milhões de alunos em pouco tempo. Os alunos de xadrez também passam em média mais tempo fazendo lições no Duolingo do que os alunos de idiomas.

Método de ensino

O curso do Duolingo tem mecanismos didáticos que reduzem as barreiras de entrada para um jogo historicamente visto como complexo.

“Acreditamos que isso [o sucesso no Brasil] se deve ao fato de o curso de xadrez do Duolingo ser voltado principalmente para iniciantes, ao contrário do que já existia no mercado, e usar quebra-cabeças e lições curtas para ensinar", afirma Martins. "Isso faz com que algo que geralmente era visto como complexo e difícil, ao ser inserido no universo do Duolingo, já conhecido pelos alunos do Brasil por trazer aprendizado de forma leve, divertida e acessível, reduziu as barreiras de entrada para o jogo.”

Os jogadores podem fazer várias lições consecutivas em vez de participar de longas partidas, o que, segundo o Duolingo, permite acompanhar a evolução em tempo real e mantém a motivação alta.

Sucesso entre a geração Z

A geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) representa 32% dos alunos de xadrez no Brasil.

"Nós interpretamos esse movimento como uma busca por mais intencionalidade no uso do tempo e da tecnologia, especialmente entre os jovens da geração Z", afirma a executiva. "Em vez de simplesmente abandonar o digital, esse público está procurando experiências online que tenham propósito claro, estimulem a concentração e tragam benefícios que se estendem para além da tela."

Analigia Martins destaca que há um movimento de interesse crescente por atividades que estimulam o raciocínio, a concentração e o pensamento estratégico, especialmente entre públicos mais jovens.

"Como o xadrez conversa muito bem com esse momento em que as pessoas buscam aprender algo novo, de forma prática, no seu próprio ritmo e pelo celular, e o Duolingo já está presente na vida de muitos alunos brasileiros, esse foi um caminho natural para o crescimento expressivo do curso no país."

Embora o aprendizado comece no ambiente digital, o xadrez se expande para clubes, torneios e encontros presenciais. A lógica é similar aos cursos de idiomas do Duolingo: muitas pessoas começam a aprender no aplicativo e depois buscam conversas presenciais, intercâmbios e viagens.

"O papel do Duolingo é reduzir a barreira inicial do aprendizado como um todo, tornando-o acessível, leve e motivador, para que as pessoas se sintam confiantes a ponto de levar o conhecimento que adquiriram na plataforma para o mundo real", diz a diretora de marketing.

Nova funcionalidade para Android

A partir desta quinta-feira, 12, o Duolingo expande para aparelhos Android a funcionalidade Player vs Player, que já estava disponível para IOS e permite partidas entre usuários. "O Brasil é o país mais social no Duolingo, com os alunos brasileiros sendo os que mais interagem com outros usuários e adicionam novos amigos na plataforma. Isso faz com que a funcionalidade Player vs Player tenha atingido grande sucesso por aqui", afirma Analigia Martins.

A expectativa é de aumento no engajamento e na retenção de alunos. "Quando o aprendizado deixa de ser apenas individual e passa a envolver troca e progressão compartilhada, a motivação para continuar estudando aumenta significativamente", diz.

Acompanhe tudo sobre:EducaçãoTecnologiaCursos

Mais de Tecnologia

Do bloco ao banco: especialista alerta para escalada de golpes no Carnaval

IA do TikTok inaugura um mundo de vídeos realistas — mas sem humanos

Primeira liga comercial de luta entre robôs humanoides estreia na China

Big Techs tentam driblar taxa de Trump para profissionais estrangeiros

Mais na Exame

Mercados

Big Mac 'low carb': McDonald's testa menu para quem usa Mounjaro e Ozempic

Tecnologia

Do bloco ao banco: especialista alerta para escalada de golpes no Carnaval

Future of Money

Bitcoin vai consolidar perto de US$ 68 mil? Especialistas respondem

Ciência

Quer dormir melhor? Essas práticas dos atletas olímpicos de inverno podem ajudar