Threads ultrapassa X em número de usuários diários via smartphone

Rede social de textos da Meta teve 141,5 milhões de usuários ativos por dia, ante 125 milhões do X, segundo dados da Similarweb de janeiro de 2026

Threads amplia seu número de usuários em meio a polêmica no X (Jakub Porzycki/Getty Images)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15h15.

O Threads ultrapassou o X (antigo Twitter) em número de usuários ativos diários via smartphone. Dados da Similarweb indicam que, em 7 de janeiro de 2026, o aplicativo da Meta registrou 141,5 milhões de usuários ativos por dia em Android e iOS, enquanto o X somou 125 milhões nas mesmas plataformas.

A comparação considera somente aplicativos móveis. No acesso via computadores, o cenário é oposto: o X mantém liderança, com cerca de 145,4 milhões de visitas diárias pelo navegador, contra 8,5 milhões do Threads.

O relatório mostra um crescimento consistente do Threads em dispositivos móveis. Em junho de 2025, a plataforma já apresentava uma expansão anual de 127,8% no número de usuários. Em outubro do mesmo ano, a própria Meta informou que a rede havia alcançado 150 milhões de usuários ativos diários globais, além de 400 milhões de usuários mensais.

A Similarweb indica que parte do avanço do Threads está associada à estratégia multiplataforma da Meta. A empresa utiliza a base consolidada de usuários do Instagram e do Facebook para promover a rede de textos, o que facilita a adesão e reduzindo barreiras de entrada.

Além disso, a plataforma acelerou o lançamento de funcionalidades que não estavam disponíveis nas primeiras versões, como mensagens diretas, filtros de conteúdo, comunidades e textos mais longos.

Concorrência

Lançado em julho de 2023, o Threads surgiu como uma alternativa ao então Twitter, em meio ao período de instabilidade após a compra da empresa pelo bilionário Elon Musk.

A proposta inicial da Meta era posicionar o aplicativo como uma rede de conversas públicas mais simples e integrada ao Instagram, mas logo adotou estratégias que a deixavam mais semelhante ao X, como o foco maior em conteúdos em tempo real e interação pública.

Pressão regulatória

Enquanto o Threads amplia sua presença no mobile, o X enfrenta investigações no mundo todo, relacionadas ao uso da inteligência artificial Grok para a criação e disseminação de deepfakes de cunho sexual a partir de fotos de mulheres e menores de idade.

Nos Estados Unidos, o X ainda mantém uma base de usuários maior do que a do Threads, mas a diferença entre as duas plataformas caiu pela metade no intervalo de um ano, segundo o relatório. Analistas apontam que o cenário de instabilidade atual também tem refletido no uso da rede.

Outro indicativo é o aumento no número de downloads do Bluesky, plataforma descentralizada criada por ex-executivos do Twitter, nos últimos dias. Apesar disso, o X segue como líder no mercado norte-americano, especialmente no acesso via web.

