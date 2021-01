Como o app de gamers Discord “reviveu” o pregão viva voz no caso da GameStop

Desde 2005, quando o pregão da Bovespa foi extinto para dar lugar ao sistema eletrônico de negociações, “perda do charme” foi o termo usado para descrever o fim da atividade. A negociação presencial foi interrompida também na Bolsa de Mercadorias & de Futuros (BM&F), em 2009.

Mas o caso da GameStop, a ação altamente vendida a descoberto por fundos de investimento nos Estados Unidos e que agora sofre um icônico short squeeze, subverteu a lógica.

Os investidores pessoa física, que se organizaram no subreddit r/ WallStreetBets usaram o sistema eletrônico, a internet e aplicativos para reviver — ainda que recheada de memes e gritos sem sentido — as tradicionais imagens de operadores ao telefone, tentando executar ordens de compra e venda.

Além do fórum, que já conta com mais de 6 milhões de usuários, o grupo também se reuniu no aplicativo Discord, um serviço bastante conhecido em gamers e pessoas que jogam online, e que conta com mais de 100 milhões de usuários ativos.

O Discord permite abrir salas de conversas em voz, manter canais para discussão de textos, automatizar ações com uso de bots desenvolvidos pela comunidade e uma série de outras funcionalidades. No vídeo abaixo, é possível ver uma das salas de conversa de usuários demandando que usuários comprem ações da GameStop e da rede de cinemas AMC.

Atualmente, a operação de ações que têm grande atividade a descoberto está limitada nos apps de brokers americanos, devido ao grande aumento de negociações em torno dos papéis.

the wallstreetbets discord needs to be heard to be believed.

it’s the modern day version of being on floor of NYSE. pic.twitter.com/QqKIz94yvU

— jpa (@josephpalbanese) January 26, 2021