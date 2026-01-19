2025 marca alta na criação de empresas de jogos na China

A indústria de jogos na China registrou aumento da produção e da base de usuários em 2025.

O mercado mostrou sinais de estabilização e abriu espaço para uma nova onda de empreendedorismo no setor. Segundo dados da Qichacha, o país registrou mais de 80 mil novas empresas de jogos em 2025. O número supera as mais de 50 mil criadas em 2024 e as mais de 60 mil abertas em 2023.

Mesmo após a exclusão de subsidiárias de empresas já consolidadas, o volume de novas companhias se manteve elevado.

O mercado de jogos vive uma fase de competição intensa por usuários, mas o fluxo de talentos qualificados impulsiona a criação de startups. Produtores renomados deixaram cargos em empresas como miHoYo, NetEase e ByteDance para fundar os próprios negócios.

Tendências em IA e jogos interativos

As pequenas empresas buscam nichos de menor risco e maior potencial de crescimento. A Inteligência Artificial (IA) e os jogos românticos interativos dominam essa tendência.

A Shanghai Lumir Network, fundada por Cai Mao, captou mais de 10 milhões de dólares para desenvolver o aplicativo de namorado virtual Infinite Valley. O projeto utiliza IA para oferecer interações em tempo real e serviços personalizados. Simultaneamente, o gênero de filmes interativos ganha espaço com títulos como Crush Girls, da Beijing Lingwu Interactive, que simula interações com 28 personagens.

Foco em estratégia e expansão internacional

O gênero de estratégia (SLG) mantém-se como prioridade para investidores. Dados da Sensor Tower indicam um aumento de 20% na receita global de jogos de estratégia para dispositivos móveis.

Empresas como a Beijing Qianjin 4 e a Zichen Interactive Entertainment investem em modelos que misturam estratégia com elementos casuais, como Roguelike e Tower Defense. Essa abordagem busca atrair o público com mecânicas mais leves e acessíveis.

As tendências indicam que a expansão deve continuar em 2026. A combinação entre base de usuários ativa, mobilidade profissional e oferta de capital cria um ambiente com maior densidade de empresas, ampliando a diversidade de produtos e tecnologias na indústria chinesa de jogos.