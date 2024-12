De Zuckerberg à Bezos: a rotina dos executivos para uma manhã produtiva

Os CEOs das maiores empresas do mundo costumam adotar rotinas matinais específicas para aumentar a produtividade. As práticas variam desde meditação e treinos físicos até a leitura de relatórios e jornais, destacando a importância de começar o dia com foco, segundo informações são da Business Insider.

Mark Zuckerberg, Meta

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, começa o dia por volta das 8h com uma prática que muitos consideram comum: verificar suas redes sociais.

Ele navega pelo Facebook, WhatsApp e Messenger antes mesmo de sair da cama. Em uma entrevista antiga, Zuckerberg descreveu esse hábito como uma maneira de se atualizar rapidamente sobre o que está acontecendo no mundo. Apesar de afirmar que a rotina é funcional, ele reconheceu que a prática às vezes se estende além do planejado, tomando mais tempo do que o desejado.

Depois de se atualizar, Zuckerberg foca em atividades físicas, dedicando-se ao jiu-jitsu e MMA. Ele revelou que prefere esses exercícios porque são fisica e intelectualmente desafiadores.

Anteriormente, ele costumava correr, mas decidiu mudar a rotina porque corridas o faziam pensar demais. A prática de artes marciais, segundo ele, ajuda a desconectar a mente do trabalho, oferecendo um equilíbrio entre corpo e mente.

Tim Cook, Apple

Tim Cook, CEO da Apple, é conhecido por começar o dia antes mesmo do sol nascer, acordando por volta das 4h. Seu primeiro compromisso matinal é ler e-mails de clientes e funcionários, um hábito que ele descreve como essencial para se conectar com as preocupações e ideias da comunidade Apple.

Ele dedica cerca de uma hora a essa tarefa, garantindo que está atualizado com feedbacks e sugestões que possam impactar as decisões da empresa.

Após revisar e-mails, Cook segue para a academia, onde realiza uma rotina de exercícios focada em força. Ele conta com um personal trainer para manter a disciplina e evitar distrações, como verificar o celular.

Cook também é conhecido por prestar atenção em sua alimentação, tendo mencionado em entrevistas passadas que prefere opções como claras de ovos e cereais sem açúcar para começar o dia com energia.

Sam Altman, OpenAI

Para Sam Altman, CEO da OpenAI, as primeiras horas da manhã são sagradas e dedicadas exclusivamente às tarefas que exigem alta concentração.

Ele evita agendar reuniões nesse período, aproveitando a manhã para resolver problemas complexos e planejar estratégias. Esse tempo é essencial para Altman, que considera o início do dia sua janela de maior produtividade.

Embora Altman prefira não tomar café da manhã, ele é adepto do jejum intermitente, o que significa que normalmente consome sua primeira refeição apenas horas depois de acordar. Ele começa o dia com um espresso, que considera suficiente para mantê-lo energizado. Sua rotina reflete uma abordagem prática e minimalista, priorizando foco e eficiência.

Evan Spiegel, Snap

Evan Spiegel, CEO da Snap, adota uma rotina que prioriza momentos de introspecção. Ele acorda às 5h, um horário que descreve como "só para ele", antes que o mundo ao seu redor desperte.

Esse período inicial é reservado para reflexões pessoais e planejamento, permitindo que ele comece o dia com clareza de propósito.

Após seu tempo de introspecção, Spiegel verifica e-mails e o aplicativo Snapchat antes de partir para atividades físicas ou meditação. A meditação, inspirada por sua esposa Miranda Kerr, é parte importante de sua rotina. Spiegel mencionou que a prática de Kriya Yoga, introduzida por Kerr, o ajuda a manter o equilíbrio emocional e a energia ao longo do dia.

Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon

Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon, valoriza um início de dia mais tranquilo. Ele começa a manhã lendo jornais e desfrutando de café com sua família.

Para ele, esses momentos representam uma pausa antes de mergulhar nas exigências do dia. Bezos evita usar o celular durante esse período, optando por priorizar conexões pessoais e reflexões.

Além de seu ritual matinal com a família, Bezos mantém um compromisso regular com exercícios físicos. Ele faz questão de ir à academia quase todos os dias, alternando entre treinos cardiovasculares e de resistência.

Para Bezos, começar o dia com um ritmo mais relaxado é essencial para manter o foco e a produtividade durante suas reuniões, especialmente aquelas que exigem alto nível de concentração, realizadas pela manhã.

Peter Warwick, Scholastic

Peter Warwick, CEO da Scholastic, inicia suas manhãs entre 5h30 e 6h, começando com café e leitura de notícias.

Ele acompanha publicações como The New York Times e Wall Street Journal para se atualizar sobre questões políticas, econômicas e esportivas, especialmente no futebol, como torcedor do Arsenal. A leitura matinal é um momento de preparação mental para o dia.

Às 7h, Warwick sai para uma caminhada vigorosa ou uma corrida leve com sua esposa, um hábito que mantêm há mais de uma década.

Ele valoriza essa rotina como uma forma de fortalecer sua saúde física e conexão pessoal. Após a caminhada, ele se dirige ao escritório a pé, sempre que o tempo permite, concluindo a manhã com uma refeição leve no trabalho.

Marc Benioff, Salesforce

Marc Benioff, CEO da Salesforce, inicia seu dia com uma prática que considera essencial: a meditação. Ele dedica entre 30 e 60 minutos à atividade, buscando clareza mental e redução do estresse. Benioff compartilhou que a meditação tem sido uma constante em sua vida por mais de uma década e ajuda a equilibrar as demandas de sua posição.

Além de meditar, Benioff incentiva a prática entre seus funcionários. Inspirado por monges de Plum Village, ele criou espaços de meditação nos escritórios da Salesforce, refletindo sua crença de que a saúde mental é tão importante quanto o desempenho no trabalho. Essa abordagem destaca o compromisso de Benioff com o bem-estar de sua equipe.

Peter Beck, Rocket Lab

Peter Beck, CEO da Rocket Lab, é outro líder que começa o dia cedo. Ele geralmente acorda entre 4h30 e 5h e começa imediatamente a revisar e-mails, priorizando tarefas críticas. Sua rotina matinal é moldada pelas necessidades imprevisíveis de sua empresa, que opera no setor de lançamentos espaciais.

Curiosamente, Beck evita o café da manhã e não consome café, explicando que a bebida tem o efeito contrário em seu corpo, deixando-o sonolento. Ele adapta sua agenda de acordo com os lançamentos de foguetes, que podem ocorrer a qualquer hora do dia, exigindo flexibilidade em sua rotina.

Bob Iger, Disney

Bob Iger, CEO da Disney, é conhecido por sua rotina meticulosamente planejada. Ele acorda às 4h15 e evita olhar para o celular antes de realizar exercícios físicos. Esse tempo é usado para reflexões pessoais e planejamento estratégico, que ele considera fundamentais para manter a organização.

Durante seus treinos, Iger prefere um ambiente sem distrações, optando por uma sala escura e televisão sem som, enquanto ouve suas músicas preferidas. Ele acredita que esse momento de silêncio ajuda a clarear sua mente antes de enfrentar os desafios do dia.

Jamie Dimon, JPMorgan

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, começa suas manhãs às 5h com um hábito consistente: a leitura de jornais. Ele dedica duas horas a publicações como The Wall Street Journal e relatórios internos do banco. Dimon valoriza essa prática como uma maneira de se manter bem-informado.

Após a leitura, Dimon realiza exercícios leves, como aeróbica e alongamentos, antes de iniciar seu dia de trabalho. Ele acredita que essa combinação de preparação mental e física é essencial para manter sua energia e foco ao longo do dia.