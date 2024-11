Sam Altman diz que criptomoedas podem ter "futuro brilhante" e elogia Worldcoin

O executivo Sam Altman é mais conhecido pela sua ligação com o mundo da inteligência artificial, já que é atualmente o CEO da OpenAI, empresa dona do ChatGPT. Entretanto, nesta semana, ele compartilhou uma rara opinião sobre outro setor ligado às tecnologias emergentes: as criptomoedas.

Em uma curta publicação no X, antigo Twitter, Altman elogiou a Worldcoin, criptomoeda própria do projeto World, que busca criar uma credencial digital global para distinguir humanos e inteligências artificiais. A iniciativa é comandada pela Tools for Humanity, empresa que foi fundada justamente por Altman e seu colega, Alex Blania.

Desde o seu lançamento em 2023, a iniciativa passou por uma série de mudanças. Recentemente, ela lançou um blockchain próprio - a World Chain -, mudou de nome e também implementou várias atualizações de segurança para reduzir preocupações e críticas em torno da segurança dos dados dos seus usuários.

Além disso, o projeto também realizou nesta semana o seu retorno ao Brasil após um breve período de testes no ano passado. Altman resumiu as novidades citando um "progresso incrível da World desde o ano passado. Estou muito orgulhoso da equipe e especialmente da liderança do Alex Blania".



Junto com o elogio ao projeto, o CEO da OpenAI também falou brevemente sobre o momento atual e o futuro das criptomoedas: "De forma mais geral, estou me sentindo otimista em relação às chances das criptomoedas terem um futuro brilhante!". Entretanto, o executivo não deu mais detalhes sobre a sua visão para o setor.

Atualmente, a World possui uma criptomoeda própria, a Worldcoin, que é dada como recompensa aos usuários após eles realizarem o escaneamento das suas íris como forma de "comprovação de humanidade", gerando em seguida a World ID, uma espécie de credencial que garante que o detentor é humano, e não um robô.

O objetivo final do projeto, afirmam os responsáveis pela iniciativa, é formar "uma rede de humanos verificados desenhada para garantir um futuro otimista onde os humanos seguem sendo o centro do desenvolvimento da inteligência artificial".

A Tools for Humanity destacou ainda que "à medida que a inteligência artificial continua evoluindo rapidamente, a World está introduzindo novas infraestruturas para empoderar as pessoas e criar sistemas que beneficiem todos".