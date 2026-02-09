Nossa principal força está na comunidade, diz presidente da Wikimedia Brasil

Com a Wikipédia cada vez mais consumida de forma indireta — por buscadores, plataformas digitais e sistemas de inteligência artificial — a Wikimedia Brasil aposta em fortalecer comunidades, alianças institucionais e diversidade de conteúdo para sustentar o conhecimento livre no país.

Em entrevista à EXAME, Érica Azzellini, presidente da entidade, detalha as prioridades estratégicas, os desafios de engajamento e o papel do Brasil nesse ecossistema global.

EXAME: Quais são os principais objetivos do novo plano estratégico da Wikimedia Brasil para os próximos três anos?

O nosso plano estratégico para os próximos três anos prevê a atuação em três frentes: sustentar as práticas colaborativas em prol do conhecimento livre, articular alianças estratégicas em defesa dos bens públicos digitais e promover a metodologia wiki na internet em português.

Os nossos objetivos giram em torno de articular parcerias e comunidades para fortalecer o conhecimento livre no Brasil com equidade, inclusão e sustentabilidade.

EXAME: Como a estratégia de 2025 busca ampliar o alcance e a diversidade de contribuidores e conteúdos?

A estratégia de 2025 foca em alianças com outras instituições de conhecimento para alcançar maior diversidade de contribuidores e de conteúdo ao longo dos próximos três anos.

Entendemos que o contexto atual pede o fortalecimento das nossas redes e vamos apostar na disseminação do discurso de que a Wikipédia, enquanto espinha dorsal da internet, está aberta — como sempre esteve — a todos que queiram contribuir com ela.

EXAME: Quais foram os principais aprendizados do relatório de atividades de 2025?

Em 2025, aprofundamos o entendimento de que a nossa principal força está na comunidade e na atuação como frente de resistência digital em defesa do conhecimento livre, do domínio público e da integridade da informação. Entendemos também que impacto social, sustentabilidade e relevância pública dependem de articulação em rede, tanto local quanto internacional.

EXAME: Como a Wikimedia Brasil atua para expandir o conhecimento livre em regiões pouco representadas?

Aprendemos que estar próximo fisicamente das comunidades de conhecimento é essencial. Desde 2019, realizamos Wiki Ocupas, que são finais de semana em que wikimedistas experientes vão a um município pouco representado nas plataformas Wikimedia e trabalham com a população local o seu desenvolvimento nelas.

EXAME: Quais são hoje os maiores desafios para engajar novos editores no Brasil?

Sem dúvidas, a infraestrutura de edição mobile dos projetos Wikimedia é um desafio.

Notamos o crescimento de pessoas que acessam a internet exclusivamente pelo celular, o que torna melhorar essa infraestrutura uma necessidade gritante para atrair e reter novos usuários.

EXAME: Como a Wikimedia Brasil apoia grupos sub-representados na comunidade de editores?

Organizamos capacitações para novos usuários, sempre priorizando temas e comunidades sub-representadas. Também percebemos que desenvolver lideranças locais é mais eficaz.

Um exemplo é o Calibra, projeto iniciado em 2023 para capacitação de wikimedistas falantes de português.

EXAME: O Brasil está entre os países que mais acessam a Wikipédia. Como isso influencia as prioridades da entidade?

Isso serve como combustível para iniciativas de diversificação de conteúdos brasileiros.

Queremos garantir que todas as regiões estejam bem representadas. Por isso, organizamos campanhas temáticas, concursos de edição e iniciativas como o Wiki Loves Cultura Popular.

EXAME: Há preocupação com o fato de artigos mais lidos tratarem de religião, celebridades ou crimes?

Os artigos mais lidos são uma fotografia de interesses gerais da população. Ficamos felizes que sejam acessados como um local de informação confiável sobre assuntos polêmicos, controversos e dinâmicos.

O nosso desejo é justamente a popularização da Wikipédia como espaço de acesso a informação de qualidade, independentemente do tema.