RESUMO ＋ O iPhone toca som de chuva junto com a música pelo recurso Sons de Fundo, no menu de Acessibilidade. Basta escolher Chuva, ativar a opção Usar ao Reproduzir Mídia e regular o Volume com Mídia. Funciona com Spotify, Apple Music e outros apps, sem anúncios nem assinatura. No iOS 26, há ainda timer e equalizador.

O iPhone toca som de chuva junto com a música sem precisar de aplicativo extra. O recurso se chama Sons de Fundo, faz parte do menu de Acessibilidade desde o iOS 15 e coloca o ruído ambiente por baixo de qualquer áudio em reprodução, seja no Spotify, no Apple Music, no YouTube ou em um app de podcast.

O áudio faz parte da rotina de 93% dos brasileiros, segundo o Audio Pulse 2026, do Ibope, e boa parte desse consumo passa pelo celular. A versão nativa da Apple dispensa apps de ruído branco com anúncios ou assinatura e depende de dois ajustes: Usar ao Reproduzir Mídia e Volume com Mídia.

Como ativar o som de chuva no iPhone

O caminho fica dentro dos Ajustes, na seção de recursos de audição:

Abra o app Ajustes; Toque em Acessibilidade; Entre em Áudio e Visual e depois em Sons de Fundo; Ative a chave Sons de Fundo no topo da tela; Toque em Som e selecione Chuva (no iOS 26, há também a opção Chuva no Telhado).

Na primeira vez que um som é escolhido, o iPhone baixa o arquivo de áudio para o aparelho. Por isso, essa etapa exige conexão com a internet e algum espaço livre. Depois do download, a reprodução não depende de streaming.

Como fazer a chuva tocar junto com a música?

Sem um ajuste extra, o som de fundo é interrompido quando outro áudio começa a tocar. Para manter as duas camadas ao mesmo tempo:

Na mesma tela de Sons de Fundo, ative Usar ao Reproduzir Mídia; Arraste o controle Volume com Mídia para definir a intensidade da chuva enquanto a música toca; Abra o app de música ou de podcast e dê play.

A chuva passa a funcionar como uma camada separada do sistema, sem substituir a faixa nem interferir nos controles do player.

Qual a diferença entre o volume com mídia tocando e pausada?

Os Sons de Fundo têm dois controles de volume independentes, e cada um entra em ação em uma situação:

Volume: define a intensidade da chuva quando nenhuma outra mídia está tocando. É o nível usado com a música pausada ou o app fechado;

define a intensidade da chuva quando nenhuma outra mídia está tocando. É o nível usado com a música pausada ou o app fechado; Volume com Mídia: define a intensidade da chuva enquanto música, vídeo ou podcast estão em reprodução. Só aparece com Usar ao Reproduzir Mídia ativado.

Um ponto de partida é manter a música em volume confortável e o Volume com Mídia baixo, subindo aos poucos até a chuva ficar perceptível sem encobrir a voz ou os instrumentos.

O som de chuva continua com o iPhone bloqueado?

Sim, por padrão a chuva segue tocando com a tela travada. Quem prefere que o som pare ao bloquear o aparelho deve ativar Parar os Sons Quando Bloqueado, na mesma tela de Sons de Fundo, em Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual.

Essa opção afeta só a chuva. A música aberta em outro app segue tocando na tela bloqueada.

Como ligar e desligar a chuva pela Central de Controle

Para não abrir os Ajustes toda vez, o botão de Sons de Fundo pode ficar na Central de Controle:

Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela; Toque no ícone + no canto superior esquerdo e em Adicionar um Controle; Busque por Sons de Fundo, na categoria Audição, e toque no botão para incluí-lo; Com o botão no painel, toque e segure para ligar ou desligar a chuva, trocar o som e ouvir uma prévia.

No menu aberto pelo toque longo, a opção Ajustes dos Sons de Fundo leva direto às configurações de volume, mídia e bloqueio.

Como programar a chuva para desligar sozinha?

A partir do iOS 26, os Sons de Fundo ganharam um timer. O caminho é Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual > Sons de Fundo > Parar Sons com um Timer. Há duas formas de programar:

Em um horário específico: a chuva para em uma hora definida, como 23h30;

a chuva para em uma hora definida, como 23h30; Após um período: a chuva para depois de um intervalo, como 30 minutos ou uma hora.

A Apple também permite marcar Sempre usar estes ajustes, para que o timer se repita em rotinas como o modo Foco ou o Tempo de Inatividade.

Como ajustar o equalizador dos Sons de Fundo?

O iOS 26 trouxe um Equalizador exclusivo para os Sons de Fundo. Ele não altera a música, só a camada de chuva. Depois de ativar a opção Equalizador, aparecem dois ajustes:

Tom: uma grade para escolher faixas de frequência. O perfil Amplo cobre frequências mais abertas e dá um som mais cheio; o Foco concentra faixas específicas e reduz a distração sonora;

uma grade para escolher faixas de frequência. O perfil cobre frequências mais abertas e dá um som mais cheio; o concentra faixas específicas e reduz a distração sonora; Balanço: um controle deslizante que desloca o som para o lado esquerdo ou direito, útil com fones de ouvido.

Com a atualização, o catálogo também dobrou de oito para 16 opções, segundo levantamento do MacRumors. Entre as novas estão Chuva no Telhado, Noite Silenciosa, Trem e Avião.

Como conferir se a configuração funcionou

Uma sequência rápida valida o comportamento no aparelho:

Com a música pausada, ligue a chuva pela Central de Controle e ajuste o Volume para um nível médio; Dê play em uma faixa em qualquer app e confira se a chuva continua por baixo; Reduza o Volume com Mídia até a chuva virar um fundo sutil, sem competir com a voz do cantor; Bloqueie a tela e pause a música pelos controles da tela de bloqueio: a chuva deve seguir sozinha, a menos que Parar os Sons Quando Bloqueado esteja ativado.

Se a chuva sumir quando a música começa, a opção Usar ao Reproduzir Mídia está desligada.