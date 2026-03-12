Da 'gambiarra' digital ao pilar da internet: a Wikipédia em 25 anos

No início dos anos 2000, a internet ainda parecia um território improvisado. A informação circulava por blogs pessoais, fóruns desorganizados e sites de procedência incerta. Naquele momento, a ideia de criar uma enciclopédia online aberta, escrita por qualquer pessoa e editada em tempo real soava, para muitos, irresponsável. E foi assim que nasceu a Wikipédia.

Lançada em 15 de janeiro de 2001, a plataforma surgiu como um experimento para testar se a colaboração global poderia produzir uma enciclopédia livre e confiável. Vinte e cinco anos depois, o projeto se consolidou como uma das principais infraestruturas de conhecimento da internet, com impacto direto sobre educação, ciência, jornalismo e, mais recentemente, inteligência artificial (IA).

Hoje, a Wikipédia reúne mais de 65 milhões de artigos, distribuídos em mais de 300 idiomas, editados por cerca de 250 mil voluntários ao redor do mundo. O conteúdo é acessado mais de 15 bilhões de vezes por mês, e seus textos somam mais de 5 bilhões de palavras.

2001–2002: um experimento que saiu do controle

A Wikipédia foi criada inicialmente como uma ferramenta auxiliar do projeto Nupedia, idealizado por Jimmy Wales e Larry Sanger. A proposta era permitir que qualquer pessoa contribuísse com rascunhos, que depois seriam revisados. O que não estava no plano era a velocidade da adesão.

Em fevereiro de 2001, a enciclopédia já havia atingido mil artigos. Ao fim daquele ano, eram cerca de 20 mil verbetes em inglês e 18 edições em outros idiomas.

Ainda nesse período, foi estabelecida a política de ponto de vista neutro, princípio central para a credibilidade do projeto.

O crescimento acelerado também trouxe conflitos. Em 2002, divergências sobre governança levaram à chamada “forquilha espanhola”, quando parte da comunidade deixou o projeto para fundar uma enciclopédia paralela.

No mesmo ano, Larry Sanger se afastou da Wikipédia após desacordos com Jimmy Wales.

2003–2005: da improvisação à institucionalização

A virada estrutural ocorreu em 2003, com a criação da Wikimedia Foundation, que passou a oferecer base legal, capacidade de arrecadação e governança formal.

No mesmo ano, a Wikipédia ultrapassou a marca de 100 mil artigos e demonstrou potencial para coberturas em tempo real, como no desastre do ônibus espacial Columbia.

Em 2004, todas as edições combinadas alcançaram 1 milhão de artigos. No ano seguinte, a primeira Wikimania, em Frankfurt, reuniu colaboradores de todo o mundo, consolidando a identidade global do projeto.

A fundação também obteve status de organização sem fins lucrativos, permitindo doações dedutíveis de impostos nos Estados Unidos.

2006–2010: de alternativa a padrão da internet

Em 1º de março de 2006, a Wikipédia em inglês atingiu 1 milhão de artigos, apenas cinco anos após seu lançamento. Em 2007, chegou a 2 milhões. Em 2008, todas as edições combinadas ultrapassaram 10 milhões de verbetes.

Nesse período, a integração sistemática aos mecanismos de busca transformou a Wikipédia em ponto de partida para pesquisas escolares, acadêmicas e profissionais.

O crescimento passou a ser menos explosivo e mais estável, sinalizando maturação do projeto e maior complexidade editorial.

2011–2015: maturidade, protestos e foco em qualidade

A década seguinte foi marcada por estabilidade e maior atenção à governança. Em 2012, a edição em inglês alcançou 4 milhões de artigos.

No mesmo ano, a Wikipédia saiu do ar por 24 horas em protesto contra os projetos de lei SOPA e PIPA, em um dos maiores atos de mobilização digital da história recente.

Em 2015, a marca de 5 milhões de artigos em inglês foi atingida. O foco passou a ser menos quantidade e mais qualidade, com investimentos em ferramentas como o VisualEditor, criado para reduzir barreiras técnicas e atrair novos editores.

2020: o auge durante a pandemia

A pandemia de covid-19 levou a Wikipédia a um de seus maiores picos históricos.

Em abril de 2020, as visualizações cresceram cerca de 25%, enquanto o número de novos registros aumentou 28%. A enciclopédia se consolidou como fonte de consulta para temas ligados à saúde pública, ciência e políticas governamentais.

2022–2025: queda de tráfego e mudança estrutural

Mas não foram só dos anos de ouro que a Wikipédia viveu. A partir de 2022, a enciclopédia passou a enfrentar uma queda consistente no uso direto.

Entre março de 2022 e março de 2025, as visitas diárias globais caíram de 165 milhões para 128 milhões, uma retração de 23%. No período, mais de 1,1 bilhão de visitas mensais deixaram de ocorrer.

Cerca de 96% dessa perda veio do tráfego orgânico de buscadores, em meio à expansão de respostas diretas e sistemas de inteligência artificial. Enquanto isso, plataformas como o Reddit ganharam espaço, impulsionadas por acordos comerciais e mudanças algorítmicas.

“A Wikipédia é a espinha dorsal do conhecimento na internet”, diz Chris Albon, diretor de machine learning e dados da Wikimedia Foundation, em entrevista à EXAME.