A transformação da Wikipédia na era da inteligência artificial

Há 25 anos uma pesquisa na internet era sinônimo de navegar entre blogs, fóruns e sites duvidosos. A Wikipédia engatinhava, alvo de desdém nas salas de aula — e tida como sinal de preguiça nos trabalhos escolares. Ao completar seu 25⁠º aniversário neste ano, a enciclopédia colaborativa não apenas sobreviveu como se consolidou como uma das principais infraestruturas de conhecimento da internet.

Criada em 2001 como um experimento, a plataforma surgiu para testar se a colaboração global poderia produzir uma enciclopédia livre e confiável. Hoje, reúne mais de 65 milhões de artigos, distribuídos em mais de 300 idiomas, editados por cerca de 250 mil voluntários ao redor do mundo. O conteúdo é acessado mais de 15 bilhões de vezes por mês.

Esse crescimento transformou a Wikipédia em um ativo estrutural da internet. Seus verbetes alimentam mecanismos de busca, assistentes de voz, plataformas educacionais e sistemas de inteligência artificial (IA), ao mesmo tempo em que a enciclopédia enfrenta mudanças profundas no acesso à informação, na participação dos usuários e na sustentabilidade do modelo colaborativo.

Da desconfiança à escala global

Nos anos 2000, a consolidação da enciclopédia digital não foi imediata. À época, ideia de que qualquer pessoa pudesse editar livremente um "verbete" digital sobre diferentes assuntos gerava desconfiança sobre a qualidade, a precisão e a estabilidade do conteúdo.

“Quando a Wikipédia foi lançada, havia a dúvida se pessoas ao redor do mundo conseguiriam colaborar para construir uma enciclopédia gratuita e confiável”, afirma Chris Albon, diretor de machine learning e dados da Wikimedia Foundation, em entrevista à EXAME.

A resistência vinha, sobretudo, do rompimento com modelos tradicionais de produção do conhecimento. Diferentemente das enciclopédias clássicas, baseadas em especialistas identificados, editoras e revisões formais, a Wikipédia operava com autoria coletiva, edições abertas e correções contínuas. Em escolas e universidades, o uso da plataforma era frequentemente desencorajado, e seu nome passou a ser associado à falta de rigor acadêmico.

A situação começou a mudar à medida que a enciclopédia ganhou escala e instituiu mecanismos de governança. Políticas editoriais, exigência de fontes verificáveis, histórico público de edições e processos comunitários de correção rápida reduziram vandalismos e erros persistentes. Ao longo da década, estudos comparativos indicaram que, em diversos temas, a precisão dos verbetes se aproximava da de enciclopédias tradicionais.

O crescimento acelerado também foi determinante. Em poucos anos, a Wikipédia ultrapassou a marca de milhões de artigos e passou a operar em centenas de idiomas, algo inviável para modelos editoriais fechados. A integração aos mecanismos de busca, a partir da segunda metade dos anos 2000, ampliou ainda mais sua visibilidade e uso cotidiano. Atualmente, cerca de 250 mil voluntários editam a enciclopédia de forma contínua ao redor do mundo.

O modelo colaborativo, segundo Albon, foi o que transformou a Wikipédia em um sistema em constante revisão.

“A Wikipédia testemunhou e superou inúmeros desafios e mudanças ao longo dos últimos 25 anos, graças às pessoas por trás dela e ao compromisso inabalável em compartilhar conhecimento livre e confiável com o mundo”, diz Albon. “Somos uma enciclopédia viva, que está sempre melhorando; seus voluntários são meticulosos em acertar as informações, são humildes em relação aos erros e acolhem a oportunidade de melhorar.”

Esse processo levou a enciclopédia ao seu período de maior alcance global entre meados da década de 2010 e o início dos anos 2020.

Entre 2015 e 2022, a Wikipédia manteve-se de forma estável entre os sete a oito sites mais acessados do mundo, segundo rankings globais de tráfego.

Em abril de 2020, no auge da pandemia de covid-19, a plataforma registrou um de seus maiores picos históricos de uso: as visualizações de páginas cresceram cerca de 25% em relação à média anterior, enquanto o número de novos registros de usuários aumentou aproximadamente 28%.

O pico refletiu o papel da enciclopédia como fonte de consulta em momentos de incerteza. Milhões de usuários recorreram aos verbetes para buscar informações sobre saúde pública, ciência, políticas governamentais e impactos sociais da crise sanitária. O aumento, no entanto, foi conjuntural.

A queda da graça

Não foram só dos anos de ouro que a Wikipédia viveu. A partir da década de 2020, a enciclopédia passou a enfrentar uma queda consistente no uso direto, em meio a mudanças estruturais na forma como as pessoas acessam informação na internet e ao avanço de plataformas intermediárias.

Entre março de 2022 e março de 2025, as visitas diárias globais à Wikipédia caíram de 165 milhões para 128 milhões, uma retração de 23%. No mesmo período, mais de 1,1 bilhão de visitas mensais deixaram de ocorrer, o equivalente a cerca de 36 milhões de acessos por dia. O número de visitantes únicos mensais também recuou em torno de 200 milhões, uma queda de 18%.

A maior parte dessa perda veio do tráfego orgânico. Cerca de 96% da redução está associada às buscas em mecanismos como o Google, que passaram a priorizar respostas diretas na própria página de resultados e conteúdos de plataformas parceiras. Consultas explícitas com a palavra “Wikipedia” caíram aproximadamente um terço no período.

O movimento não foi isolado. Entre os 50 principais sites informativos do mundo, 36 registraram queda de tráfego entre 2022 e 2025. Veículos como The New York Times (-31,7%), CNN (-36,7%), Daily Mail (-41,3%) e Quora (-31,6%) seguiram a mesma tendência. A principal exceção foi o Reddit, que ganhou entre 1,1 bilhão e 1,4 bilhão de visitas mensais, crescimento de cerca de 42%.

O salto do Reddit coincidiu com mudanças nos algoritmos de busca e com a assinatura de um acordo comercial anual de US$ 60 milhões com o Google, em 2024, para acesso ao conteúdo da plataforma e uso em treinamento de modelos de inteligência artificial.

No mesmo período, a Wikipédia passou a perder visibilidade nos resultados orgânicos, apesar de continuar sendo amplamente utilizada como base de dados por buscadores, assistentes virtuais e sistemas de IA generativa.

Segundo a Wikimedia Foundation, a queda de tráfego direto não indica perda de relevância do conteúdo, mas uma mudança na forma como ele circula. Os verbetes seguem sendo consumidos em larga escala fora do site, incorporados a respostas automáticas e produtos de terceiros, muitas vezes sem que o usuário final acesse diretamente a enciclopédia.

Segundo Albon, “independentemente do mundo em mudança e dos desafios emergentes, a Wikipédia continuará fazendo o que vem fazendo há quase 25 anos: fornecer informações confiáveis para todos”.

Brasil: escala de uso e estratégia local

No Brasil, a Wikipédia ainda ocupa posição de destaque no consumo de informação. Entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, a enciclopédia registrou média de 404,8 milhões de visualizações mensais no país. A edição em português soma mais de 1.163.065 artigos e conta com cerca de 8.105 editores ativos por mês.

“O nosso plano estratégico para os próximos três anos prevê a atuação em três frentes: sustentar as práticas colaborativas em prol do conhecimento livre, articular alianças estratégicas em defesa dos bens públicos digitais e promover a metodologia wiki na internet em português”, afirma Érica Azzellini, presidente da Wikimedia Brasil.

Segundo ela, “os objetivos da empresa giram em torno de articular parcerias e comunidades para fortalecer o conhecimento livre no Brasil com equidade, inclusão e sustentabilidade”.

A entidade considera fundamental “promover grupos locais autônomos, tecnologias e infraestruturas livres, e posicionar a Wikimedia frente às transformações digitais e à governança da internet”.

Limites estruturais e crise de participação

O relatório de atividades de 2025 também explicitou fragilidades internas. A Wikimedia Brasil aponta “sobrecarga de lideranças, fragilidades de infraestrutura e desafios de documentação”.

Um dos principais entraves está na entrada de novos editores.

“Sem dúvidas, a infraestrutura de edição mobile dos projetos Wikimedia é um desafio a considerar quando pensamos em como engajar novos editores no Brasil", diz. O crescimento do acesso à internet exclusivamente pelo celular torna “uma necessidade gritante” melhorar a experiência de edição nesses dispositivos.

Há também uma mudança de comportamento mais ampla. “Parece que a tendência de uso da internet hoje leva a comportamentos mais passivos de consumo da informação”, afirma. Para a Wikimedia, isso dificulta a adesão a um modelo que exige participação ativa, leitura de regras e envolvimento comunitário, de acordo com a executiva.

IA, buscas e a queda no acesso direto

No plano global, o maior desafio atual não está mais na credibilidade, mas no acesso.

“Estamos observando mudanças nas tendências em toda a internet, à medida que os usuários passam cada vez mais tempo em mecanismos de busca, chatbots de IA e redes sociais para encontrar informações”, diz Albon. “Isso significa que alguns usuários não visitam diretamente a Wikipédia para obter informações.”

Apesar da queda de tráfego direto, o conteúdo da Wikipédia segue amplamente utilizado. “A Wikipédia ainda está entre as fontes de conhecimento mais valiosas das quais essas ferramentas dependem”, afirma Albon.

Para ele, a Wikipédia é "a espinha dorsal do conhecimento na internet". "A IA generativa depende do conhecimento criado por humanos na Wikipédia”, diz. E estudos indicam que a enciclopédia está entre os conjuntos de dados de mais alta qualidade usados no treinamento de modelos de linguagem.

Estimativas apontam que cerca de 8% do treinamento inicial de modelos da OpenAI utilizou dados diretamente da Wikipédia, além de volumes adicionais incorporados por meio de grandes rastreios da web. Esse uso ocorre, muitas vezes, sem que o usuário final tenha contato direto com o site.

Foi por isso que a Wikimedia Foundation passou a reforçar políticas de atribuição e uso responsável.

“Nós acolhemos novas maneiras de as pessoas adquirirem conhecimento”, afirma Albon. “No entanto, modelos de linguagem de grande escala, chatbots de IA, mecanismos de busca e plataformas sociais que usam conteúdo da Wikipédia precisam incentivar mais visitantes a acessar a Wikipédia, para que o conhecimento livre do qual tantas pessoas e plataformas dependem possa continuar fluindo de forma sustentável.”

A Fundação também ampliou acordos pagos para reutilização em larga escala, por meio do Wikimedia Enterprise, voltado a empresas que consomem grandes volumes de conteúdo.

Apesar do avanço da automação, a Wikimedia rejeita a substituição do trabalho humano. “Reconhecemos o potencial da IA para nos ajudar a cumprir nossa missão de tornar informações confiáveis mais acessíveis a mais pessoas”, afirma Albon. “Mas isso precisa ser feito do jeito da Wikipédia", diz.

Segundo Albon, isso significa usar a IA para apoiar humanos na criação e no compartilhamento de conhecimento, e não os substituir.

“Humanos criam o conhecimento que a IA não consegue replicar”, diz Albon. “É isso que mantém a Wikipédia relevante — e indispensável — para a internet.”