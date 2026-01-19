Threads ultrapassa X em número de usuários diários via smartphone

O Threads ultrapassou o X (antigo Twitter) em número de usuários ativos diários via smartphone. Dados da Similarweb indicam que, em 7 de janeiro de 2026, o aplicativo da Meta registrou 141,5 milhões de usuários ativos por dia em Android e iOS, enquanto o X somou 125 milhões nas mesmas plataformas.

A comparação considera somente aplicativos móveis. No acesso via computadores, o cenário é oposto: o X mantém liderança, com cerca de 145,4 milhões de visitas diárias pelo navegador, contra 8,5 milhões do Threads.

O relatório mostra um crescimento consistente do Threads em dispositivos móveis. Em junho de 2025, a plataforma já apresentava uma expansão anual de 127,8% no número de usuários. Em outubro do mesmo ano, a própria Meta informou que a rede havia alcançado 150 milhões de usuários ativos diários globais, além de 400 milhões de usuários mensais.

A Similarweb indica que parte do avanço do Threads está associada à estratégia multiplataforma da Meta. A empresa utiliza a base consolidada de usuários do Instagram e do Facebook para promover a rede de textos, o que facilita a adesão e reduzindo barreiras de entrada.

Além disso, a plataforma acelerou o lançamento de funcionalidades que não estavam disponíveis nas primeiras versões, como mensagens diretas, filtros de conteúdo, comunidades e textos mais longos.

Concorrência

Lançado em julho de 2023, o Threads surgiu como uma alternativa ao então Twitter, em meio ao período de instabilidade após a compra da empresa pelo bilionário Elon Musk.

A proposta inicial da Meta era posicionar o aplicativo como uma rede de conversas públicas mais simples e integrada ao Instagram, mas logo adotou estratégias que a deixavam mais semelhante ao X, como o foco maior em conteúdos em tempo real e interação pública.

Pressão regulatória

Enquanto o Threads amplia sua presença no mobile, o X enfrenta investigações no mundo todo, relacionadas ao uso da inteligência artificial Grok para a criação e disseminação de deepfakes de cunho sexual a partir de fotos de mulheres e menores de idade.

Nos Estados Unidos, o X ainda mantém uma base de usuários maior do que a do Threads, mas a diferença entre as duas plataformas caiu pela metade no intervalo de um ano, segundo o relatório. Analistas apontam que o cenário de instabilidade atual também tem refletido no uso da rede.

Outro indicativo é o aumento no número de downloads do Bluesky, plataforma descentralizada criada por ex-executivos do Twitter, nos últimos dias. Apesar disso, o X segue como líder no mercado norte-americano, especialmente no acesso via web.