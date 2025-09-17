Luckin Coffee inaugura quarta loja temática do Brasil na China

A Luckin Coffee, uma das maiores cadeias de café da China, recentemente inaugurou sua quarta loja temática dedicada ao Brasil, marcando um marco importante para a marca no país.

A nova unidade, localizada no CBD de Zhujiang New Town, em Guangzhou, é a primeira loja do tipo na província de Guangdong. A cerimônia de abertura contou com a presença do gerente-geral do escritório Ásia-Pacífico da ApexBrasil, Victor Queiroz, e do cônsul-geral do Brasil em Guangzhou, Alan Coelho de Séllos.

A loja temática visa proporcionar aos consumidores chineses uma experiência imersiva na cultura brasileira, além de servir como um canal de aproximação entre os dois países.

Essa iniciativa reforça a estratégia da Luckin Coffee de expandir o conhecimento e o consumo do café brasileiro na China, promovendo o intercâmbio cultural e comercial.

Guangdong: mercado estratégico para o café brasileiro

Com uma população de aproximadamente 128 milhões de habitantes, Guangdong é a província mais populosa da China e um mercado estratégico para marcas nacionais e internacionais.

Recentemente, a Luckin Coffee atingiu a marca de 4 mil unidades na província, consolidando sua posição de liderança no mercado local de café. Este feito destaca o crescimento da marca e a força do consumo regional.

A nova loja também simboliza a crescente cooperação cultural entre a China e o Brasil. Em 2024, a Luckin Coffee assinou um memorando de compra de grãos brasileiros no valor de bilhões de RMB, além de realizar o Festival da Cultura do Café Brasil 1.0.

O sucesso dessas iniciativas levou ao lançamento do Festival da Cultura do Café Brasil 2.0 em maio de 2025, em parceria com empresas brasileiras. A Luckin Coffee tem planos ambiciosos, com a previsão de abrir mais de 30 lojas temáticas de café brasileiro em todo o país, ampliando ainda mais a difusão da cultura cafeeira brasileira.

Reconhecimento e expansão do café brasileiro na China

Victor Queiroz, da ApexBrasil, ressaltou a importância da loja temática para o fortalecimento da presença do café brasileiro no mercado chinês:

“A loja dedicada ao Brasil é um marco importante. Desde 2009, a China é nosso maior parceiro comercial, e as exportações de café cresceram significativamente nos últimos anos. Acreditamos que o mercado chinês tem um enorme potencial para a expansão do café brasileiro”, afirmou.

Em reconhecimento à sua contribuição para o intercâmbio cultural e econômico, a ApexBrasil concedeu à Luckin Coffee o título de "Parceiro Estratégico da Cultura do Café Sino-Brasileira" em junho de 2025.

Além das lojas temáticas, a Luckin Coffee possui uma base de torrefação em Jiangsu, que abriga um Museu do Café Brasileiro. Outro museu está sendo construído no parque industrial de inovação de Xiamen, projetando um futuro promissor para o café brasileiro na China.