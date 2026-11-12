Da surpresa à disputa por chips: como a saída de Jensen repercutiu na China

A crise que levou à saída de Jensen Huang da Nvidia foi lida por veículos chineses como um teste de confiança na empresa e uma possível mudança na disputa por chips. As manchetes acompanharam a queda das ações e a busca por um sucessor; os comentários discutiram quanto do valor da companhia dependia da figura de seu fundador.

Huang renunciou nesta quinta-feira, 12, aos cargos de CEO, presidente e conselheiro. Colette Kress, diretora financeira da companhia, assumiu o comando interino. A Nvidia não informou os motivos da renúncia.

Parte relevante da cobertura chinesa consultada foi publicada quando o conselho ainda discutia a permanência do executivo. Esses textos ajudam a entender a leitura da crise, mas não devem ser confundidos com avaliações posteriores ao anúncio.

Das manchetes à dúvida sobre uma Nvidia sem Huang

O The Paper, portal de notícias sediado em Xangai, destacou que a ação da Nvidia chegou a cair 9% depois do pregão enquanto o conselho considerava destituir Huang. O IT Home, site chinês especializado em tecnologia e produtos digitais, enfatizou a contratação de uma empresa externa para buscar candidatos e a possibilidade de nomear um CEO interino. Nos dois casos, o foco estava na transição que ainda se desenhava.

Um comentário da Shouxi Shangye Pinglun, publicação digital chinesa de análise de negócios, deslocou a discussão da produção de chips para a direção da empresa. “O maior risco da Nvidia agora não está na cadeia de suprimentos, mas na governança”, afirma o texto, em tradução do chinês.

A análise argumenta que parte da valorização da Nvidia refletia a confiança no julgamento de Huang, no ritmo que imprimia ao negócio e em sua relação com a TSMC, fabricante taiwanesa responsável pela produção dos chips da Nvidia. A preocupação, nessa leitura, não se limita à reação de um pregão: é saber se investidores de longo prazo continuarão enxergando a mesma empresa depois da troca de comando.

O National Business Daily, jornal chinês especializado em economia e negócios, aproximou a crise da política industrial chinesa. Em comentário publicado antes da confirmação da renúncia, levantou a hipótese de que uma mudança de gestão, combinada a controles de exportação mais rígidos, poderia acelerar a autonomia da cadeia doméstica de computação. Trata-se de uma projeção do veículo, não de um benefício já demonstrado para os concorrentes locais.

Já o TMTPost, veículo chinês de tecnologia, finanças e negócios, publicou um texto da Zimubang, publicação digital que acompanha grandes empresas de tecnologia, sob o título “Musk reservou uma mesa de trabalho para Huang”, em tradução livre. O artigo discute o futuro do executivo e a sucessão. O mesmo conteúdo também apareceu em outros portais, como Phoenix e DoNews: são republicações de uma análise, não manifestações independentes. As referências a memes do X nesse texto não equivalem a reações das redes chinesas.

A posição do governo chinês

O governo se pronunciou sobre o caso envolvendo Huang, sem avaliar especificamente a renúncia. Em resposta divulgada nesta quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que o avanço tecnológico chinês se apoia na inovação própria e na cooperação aberta. Ela acusou os Estados Unidos de usar narrativas de espionagem como justificativa para restrições tecnológicas.

A China nega as acusações de espionagem. O conselho da Nvidia conduz uma investigação independente e diz não ter motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional tenham sido comprometidos.

O que disseram comentaristas nas redes

Entre os nomes com atuação reconhecida na discussão de tecnologia, Lan Xi (阑夕) interpretou o episódio pelo prisma das relações entre Washington e Pequim. A página que reproduz seu comentário o identifica como blogueiro de tecnologia e um dos influenciadores destacados pelo Weibo em 2026.

Em publicação de 10 de novembro, dois dias antes da renúncia, Lan Xi associou a pressão sobre Huang à disputa pelas vendas de chips à China e ao poder de influência da Nvidia em Washington. É uma interpretação do comentarista sobre a crise, e não uma conclusão comprovada sobre as razões da saída.

Depois do anúncio, o comentarista automotivo Wu Pei reagiu no Weibo, rede social chinesa de publicações curtas, com uma pergunta curta: “Ué? Huang saiu mesmo?”. Sua atuação pública é no setor de automóveis, não na direção de uma fabricante de chips ou de uma empresa de IA.

Outra publicação, do perfil 茜茜酱molly, discutiu a apreensão de investidores com a saída do fundador e a atenção ao ritmo de pesquisa e desenvolvimento. É um comentário individual; não foi possível confirmar credenciais que permitam apresentar o perfil como uma voz influente do setor.