Setor de IA assumiu dívidas de US$ 100 bi sem garantia de retorno, diz CEO da Anthropic

Dario Amodei, CEO da Anthropic, sugeriu que algumas empresas de inteligência artificial estão assumindo riscos excessivos ao comprometerem centenas de bilhões de dólares – ou mais – em projetos ligados à tecnologia, em um contexto no qual o retorno econômico gerado pela IA ainda é incerto.

Durante o evento DealBook Summit, promovido pelo New York Times, Amodei descreveu o cenário como um “dilema real”: por um lado, há a necessidade de investir em data centers que levam anos para ficarem prontos; por outro, ainda não está claro quando – e quanto – a IA vai gerar de valor econômico.

Sem citar concorrentes diretamente, Amodei classificou esse comportamento como “YOLO-ing”, sigla em inglês para “you only live once” (só se vive uma vez), usada para descrever decisões impulsivas e de alto risco.

Principal rival e pioneira da inteligência artificial generativa, a OpenAI e suas parcerias têm frequentemente sido questionadas, seja pelos acordos circulares ou pela incerteza sobre sua capacidade de honrar os compromissos assumidos.

Em 2023, o New York Times moveu uma ação judicial contra a criadora do ChatGPT por violação de direitos autorais.

Dilema real

A crítica ocorre em um momento no qual gigantes como OpenAI, Meta, Google, Microsoft e Amazon ampliam ainda mais os já bilionários gastos com chips e data centers para suportar sistemas cada vez mais avançados de IA.

Acordos ligados à OpenAI, por exemplo, já somam US$ 1,4 trilhão em compromissos ao longo dos próximos oito anos. Enquanto isso, suas parceiras acumulam dívidas de US$ 100 bilhões para financiar os investimentos necessários para honrar esses contratos.

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, a própria Anthropic também elevou seus investimentos, embora em escala mais moderada. A empresa planeja gastar US$ 50 bilhões na construção de seus primeiros data centers próprios nos EUA.

Com uma estratégia mais voltada ao mercado corporativo do que ao consumidor final, a criadora do Claude tenta se posicionar como uma desenvolvedora de IA mais cautelosa. Em setembro, a empresa captou US$ 13 bilhões em rodadas de investimento, alcançando um valor de mercado estimado em US$ 183 bilhões.

Ao mesmo tempo que projeta lucratividade já em 2028 e começa a se preparar formalmente para uma possível abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), a Anthropic negocia uma nova rodada privada, a qual deve incluir investimentos de duas grandes parceiras da OpenAI – Microsoft e Nvidia – e elevar sua avaliação para mais de US$ 300 bilhões. A criadora do ChatGPT está avaliada em US$ 500 bilhões.