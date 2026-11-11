Ranking traz as 10 empresas brasileiras que mais se destacam no uso da IA

A segunda edição do AI Lighthouse Awards, uma iniciativa da multinacional de tecnologia CI&T, com realização da Fundação Dom Cabral (FDC) e apoio da AWS, anunciou nesta semana, em São Paulo, os vencedores do ranking com as dez organizações que mais se destacam no uso da inteligência artificial no Brasil.

Mais de 130 companhias com, pelo menos, 500 colaboradores inscreveram-se neste ano, compartilhando experiências e percepções que renderam uma análise conduzida de forma independente pela FDC.

Os dados fornecidos por lideranças de tecnologia basearam um estudo - o Índice de Uso Positivo de IA no Brasil 2026 - e estruturaram o Top 10, reunindo organizações com faturamento anual declarado acima de R$ 1 bilhão.

A MRV Engenharia conquistou o primeiro lugar na apuração de 2026, seguida pela Total Express e pela Vibra Energia. Também integram o ranking Ânima Educação, Porto, Acelen, Evertec, Grupo Panvel, Localiza e Grupo Boticário.

“Esse evento celebra empresas que estão conseguindo implantar a IA de uma maneira responsável, ética, mas que também estão trazendo resultados e impactos para os negócios”, afirmou Cesar Gon, fundador e CEO da CI&T.

Em comum, diz o executivo, essas companhias têm a visão de que a IA não é uma tecnologia incremental, mas sim disruptiva. “Ela desafia a maneira como as empresas estão organizadas. O que eu sempre digo é que a tecnologia está pronta. Quem não está pronta são as organizações”, diz ele.

A dificuldade, diz Gon, tem um porquê. “Talvez nunca a distância entre o potencial de uma tecnologia e o impacto real que as empresas conseguem extrair dela tenha sido tão grande.”

Em uma palestra de destaque no evento, o especialista em inovação Zizo Papa, fundador e CEO da Inteligência Original, reforçou a percepção da liderança da CI&T, levando à premiação uma discussão sobre o papel das pessoas nesse contexto de transformação.

Para o executivo, que já liderou o Cannes Lions – um dos maiores festivais de criatividade do mundo –, sistemas de IA podem gerar informações em grande escala, mas a interpretação continua sendo humana. “Os sistemas vão cruzar dados de forma poderosa, mas quem vai interpretar somos nós.”

Da aplicação à transformação

Os cases apresentados no evento mostram exemplos de empresas que têm conseguido reduzir essa lacuna. Na MRV, primeira colocada, o CIO Reinaldo Sima contou que a tecnologia vem ajudando a avaliar produtos e protótipos com mais rapidez e a antecipar como podem ser recebidos pelo mercado. “Esses novos protótipos já são testados pela IA, então a empresa já consegue saber antes se a aceitação de um produto ou serviço vai ser boa ou ruim.”

A companhia também lançou o Corretor Câmera IAção, uma plataforma que funciona pelo WhatsApp e auxilia corretores na criação de conteúdo personalizado para as redes sociais. Segundo a MRV, a ferramenta combina 15 soluções de IA e foi desenvolvida para apoiar cerca de 4 mil profissionais na produção de materiais ligados a lançamentos e mercados locais.

"Talvez nunca a distância entre o potencial de uma tecnologia e o impacto real que as empresas conseguem extrair dela tenha sido tão grande" Cesar Gon, fundador e CEO da CI&T

Na Ânima Educação, quarta colocada e presente no ranking pelo segundo ano consecutivo, João Talles, diretor de TI e head de GenAI da companhia, destacou que a IA é adotada com sucesso na correção de provas e na atração e captação de alunos, como parte do programa Nova Esteira do Aluno.

O evento reuniu ainda executivos de companhias vencedoras da edição anterior do prêmio. No Grupo Globo, Igor Macaúbas, diretor de Tecnologia de Produtos Digitais, contou que a IA passou a ser usada na produção de conteúdo, enquanto Phelipe Vasconcelos, head de IA e Transformação na Localiza, que também figura na lista de 2026 da premiação, destacou iniciativas para apoiar consultores de vendas e melhorar a interação com clientes. A empresa já criou mais de 11 mil agentes de IA para um quadro de cerca de 23 mil colaboradores, segundo o executivo.

A visão de Cleber Morais, country director da AWS no Brasil, endossa o caminho seguido por empresas como a Localiza. “Se vocês ainda não estão trabalhando com dez ou 20 agentes no dia a dia, tem algo errado”, alertou o executivo em um dos painéis do evento.

Testes avançam, retorno ainda é desafio

O Índice de Uso Positivo de IA no Brasil 2026, organizado pelo Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da FDC, traz outras nuances no contexto corporativo. Entre os respondentes, embora 89,2% afirmem incentivar testes com IA, 68,8% dizem que essa missão ainda está ancorada na alta gestão.

“A responsabilidade está em diretoria ou presidência, o que é um sinal de patrocínio, mas não necessariamente de governança transversal”, afirma Jersone Tasso, professor no núcleo da FDC.

A capacitação também aparece: 82,1% dizem estimular a formação de profissionais. Mas o desafio maior, diz Tasso, é fazer com que os times transformem projetos em resultados concretos. “Não adianta apenas gerar protótipos e fazer experimentação se nenhum deles gerar valor.”

"Se vocês ainda não estão trabalhando com dez ou 20 agentes no dia a dia, tem algo errado" Cleber Morais, country director da AWS no Brasil

A pesquisa aponta também lacunas na visibilidade dos investimentos. Embora 29,9% das empresas declarem destinar mais de 5% da receita a projetos de IA, 23% não sabem informar quanto investem. Outros 37,7% não sabem dizer se a organização utiliza – ou não - mecanismos de fomento. “O apetite de investimento é relevante, mas a visibilidade orçamentária e o acesso a fomento ainda são inconsistentes”, revela a pesquisa.

Confira, a seguir, a lista das 10 vencedoras do AI Lighthouse Awards



