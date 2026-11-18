Som de chuva no iPhone: recurso Sons de Fundo toca junto com a música, sem aplicativo extra
Colaboradora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h00.
O iPhone toca som de chuva junto com a música pelo recurso Sons de Fundo, no menu de Acessibilidade. Basta escolher Chuva, ativar a opção Usar ao Reproduzir Mídia e regular o Volume com Mídia. Funciona com Spotify, Apple Music e outros apps, sem anúncios nem assinatura. No iOS 26, há ainda timer e equalizador.
O iPhone toca som de chuva junto com a música sem precisar de aplicativo extra. O recurso se chama Sons de Fundo, faz parte do menu de Acessibilidade desde o iOS 15 e coloca o ruído ambiente por baixo de qualquer áudio em reprodução, seja no Spotify, no Apple Music, no YouTube ou em um app de podcast.
O áudio faz parte da rotina de 93% dos brasileiros, segundo o Audio Pulse 2026, do Ibope, e boa parte desse consumo passa pelo celular. A versão nativa da Apple dispensa apps de ruído branco com anúncios ou assinatura e depende de dois ajustes: Usar ao Reproduzir Mídia e Volume com Mídia.
O caminho fica dentro dos Ajustes, na seção de recursos de audição:
Na primeira vez que um som é escolhido, o iPhone baixa o arquivo de áudio para o aparelho. Por isso, essa etapa exige conexão com a internet e algum espaço livre. Depois do download, a reprodução não depende de streaming.
Sem um ajuste extra, o som de fundo é interrompido quando outro áudio começa a tocar. Para manter as duas camadas ao mesmo tempo:
A chuva passa a funcionar como uma camada separada do sistema, sem substituir a faixa nem interferir nos controles do player.
Os Sons de Fundo têm dois controles de volume independentes, e cada um entra em ação em uma situação:
Um ponto de partida é manter a música em volume confortável e o Volume com Mídia baixo, subindo aos poucos até a chuva ficar perceptível sem encobrir a voz ou os instrumentos.
Sim, por padrão a chuva segue tocando com a tela travada. Quem prefere que o som pare ao bloquear o aparelho deve ativar Parar os Sons Quando Bloqueado, na mesma tela de Sons de Fundo, em Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual.
Essa opção afeta só a chuva. A música aberta em outro app segue tocando na tela bloqueada.
Para não abrir os Ajustes toda vez, o botão de Sons de Fundo pode ficar na Central de Controle:
No menu aberto pelo toque longo, a opção Ajustes dos Sons de Fundo leva direto às configurações de volume, mídia e bloqueio.
A partir do iOS 26, os Sons de Fundo ganharam um timer. O caminho é Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual > Sons de Fundo > Parar Sons com um Timer. Há duas formas de programar:
A Apple também permite marcar Sempre usar estes ajustes, para que o timer se repita em rotinas como o modo Foco ou o Tempo de Inatividade.
O iOS 26 trouxe um Equalizador exclusivo para os Sons de Fundo. Ele não altera a música, só a camada de chuva. Depois de ativar a opção Equalizador, aparecem dois ajustes:
Com a atualização, o catálogo também dobrou de oito para 16 opções, segundo levantamento do MacRumors. Entre as novas estão Chuva no Telhado, Noite Silenciosa, Trem e Avião.
Uma sequência rápida valida o comportamento no aparelho:
Se a chuva sumir quando a música começa, a opção Usar ao Reproduzir Mídia está desligada.
Não. Os Sons de Fundo fazem parte do iOS, com acesso pelos Ajustes ou pela Central de Controle.
Sim, desde que a opção Usar ao Reproduzir Mídia esteja ativada.
Só na primeira escolha de cada som, quando o iPhone baixa o arquivo de áudio. Depois disso, a reprodução funciona sem conexão.
Os Sons de Fundo exigem iOS 15 ou posterior. O timer, o equalizador e os novos sons, como Chuva no Telhado, exigem iOS 26 ou posterior.
Sim. O som sai pelo alto-falante do iPhone ou pelo fone conectado, como AirPods. Quem usa Adaptações de Fone de Ouvido tem esses ajustes aplicados também aos Sons de Fundo.
A Apple apresenta o recurso como apoio ao foco e ao descanso, mas não atribui a ele efeito terapêutico. O uso é de conforto sonoro e mascaramento de ruídos do ambiente.