GameStop: como um grupo do Reddit fez Wall Street perder US$ 1,6 bi em um dia

Nas salas de bate-papo na internet em Wall Street, o tema dominou as conversas nas últimas semanas. Um grupo de usuários do fórum online Reddit conseguiu mudar a trajetória das ações da varejista GameStop e causar perdas a investidores tradicionais do mercado financeiro, que ultrapassam 1 bilhão de dólares em um único pregão. E ganharam a ajuda inesperada do homem mais rico do planeta, o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla.

Desde o começo de janeiro, as ações da empresa já acumulam alta próxima de 700% e o valor de mercado da companhia, uma varejista de jogos há 37 anos com um negócio ancorado em lojas físicas, ultrapassou a marca dos 10 bilhões de dólares.

Com isso, a companhia passou a valer mais do que empresas como American Airlines e Under Armour. No começo do ano, a revendedora de jogos sediada nos Estados Unidos valia apenas 1,2 bilhão de dólares. Antes da abertura do pregão desta quarta-feira, as ações subiam 106% para 306 dólares após fecharem em 147,98 dólares na véspera nos Estados Unidos.

A euforia em torno das ações da companhia já se tornou um sinônimo da força do investidor de varejo e do poder do acionista individual, em uma espécie de narrativa de Davi e Golias no mercado finaceiro, entre os fãs da rede reunidos no Reddit e fundos de investimento tradicionais do mercado.

Empurrãozinho de um bilionário

Tudo começou no início do ano. Operadores foram às compras depois que Ryan Cohen, investidor ativista, que havia feito uma aposta com a compra de ações da empresa se juntou ao conselho de administração da empresa. A alta foi embalada por operadores de day trade que usam o fórum WallStreetBets, no Reddit, para impulsionar as ações.

Como a GameStop tem diversas lojas físicas, foi bastante afetada pela pandemia. Os investidores veteranos de Wall Street avaliavam que a tendência para o papel era de queda. Muitos fizeram então a chamada “venda a descoberto”.

Trata-se de uma estratégia adotada quando se avalia que o preço de uma ação vai cair no futuro. O investidor não tem o papel em carteira, mas se compromete a comprá-lo adiante, com a expectativa de fazer isso a um valor mais baixo do que o da cotação atual e ganhar com a diferença de preços.

A compra em massa dos papéis da GameStop fez, no entanto, que os papéis disparassem. Estes investidores tiveram então de comprar as ações a um valor muito mais alto e perderam 1,6 bilhão de dólares em um único pregão.

A escalada ganhou ritmo ainda mais acelerado depois que o homem mais rico do planeta, Elon Musk, o fundador da Tesla, incluiu no Twitter um link para as discussões no Reddit sobre a empresa.

Risco para o mercado

“Parece que a racionalidade e os fundamentos do papel saíram de cena”, afirmou a cofundadora da J Capital Research Anne Stevenson-Yang.

A euforia em torno das ações da GameStop e a dificuldade de avaliar agora o verdadeiro valor da empresa já levantam discussões sobre outras companhias que seriam vulneráveis a esse mesmo tipo de ação coordenada para compra de papéis. O episódio levantou debates também sobre o papel do Securities and Exchange Comission, a SEC, o órgão regulador do mercado americano.

“É um pesadelo do ponto de vista regulatório para a SEC”, afirmou James Cox, professor de direito da Duke University, especializado em questões regulatórias do mercado financeiro. “A questão é onde está a diferença entre a manipulação do mercado e a decisão de operar com base nos seus palpites, que foram divulgados na rede?”

Até agora, as principais perdas foram registradas por investidores institucionais. A preocupação de especialistas é que a queda de braço entre os veteranos de Wall Street e os usuários do fórum do Reddit acabe afetando também o investidor comum, que resolve comprar um papel motivado pela escalada de preços.