Você usa a Wikipédia, mas não sabe: onde ela aparece sem ser citada

Você pode não abrir a Wikipédia há meses. Ainda assim, é provável que use seus conteúdos todos os dias. Ao buscar uma definição no Google, pedir uma explicação a um assistente de voz ou receber uma resposta pronta de um chatbot de inteligência artificial, a informação entregue ao usuário frequentemente tem origem na enciclopédia colaborativa — mesmo quando o site não é citado.

Esse uso indireto se tornou uma das principais características da Wikipédia na era da IA. Menos acessada diretamente, a plataforma passou a funcionar como uma infraestrutura silenciosa que sustenta sistemas de busca, produtos educacionais, assistentes digitais e modelos de linguagem usados por bilhões de pessoas.

Google, respostas prontas e buscas sem clique

O exemplo mais comum está nos mecanismos de busca. Ao digitar uma pergunta factual no Google — como datas históricas, biografias, conceitos científicos ou definições — o usuário frequentemente recebe a resposta diretamente na página de resultados.

Esses blocos informativos, conhecidos como featured snippets ou painéis de conhecimento, são alimentados em grande parte por conteúdos da Wikipédia.

Nos últimos anos, esse modelo se intensificou com a expansão dos resultados de zero-click search, em que não há necessidade de acessar nenhum site externo. Entre 2022 e 2025, cerca de 96% da queda no tráfego da Wikipédia foi atribuída à perda de acesso orgânico via buscadores, justamente porque a informação passou a ser consumida antes do clique.

O paradoxo é que, mesmo perdendo visitas diretas, a enciclopédia segue sendo uma das fontes mais utilizadas pelos próprios buscadores.

Assistentes de voz e dispositivos conectados

A Wikipédia também está presente em assistentes de voz como Alexa, Siri e Google Assistant. Perguntas como “quem foi”, “o que é” ou “quando aconteceu” costumam ser respondidas a partir de bases de conhecimento estruturadas, nas quais os verbetes da enciclopédia ocupam papel central.

Nesses casos, a mediação é total. O usuário recebe a resposta em áudio, sem link, sem navegação e sem indicação clara da fonte original. Ainda assim, o conteúdo foi criado, revisado e mantido por voluntários da Wikipédia.

IA generativa e modelos de linguagem

Com a popularização dos large language models (LLMs), como os que sustentam chatbots de IA, o uso indireto da Wikipédia ganhou nova escala. Estudos indicam que a enciclopédia está entre os conjuntos de dados de mais alta qualidade usados no treinamento desses modelos.

Estimativas apontam que cerca de 8% do treinamento inicial de modelos da OpenAI utilizou dados diretamente da Wikipédia, além de volumes adicionais incorporados por meio de grandes rastreios da web, como o Common Crawl, que inclui milhões de páginas da enciclopédia.

“A Wikipédia é a espinha dorsal do conhecimento na internet”, afirma Chris Albon, diretor de machine learning e dados da Wikimedia Foundation. Segundo ele, “a IA generativa depende do conhecimento criado por humanos na Wikipédia”.

Por que a Wikipédia é tão usada como base

O interesse das plataformas pela Wikipédia não é casual.

Diferentemente de grande parte do conteúdo disponível online, os verbetes seguem regras rígidas de verificabilidade, neutralidade e transparência. As fontes são explicitadas, as edições ficam registradas publicamente e erros podem ser rastreados e corrigidos.

Sem esse tipo de base confiável, os sistemas automatizados tendem a reproduzir informações imprecisas ou enviesadas. “Sem conhecimento humano confiável e transparente, as respostas da IA se tornam menos precisas e mais propensas a erro”, afirma Albon.

Uso sem atribuição e debate sobre sustentabilidade

Historicamente, grande parte desse uso ocorreu sem pagamento direto ou atribuição explícita. Embora o conteúdo da Wikipédia esteja sob licença Creative Commons, que permite reutilização, a exigência de crédito nem sempre é visível em produtos baseados em IA ou em respostas automatizadas.

Esse cenário levou a Wikimedia Foundation a reforçar políticas de uso responsável e a ampliar acordos pagos para reutilização em larga escala, por meio do Wikimedia Enterprise, serviço voltado a empresas que consomem grandes volumes de conteúdo de forma comercial.

A preocupação central é a sustentabilidade do modelo. Menos visitas diretas significam menor exposição a campanhas de doação e menor entrada de novos voluntários — mesmo quando o conteúdo segue sendo amplamente explorado por terceiros.

Uma infraestrutura invisível

O resultado é que a Wikipédia passou a ocupar um papel diferente daquele que a consagrou nos anos 2000. De site de consulta direta, ela se transformou em uma camada estrutural da internet, presente em múltiplos serviços, mas raramente percebida pelo usuário final.

“Independentemente do mundo em mudança e dos desafios emergentes, a Wikipédia continuará fazendo o que vem fazendo há quase 25 anos: fornecer informações confiáveis para todos”, afirma Albon.

Na era da inteligência artificial, usar a Wikipédia já não significa, necessariamente, acessá-la. Muitas vezes, significa apenas receber uma resposta pronta — construída, silenciosamente, sobre o trabalho coletivo de milhares de voluntários ao redor do mundo.