Elon Musk, Bezos e Zuckerberg: qual é o signo dos mais ricos do mundo

Será que signo está relacionado a sucesso financeiro? A astrologia diz que, entre as características de cada um dos signos — assim como o posicionamento deles nas casas e planetas — pode ditar o futuro da vida financeira das pessoas.

Entre as pessoas mais ricas do mundo estão bilionários como Elon Musk, CEO do X, Tesla e SpaceX, Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon, entre outros. A astrologia, embora não seja ciência, conecta características de personalidade a cada signo do zodíaco. E ao analisar os signos dos mais ricos, observa-se uma predominância de perfis determinados e inovadores, características que podem ter contribuído para suas conquistas.

A lista dos 10 bilionários mais ricos e seus signos

Elon Musk (Câncer) — US$ 256 bilhões

O CEO da Tesla e SpaceX, nascido em 28 de junho de 1971, reflete as qualidades de Câncer, como imaginação e resiliência. Visionário, Musk combina criatividade com um forte senso de estratégia para transformar indústrias. Mark Zuckerberg (Touro) — US$ 206 bilhões

O fundador do Facebook, nascido em 14 de maio de 1984, demonstra as qualidades típicas de Touro: persistência e praticidade. Seu foco em criar um império tecnológico está alinhado com a estabilidade e determinação taurinas. Jeff Bezos (Capricórnio) — US$ 205 bilhões

Nascido em 12 de janeiro de 1964, o criador da Amazon representa o pragmatismo e a ambição de Capricórnio. Sua disciplina moldou uma das maiores empresas do mundo. Bernard Arnault (Peixes) — US$ 193 bilhões

Nascido em 5 de março de 1949, o CEO da LVMH exala a criatividade e sensibilidade de Peixes. Sua habilidade em conectar arte e negócios o tornou o líder do mercado de luxo. Larry Ellison (Leão) — US$ 179 bilhões

Fundador da Oracle e nascido em 17 de agosto de 1944, Ellison reflete a confiança e a liderança de Leão. Ele é conhecido por sua abordagem ousada nos negócios. Bill Gates (Escorpião) — US$ 161 bilhões

Nascido em 28 de outubro de 1955, o cofundador da Microsoft é um exemplo clássico de Escorpião: determinado, estratégico e incansável em buscar soluções inovadoras. Larry Page (Áries) — US$ 150 bilhões

Nascido em 26 de março de 1973, o cofundador do Google é guiado pela coragem e pela visão de Áries, o que o impulsionou a revolucionar a tecnologia e a informação. Steve Ballmer (Áries) — US$ 145 bilhões

Nascido em 24 de março de 1956, o ex-CEO da Microsoft também carrega a energia e assertividade de Áries, características que marcaram sua liderança corporativa. Warren Buffett (Virgem) — US$ 143 bilhões

Nascido em 30 de agosto de 1930, o lendário investidor reflete a análise meticulosa e a atenção aos detalhes de Virgem, qualidades essenciais para seu sucesso no mercado financeiro. Sergey Brin (Leão) — US$ 141 bilhões

Nascido em 21 de agosto de 1973, o cofundador do Google exemplifica a criatividade e a autoconfiança de Leão, fundamentais para sua visão inovadora.

O que os signos revelam?

Dentre os dez maiores bilionários, destacam-se os signos Áries, com dois representantes (Larry Page e Steve Ballmer), e Leão (Larry Ellison e Sergey Brin). Ambos são conhecidos por suas características de liderança, inovação e ousadia. Touro, Virgem e Capricórnio reforçam traços de estabilidade e pragmatismo, enquanto signos como Câncer, Escorpião e Peixes trazem um toque de criatividade e resiliência.

Embora não haja evidência científica que conecte signos e sucesso, analisar o zodíaco dos bilionários pode trazer insights curiosos sobre a personalidade que os levou ao topo. Afinal, seja pela astrologia ou pelo trabalho árduo, cada trajetória é única.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.