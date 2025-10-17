Tecnologia

TikTok investe US$ 9,1 bilhões em data center no Brasil

ByteDance investirá R$ 50 bi em data center no Ceará com início de obras em seis meses

Investimento de US$ 500 bilhões visa expandir capacidade de computação para modelos avançados de IA nos EUA (Getty Images). (Tirachard/Getty Images)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18h58.

O Ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, anunciou que a ByteDance, controladora do TikTok, iniciará a construção de um data center no estado do Ceará dentro de seis meses.

O investimento estimado é de R$50 bilhões (aproximadamente US$9,11 bilhões).

Projeto é um dos maiores do Ceará

O projeto será realizado em parceria com a Casa dos Ventos, desenvolvedora de parques eólicos, e será localizado no Complexo do Porto do Pecém (CE). Em maio de 2025, a desenvolvedora anunciou ter recebido as autorizações regulatórias necessárias para avançar com um data center de 300 megawatts no Pecém, dando início a um dos maiores projetos de infraestrutura digital do Ceará.

Brasil pode atrair mais investimentos em data centers

Segundo o Ministro, com essa parceria, o Brasil pode atrair mais investimentos em data centers devido a disponibilidade de energia renovável no país. A construção do data center está prevista para começar no segundo semestre de 2025, com operação inicial planejada para 2027. O projeto também busca minimizar o uso de recursos hídricos, adotando sistemas de resfriamento a circuito fechado.

